Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Laden­dieb­stahl

BAM­BERG. Am Mitt­woch­mit­tag, gegen 13.30 Uhr, woll­ten zwei Män­ner in einem Super­markt in der Pro­me­na­de­stra­ße zwei Geträn­ke­do­sen steh­len. Sie wur­den vom auf­merk­sa­men Per­so­nal aller­dings dabei erwischt, wor­auf­hin bei­de am Raus­ge­hen gehin­dert wer­den soll­ten. Bei­de Män­ner flüch­te­ten zunächst und ver­lo­ren die bei­den Geträn­ke­do­sen, einer von ihnen konn­te aller­dings fest­ge­hal­ten wer­den, bis sein Kum­pel ihm zu Hil­fe kam und bei­de Rich­tung Ket­ten­brücke wegrannten.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Sach­scha­den in Höhe von etwa 30.000 Euro und zwei leicht ver­letz­te Auto­fah­rer sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­fal­les, der sich am Mitt­woch, kurz vor 17.00 Uhr, an der Kreu­zung Ber­li­ner Ring / Pödel­dor­fer Stra­ße ereig­net hat­te. Grund hier­für war, dass eine VW-Fah­re­rin beim links Abbie­gen einen ent­ge­gen­kom­men­den vor­fahrts­be­rech­tig­ten BMW-Fah­rer über­se­hen hat­te. Hier­bei fuhr die Unfall­ver­ur­sa­che­rin auch noch gegen eine Ampel, die eben­falls in Mit­lei­den­schaft gezo­gen wur­de. Bei­de Fahr­zeu­ge waren nach dem Zusam­men­stoß nicht mehr fahr­be­reit und muss­ten abge­schleppt werden.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Sach­scha­den in Höhe von etwa 2000 Euro wur­de zwi­schen Diens­tag, 17.30 Uhr und Mitt­woch, 12.00 Uhr, an der Fah­rer­tü­re eines sil­ber­far­be­nen Ford ange­rich­tet, der in der Him­mel­reich­stra­ße geparkt war.

BAM­BERG. In der Hart­mann­stra­ße wur­de am Mitt­woch, zwi­schen 12.15 Uhr und 17.25 Uhr, die rech­te Fahr­zeug­front eines dort gepark­ten weiß/​schwarzen Mini Coo­pers ange­fah­ren. Obwohl der Unfall­ver­ur­sa­cher an dem Auto Sach­scha­den in Höhe von etwa 1500 Euro ange­rich­tet hat­te, flüch­te­te die­ser uner­kannt von der Unfallstelle.

44-Jäh­ri­ger fuhr betrun­ken Auto

BAM­BERG. Am Mitt­woch, gegen 17.00 Uhr, wur­de die Poli­zei dar­über ver­stän­digt, dass sich an einer Tank­stel­le in der Vil­lach­stra­ße ein Auto­fah­rer befin­det, der dort Alko­hol trinkt. Kurz danach fuhr der 44-jäh­ri­ge Mann aller­dings mit sei­nem Auto weg. Die­ser konn­te kur­ze Zeit spä­ter aller­dings von der Poli­zei ange­trof­fen wer­den. Er brach­te es bei einem Alko­hol­vor­test auf 1,66 Pro­mil­le, wes­halb eine Blut­ent­nah­me sowie die Sicher­stel­lung des Füh­rer­schei­nes unum­gäng­lich waren.

Poli­zei fin­det bei 24-Jäh­ri­gen Heroin

BAM­BERG. Am Don­ners­tag­früh, gegen 01.30 Uhr, führ­te die Poli­zei eine Spie­lo­the­ken­kon­trol­le in der König­stra­ße durch. Hier­bei fiel ein 24-jäh­ri­ger Mann auf, der 0,9 Gramm Hero­in ein­stecken hat­te. Das Rausch­gift wur­de beschlag­nahmt. Der 24-Jäh­ri­ge wird wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz angezeigt.

E‑S­coo­ter-Fah­rer mit 2,04 Pro­mil­le von Poli­zei gestoppt

BAM­BERG. Ein 23-jäh­ri­ger Mann wur­de am Don­ners­tag­früh, kurz nach 03.00 Uhr, in der Lan­gen Stra­ße mit sei­nem E‑Scooter einer Kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei weh­te den Beam­ten eine deut­lich Alko­hol­fah­ne ent­ge­gen. Bei einem Test brach­te es der 23-Jäh­ri­ge auf 2,04 Pro­mil­le, wes­halb er sich einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen musste.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Sach­be­schä­di­gung

EBING. Im Zeit­raum vom 01.05.2023 bis 12.07.2023 dran­gen Unbe­kann­te in das alte Schul­haus in der Ebin­ger Haupt­stra­ße ein. In dem leer­ste­hen­den Gebäu­de wur­den diver­se Gegen­stän­de mut­wil­lig zer­stört und eine Schei­be ein­ge­schla­gen. Der Sach­scha­den beträgt 600 Euro.

Hin­wei­se auf den oder die Ver­ur­sa­cher nimmt die Land­kreis­po­li­zei unter 0951/9129–310 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Schwe­rer VU auf der B 470 – Weilersbach

Der 45-jäh­ri­ge Fah­rer eines fabrik­neu­en Pkw, Sko­da Fabia, befuhr am Don­ners­tag­nach­mit­tag die B 470 auf Höhe Wei­lers­bach in Rich­tung Forch­heim und kam aus bis­lang unbe­kann­ten Grün­den in einer lang­ge­zo­ge­nen Rechts­kur­ve auf die Gegen­fahr­bahn. Dort stieß er fron­tal mit einem ent­ge­gen­kom­men­den Pkw, Fiat Pun­to, zusam­men, der von einer 18-Jäh­ri­gen Frau gelenkt wur­de. Bei dem Fron­tal­zu­sam­men­stoß wur­den alle vier Fahr­zeug­insas­sen mit mul­ti­plen Prel­lun­gen im Tho­rax­be­reich ver­letzt. Drei Per­so­nen wur­den hier­von zur wei­te­ren medi­zi­ni­schen Abklä­rung in das Kli­ni­kum Forch­heim ver­bracht. Der Unfall­ver­ur­sa­cher konn­te leicht ver­letzt die Unfall­stel­le selbst verlassen.

