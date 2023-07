Die Stadt Bay­reuth hat am zen­tral gele­ge­nen Rat­haus-Park­platz vier Car­sha­ring-Park­plät­ze ein­ge­rich­tet, auf denen ab sofort kosten­lo­ses Par­ken für alle Fahr­zeu­ge mit Car­sha­ring-Pla­ket­te (unab­hän­gig vom Anbie­ter) mög­lich ist. „Wir haben den Stand­ort bewusst gewählt, weil von hier aus sowohl die Innen­stadt als auch die ZOH mit direk­ter Anbin­dung an den Öffent­li­chen Per­so­nen­nah­ver­kehr unmit­tel­bar zu errei­chen ist“, so 2. Bür­ger­mei­ster Dr. Andre­as Zip­pel, der sich für die Ein­rich­tung die­ser Car­sha­ring-Park­plät­ze ein­ge­setzt hat.

Die­ser zunächst auf ein Jahr ange­leg­te Pilot­ver­such soll einen Anreiz schaf­fen, mehr Men­schen – vor allem auch aus dem Land­kreis – fürs Car­sha­ring zu begei­stern und wei­te­re Car­sha­ring-Ange­bo­te in ande­ren Stadt­tei­len zu ermög­li­chen. Die Anzahl der Park­plät­ze ist so gewählt, dass sie sowohl für inner­städ­ti­sches Car­sha­ring als auch für sol­ches aus dem Land­kreis ausreichen.

„Wir gehen mit die­sen kosten­frei­en Park­plät­zen einen wei­te­ren Schritt in Rich­tung Mobi­li­täts­wen­de, weil durch das Car­sha­ring ins­ge­samt weni­ger Pkw gebraucht wer­den und dem­entspre­chend weni­ger Autos auf den Stra­ßen und in den Städ­ten unter­wegs sind“, so Dr. Zippel.