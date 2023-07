Am Sams­tag, den 24. Juni 2023, war es wie­der soweit, die BUND Natur­schutz Orts­grup­pe Neun­kir­chen a. Br. und Umge­bung (BN) hat­te zur Biber Exkur­si­on im Bio­top “Lan­ge Wie­sen” im Ebers­ba­cher Tal kurz vor Ebers­bach eingeladen.

Der Biber­be­auf­trag­te des Land­krei­ses Forch­heim, Wil­fried Schwarz, führ­te eine klei­ne Grup­pe um die vom Biber gestal­te­te Auen­land­schaft, wel­che das klein­ste Biber­re­vier ist, das er betreut. Klein, aber intakt, mit einer Biber­fa­mi­lie, einer Burg und meh­re­ren vom Biber errich­te­ten Däm­men, um das Was­ser zu stau­en und den Ein­gang sei­ner Burg immer unter der Was­ser­ober­flä­che zu hal­ten. 2–3 Jun­ge bekommt eine Fami­lie jedes Jahr und ca. 2,5 Jah­re dür­fen die Jung­tie­re bei ihren Eltern blei­ben, bevor sie sich ein eige­nes Revier suchen müssen.

Da im Land­kreis Forch­heim und sogar in ganz Bay­ern fast alle Gewäs­ser, die vom Biber besie­delt wer­den kön­nen, bereits besetzt sind, bleibt die Revier­su­che nicht ohne Aus­ein­an­der­set­zun­gen zwi­schen den jun­gen Bibern. Es wird immer schwie­ri­ger für sie, sich irgend­wo nie­der­zu­las­sen, denn geeig­ne­te freie Bio­to­pe gibt es kaum noch.

Der Biber hat hier­zu­lan­de kei­ne natür­li­chen Fein­de, nur der Wolf wäre der ein­zi­ge, der sich mit dem wehr­haf­ten Nage­tier mit den unglaub­lich schar­fen Zäh­nen anle­gen wür­de. So bleibt nur der Mensch, der ihn regu­liert. Die Schä­den, die Biber z.B. bei der Fut­ter­su­che in Mais­fel­dern anrich­ten kön­nen, wer­den vom Frei­staat Bay­ern finan­zi­ell aus­ge­gli­chen und die Land­wir­te bekom­men Ent­schä­di­gun­gen gezahlt. Rich­ten Biber aller­dings immer wie­der zu gro­ße Schä­den an, die nicht mehr ange­mes­sen erstat­tet wer­den kön­nen oder es wer­den Däm­me unter­höhlt oder Fisch­tei­che beschä­digt, muss der Biber ent­nom­men wer­den. Herr Schwarz konn­te über vie­le inter­es­san­te Bei­spie­le aus sei­nem All­tag als Biber­be­ra­ter und Ver­mitt­ler zwi­schen Land­wir­ten und Behör­den berichten.

Die Bund Natur­schutz Orts­grup­pe Neun­kir­chen am Brand und Umge­bung bedankt sich für das rege Inter­es­se und die groß­zü­gi­gen Spen­den der Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer und hofft, auch wei­ter­hin vie­le Bür­ge­rin­nen und Bür­ger für die Natur in Neun­kir­chens Umge­bung begei­stern zu können.

Wenn Sie sich auch für den Biber inter­es­sie­ren oder sich in der Orts­grup­pe enga­gie­ren möch­ten, schrei­ben Sie ein­fach eine E‑Mail an neunkirchen-​umgebung@​bund-​naturschutz.​de.