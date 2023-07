Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Unbe­kann­ter zer­kratzt Fahrzeug

COBURG. Einen Sach­scha­den von min­de­stens 1.000 Euro ver­ur­sach­te ein bis­lang Unbe­kann­ter am Fahr­zeug einer 56-Jäh­ri­gen im Cobur­ger Stadt­teil Beiersdorf.

Die Frau hat­te ihren VW Pas­sat in der Zeit von Sams­tag 10:30 Uhr bis Diens­tag 7 Uhr vor ihrem Wohn­an­we­sen im Bir­ken­weg geparkt. In die­ser Zeit beschä­dig­te ein bis­lang Unbe­kann­ter das Fahr­zeug indem er mit einem spit­zen Gegen­stand die lin­ke hin­te­re Fahr­zeug­tür auf einer Län­ge von 85 Zen­ti­me­tern ver­kratz­te. Die Cobur­ger Poli­zei ermit­telt wegen Sach­be­schä­di­gung. Sach­dien­li­che Zeu­gen­hin­wei­se wer­den unter der Tele­fon­num­mer 09561/645–0 entgegengenommen.

Rad­fah­rer flüch­tet vor Polizeikontrolle

DÖRF­LES-ESBACH, LKR. COBURG. Bei der Kon­trol­le von zwei Rad­fah­rern in der Nacht zum Don­ners­tag in Dörf­les-Esbach flüch­te­te einer der bei­den Rad­fah­rer vor der Poli­zei. Grund für die Flucht war der Besitz von Rauschgift.

Eine Strei­fe der Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on kon­trol­lier­te am Mitt­woch um 23 Uhr in der Von-Thüm­mel-Stra­ße zwei Rad­fah­rer. Ein 23-Jäh­ri­ger aus Dörf­les-Esbach ver­such­te sich mit sei­nem Fahr­rad der Kon­trol­le durch Flucht zu ent­zie­hen. Die Beam­ten konn­ten den Mann den­noch weni­ge Meter wei­ter stel­len. Grund für die Flucht war der Besitz von zwei Joints die der Mann in sei­ner Umhän­ge­ta­sche mit sich führ­te. Die Beam­ten stell­ten das Rausch­gift sicher und ermit­teln nun wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Trun­ken­heits­fahrt verhindert

EBERS­DORF BEI COBURG, LKR. COBURG. Im voll­trun­ke­nen Zustand saß ein 42-Jäh­ri­ger in der Nacht zum Don­ners­tag in Ebers­dorf in sei­nem Fahrzeug.

Bei der Kon­trol­le des in der Blu­men­stra­ße gepark­ten Autos stie­ßen die Ein­satz­kräf­te um 23 Uhr auf einen 42-Jäh­ri­gen aus Ebers­dorf. Die­ser saß voll­trun­ken in sei­nem gepark­ten Opel. Ein Alko-Test ergab einen Wert von 2,72 Pro­mil­le. Um eine Fahrt des Man­nes zu ver­hin­dern stell­ten die Beam­ten die Fahr­zeug­schlüs­sel gefah­ren­ab­weh­rend sicher. Bei der Fahr­eig­nungs­über­prü­fung des Man­nes fiel den Beam­ten auf dass die­ser von einem deut­schen Nach­bar­land zur Fahn­dung aus­ge­schrie­ben war. Die Beam­ten nah­men die erfor­der­li­chen Daten zu dem Auf­ent­halts­ort des aus Polen stam­men­den Man­nes auf und lei­te­ten die Daten wei­ter. Im nüch­ter­nen Zustand kann der Mann dann sei­nen Fahr­zeug­schlüs­sel wie­der bei der Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on in Emp­fang nehmen.

Spe­di­ti­ons­fah­rer gefähr­det Kin­der­gar­ten­grup­pe samt Betreuerinnen

BAD RODACH, GAU­ER­STADT, LKR. COBURG. Mit dem Schrecken davon kamen am Don­ners­tag­vor­mit­tag 24 Kin­der­gar­ten­kin­der samt ihrer bei­den Betreue­rin­nen im Bad Rodach­er Stadt­teil Gau­er­stadt. Der Fah­rer eines Spe­di­ti­ons­un­ter­neh­mens gefähr­de­te die Fuß­gän­ger mit sei­nem Fahrzeug.

Die Grup­pe war um 11 Uhr in der Sied­lungs­stra­ße fuß­läu­fig unter­wegs, als sich der Fah­rer eines Spe­di­ti­ons­dienst­lei­sters mit hoher Geschwin­dig­keit den Kin­dern annä­her­te. Die­se sind der­art stark erschrocken, dass sie teil­wei­se auf die Stra­ße stürz­ten. Eine der Erzie­he­rin­nen ver­such­te noch das Fahr­zeug samt Fah­rer zu stop­pen und den Fah­rer auf sein Fehl­ver­hal­ten anzu­spre­chen. Die­ser fuhr dar­auf­hin auf die Betreue­rin zu und stopp­te nur weni­ge Zen­ti­me­ter vor die­ser. Im Anschluss umfuhr der Fah­rer die Frau und setz­te sei­ne Fahrt fort. Die Kin­der blie­ben unver­letzt, stan­den aller­dings teil­wei­se unter Schock.

Die Cobur­ger Poli­zei ermit­telt nun wegen gefähr­li­chen Ein­griff in den Stra­ßen­ver­kehr sowie gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung. Die Cobur­ger Poli­zei sucht nun nach Zeu­gen, die am Don­ners­tag um 11 Uhr ein Fahr­zeug eines Spe­di­ti­ons­dienst­lei­sters in Gau­er­stadt wahr­ge­nom­men haben und Anga­ben zu die­sem machen kön­nen. Die­se wer­den gebe­ten sich unter der Tele­fon­num­mer 09561/645–0 mit der Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Plot­ter wird nicht geliefert

Mark­tro­dach – Eine Geschä­dig­te aus Unter­ro­dach erwarb über eine Inter­net­platt­form einen Plot­ter und über­wies den Kauf­preis von 80 Euro an den ver­meint­li­chen Ver­käu­fer. Bis dato wur­de das Gerät nicht gelie­fert; jeg­li­che Kom­mu­ni­ka­ti­on mit dem Anbie­ter ist abgerissen.

Orts­schild beschädigt

Mit­witz – Im Tat­zeit­raum vom 06.07.2023 auf 12.07.2023 beschä­dig­te ein bis­lang unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer die Orts­ta­fel von Mit­witz im Bereich der Son­ne­ber­ger Stra­ße. Auf­grund des Scha­dens­bil­des besteht der Ver­dacht, dass es sich bei dem unfall­ver­ur­sa­chen­den Fahr­zeug um einen LKW oder Sat­tel­zug; ver­mut­lich in grü­ner Far­be gehan­delt haben muss. Der ent­stan­de­ne Scha­den beläuft sich auf etwa 700 Euro.

Fahr­rad gestohlen

Küps – Vom ver­gan­ge­nen Diens­tag auf Mitt­woch stell­te ein Geschä­dig­ter sein Fahr­rad im Bereich des Bahn­hof in Küps in einem Fahr­rad­stän­der ab und sicher­te dies mit­tels eines Spi­ral­schlos­ses. Durch einen bis dato unbe­kann­ten Dieb wur­de die­se Siche­rung über­wun­den und das Fahr­rad gestoh­len. Es han­delt sich um ein weiß/​blaues MTB der Mar­ke McKen­zie. Der Ent­wen­dungs­scha­den beträgt in etwa 200 Euro. Zeu­gen möch­ten sich bei der Poli­zei in Kro­nach melden.