Bei­de Pkw waren nicht mehr fahr­be­reit und wur­den durch einen Abschlepp­dienst gebor­gen. Der Gesamt­scha­den beträgt rund 23.000 Euro.

Die Bun­des­stra­ße muss­te wäh­rend der ca. 1,5 stün­di­gen Unfall­auf­nah­me in bei­den Rich­tun­gen gesperrt wer­den. Der Ver­kehr wur­de durch die Fw Wei­lers­bach, Kirch­eh­ren­bach und Pretz­feld weit­räu­mig abgeleitet.

Ver­kehrs­un­fäl­le

Eber­mann­stadt. Am Mitt­woch­mor­gen fuhr ein 52-jäh­ri­ger Rad­fah­rer mit sei­nem Pedelec auf dem Rad­weg neben der Forch­hei­mer Stra­ße orts­ein­wärts. Nach­dem ein Klein­trans­por­ter von der Tank­stel­le auf die B 470 ein­bie­gen woll­te und schon län­ge­re Zeit auf­grund hohen Ver­kehrs­auf­kom­mens war­te­te, ent­schloss sich der Rad­fah­rer auf die Stra­ße aus­zu­wei­chen. Als der Rad­ler an den war­ten­den Mer­ce­des Sprin­ter vor­bei­ge­fah­ren war, woll­te er wie­der den Rad­weg benut­zen. Dabei steu­er­te er in einem zu spit­zen Win­kel auf den Bord­stein zu, so dass der Vor­der­rei­fen weg­rutsch­te und der Rad­fah­rer zu Fall kam. Bei dem Sturz zog sich der Mann leich­te Ver­let­zun­gen zu, die eine wei­te­re Behand­lung im Kli­ni­kum Forch­heim erfor­der­ten. Am Fahr­rad ent­stand kein Schaden.

Son­sti­ges

Eber­mann­stadt. Die Ver­kehrs­po­li­zei Bam­berg führ­te am Mitt­woch­vor­mit­tag eine mehr­stün­di­ge Geschwin­dig­keits­mes­sung auf der Staats­stra­ße auf Höhe der Abzwei­gung Eschlipp durch. Von ins­ge­samt 200 gemes­se­nen Fahr­zeu­gen waren ledig­lich vier Auto­fah­rer zu schnell. Dabei wur­den drei Fah­rer zur Anzei­ge gebracht, einer kam wegen einer gering­fü­gi­gen Geschwin­dig­keits­über­schrei­tung noch glimpf­lich davon. Der ‚Schnell­ste‘ war mit 92 km/​h bei erlaub­ten 70 km/​h unterwegs.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Ein 44-jäh­ri­ger Mann stell­te am Mitt­woch, den 28.06.2023 sein schwar­zes Fahr­rad der Mar­ke Focus am Bahn­hofs­vor­platz abge­sperrt ab. Als er sein Zwei­rad am Mitt­woch, den 05.07.2023 wie­der abho­len woll­te, war die­ses zwi­schen­zeit­lich samt Schloss ent­wen­det wor­den. Wer Hin­wei­se auf den Täter geben kann, möch­te sich bit­te mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung set­zen (09191/7090–0).

Son­sti­ges

Forch­heim. Mitt­woch­mit­tag geriet eine 55-jäh­ri­ge Frau in der Bam­ber­ger Stra­ße mit einem unbe­kann­ten Rad­fah­rer wegen der Ver­kehrs­re­ge­lung in Streit. Infol­ge­des­sen gab der Unbe­kann­te der 55-Jäh­ri­gen im Vor­bei­fah­ren einen Schlag gegen den Hin­ter­kopf mit der fla­chen Hand und ent­fern­te sich. Zeu­gen, wel­che den Vor­fall beob­ach­tet habe, möch­ten sich bit­te bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim mel­den (09191/7090–0).

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Unter Dro­gen­ein­wir­kung und ohne Fahr­erlaub­nis gefahren

LICH­TEN­FELS. Im Rah­men einer Strei­fen­fahrt bemerk­ten Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels am Mitt­woch­abend im Stadt­ge­biet einen Opel Astra, bei wel­chem das vor­de­re Kenn­zei­chen fehl­te. Das Fahr­zeug wur­de dar­auf­hin in der Reun­dor­fer Stra­ße kon­trol­liert. Hier­bei stell­ten die Beam­ten dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten beim 29-jähir­gen Fah­rer fest, die sich durch einen posi­ti­ven Dro­gen­schnell­test auch bestä­tig­ten. Wei­ter war er nicht im Besitz einer gül­ti­gen Fahr­erlaub­nis. Der Opel wur­de ver­kehrs­si­cher abge­stellt, da auch die Bei­fah­re­rin nicht im Besitz einer Fahr­erlaub­nis war. Zudem muss­te sich der Fah­rer einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen. Außer­dem fan­den die Poli­zi­sten eine Debit­kar­te bei dem jun­gen Mann, die er am Tag zuvor, wie er angab, in einer Spie­lo­thek gefun­den hatte.

Er wird sich im Nach­gang u.a. wegen Unter­schla­gung, Fah­ren trotz Fahr­ver­bo­tes und Fah­ren unter Dro­gen­ein­wir­kung ver­ant­wor­ten müssen.