STADT­RA­DELN 2023 bricht alle Rekor­de! 7.529 Teil­neh­mer radel­ten ins­ge­samt über 1,6 Mil­li­on Kilometer

Vom 12. Juni bis 2. Juli haben sich die Rad­fah­re­rin­nen und Rad­fah­rer in der Stadt und im Land­kreis Bam­berg äußerst erfolg­reich am Wett­be­werb STADT­RA­DELN betei­ligt. Das Inter­es­se an der Akti­on des Kli­ma­bünd­nis ist in die­sem Jahr wei­ter­hin stark ange­stie­gen, dies bewei­sen die Zahl der Teil­neh­men­den und der enor­me Rekord von ins­ge­samt deut­lich über 1,6 Mil­li­on gera­del­ten Kilo­me­tern. In der Stadt Bam­berg fuh­ren die Rad­fah­re­rin­nen und Rad­fah­rer in den drei Akti­ons­wo­chen beacht­li­che 570.822 Kilo­me­ter und im Land­kreis Bam­berg sogar 1.030.331 Kilometer.

Über die­ses Ergeb­nis freut sich ins­be­son­de­re Land­rat Kalb: „Die erneu­te Stei­ge­rung an Teil­neh­men­den, Teams und allen vor­an Kilo­me­tern zeigt, dass sich immer mehr Men­schen für den Kli­ma­schutz enga­gie­ren, die Mobi­li­täts­wen­de wei­ter Fahrt auf­nimmt und das Fahr­rad im All­tag immer häu­fi­ger Ver­kehrs­mit­tel der ersten Wahl ist. Beson­ders stolz macht uns, dass von den 61 Kreis­tags­an­ge­hö­ri­gen 34 Mit­glie­der aktiv mit­ge­ra­delt sind und mit gutem Bei­spiel vor­an­ge­hen!“ (Radeln­de: 4.704, 2022: 3.651, Teams: 220, 2022: 167, Par­la­men­ta­ri­er: 34, 2022: 25, Kilo­me­ter: 1.030.331, 2022: 767.500).

In der Stadt Bam­berg haben ins­ge­samt 2.825 aktiv Radeln­de in 130 Teams teil­ge­nom­men. Im Ver­gleich zu 2022 war dies wie­der eine deut­li­che Stei­ge­rung (1.837 aktiv Radeln­de in 100 Teams). Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke sieht die Fahr­rad­stadt im Auf­wind: „Ich freue mich, dass sich so vie­le Men­schen mit so viel Enga­ge­ment an der Akti­on betei­ligt haben. Alle Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer sowie unse­re STADTR­ADEL-Stars um Bür­ger­mei­ster Wolf­gang Metz­ner haben bewie­sen, dass es in der Stadt Bam­berg sehr gut mög­lich ist, die Wege mit dem Rad zurückzulegen.“

„Unse­re 7.529 Teil­neh­men­den, unse­re Schu­len und Kitas, Unter­neh­men und Betrie­be, Ver­ei­ne und Freund­schafts­grup­pen, Ver­wal­tun­gen und Behör­den aus Stadt und Land­kreis Bam­berg spar­ten mit ihrer Fahr­lei­stung von über 1,6 Mil­lio­nen Kilo­me­ter“, 259 Ton­nen CO2 im Ver­gleich zur Auto­nut­zung,“ lob­te der Land­rat die enor­me Lei­stung der Radelnden.

Beson­ders erfreu­lich ist aus Sicht der STADT­RA­DELN-Orga­ni­sa­ti­ons­teams die erneut hohe Teil­nah­me an Schu­len und KITAs in Stadt und Land­kreis. 37 Kitas- und 17 Schu­len waren im Land­kreis und 19 Schu­len in der Stadt Bam­berg unter­wegs. Die jeweils erst­plat­zier­ten Schu­len, das E.T.A.-Hoffmann-Gymnasium in Bam­berg und die Staat­li­che Real­schu­le in Scheß­litz leg­ten 63.000 bzw. 28.815 Kilo­me­ter zurück. Die Kin­der, Erzie­he­rin­nen und Eltern der Johan­ni­ter-Kita Biber­ban­de erra­del­ten mit 2.500 Kilo­me­tern den ersten Platz in der Kate­go­rie Kita in der Stadt Bam­berg. Im Land­kreis gewann in die­ser Kate­go­rie die Natur­ki­ta an der Rei­chen Ebrach mit 22.300 Kilometern.

Und auch im Wett­streit um den Titel der rad­ak­tiv­sten Gemein­den im Land­kreis Bam­berg wur­den wie­der Spit­zen­wer­te erreicht. Die Gemein­de Hirschaid hat hier im Jahr 2023 mit 91.807 Kilo­me­tern und mit 5.379 Fahr­ten die Nase ganz knapp vor Bau­nach mit 89.793 Kilo­me­tern vor­ne. Bei den im Ver­hält­nis zur Gemein­de­grö­ße gera­del­ten Kilo­me­tern hat sich die­ses Jahr mit 9,64 Kilo­me­tern pro Ein­woh­ner Pett­stadt den Titel geholt.

Im Land­kreis Bam­berg fand zudem wie­der der belieb­te Foto­wett­be­werb „Radellöwe“ mit 140 auf Rad­we­gen mar­kier­ten STADT­RA­DELN-Logos statt. Die vie­len ein­ge­sand­ten Fotos und Geschich­ten der All­tags­rad­ler zei­gen, dass gera­de die­se Aktio­nen am Ran­de einen wert­vol­len Bei­trag zur Bekannt­heit und Freu­de am STADT­RA­DELN in der Regi­on beitragen.

Und end­lich konn­te wie­der ein umfas­sen­des Rah­men­pro­gramm in Stadt und Land­kreis Bam­berg ange­bo­ten wer­den, wie z.B. die Auf­takt­fahrt zu den Mobil­sta­tio­nen, die Fei­er­abend­aus­fahrt mit Land­rat Johann Kalb, dem Über­ra­schungs­früh­stück am Rad­weg in der Stadt und im Land­kreis, dem Fahr­rad­wasch­tag zum Abschluss des

Akti­ons­zeit­raums in der Stadt sowie zahl­rei­che wei­te­re Pro­gramm­punk­te. Der um sich grei­fen­de Spaß am Rad­fah­ren stand dabei stets im Fokus.

Zum gro­ßen Erfolg der gesam­ten Akti­on haben nicht nur die vie­len Rad­le­rin­nen und Rad­ler bei­getra­gen, son­dern sicher­lich auch die groß­ar­ti­ge Unter­stüt­zung vie­ler regio­na­ler Part­ner, wie dem Bike-Café Mes­sing­schla­ger, das ein hoch­wer­ti­ges Fahr­rad zur Ver­lo­sung bereit­stellt, dem Musik­haus Tho­mann mit den musi­ka­li­schen Geschen­ken für die teil­neh­men­den Kin­der­gär­ten, Ted­dy Her­mann mit den Radellöwen für die Kin­der­gär­ten und Preis­trä­ger sowie vie­le wei­te­re Unter­stüt­zer, wel­che Gut­schein- und Sach­prei­se im Land­kreis bei der für Sep­tem­ber geplan­ten Preis­ver­lei­hung ermöglichen.

Die Preis­ver­lei­hung in der Stadt Bam­berg fin­det am Mon­tag, 24. Juli, und im Land­kreis Bam­berg am Mitt­woch, 13. Sep­tem­ber, statt. Die Gewin­ne­rin­nen und Gewin­ner wer­den vor­ab per E‑Mail infor­miert. Alle Sta­ti­sti­ken, Info und Ergeb­nis­se kön­nen unter stadt​ra​deln​.de/​l​a​n​d​k​r​e​i​s​-​B​a​m​b​erg und stadt​ra​deln​.de/​b​a​m​b​erg nach­ge­le­sen werden.