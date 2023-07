Der FC Ein­tracht Bam­berg steckt noch mit­ten in der inten­si­ven Sai­son­vor­be­rei­tung für die Regio­nal­li­ga, die in knapp einer Woche beginnt. Doch zuvor war­tet bereits der Pflicht­spiel­auf­takt für die Elf von Chef­trai­ner Jan Gern­lein. Am Sams­tag, 16. Juli (16:00 Uhr) geht es für den FCE zum Pokal­spiel gegen den SV Buckenhofen.

Es wird ernst

Die Form der Mann­schaft ist nach den Ergeb­nis­sen des ver­gan­ge­nen Wochen­en­des wei­ter­hin schwer ein­zu­schät­zen. Gegen die Zweit­ver­tre­tung des FC Ingol­stadt 04 schlug man sich lan­ge Zeit ordent­lich und ging früh in Füh­rung. Jedoch gab die Mann­schaft in der letz­ten hal­ben Stun­de die Par­tie aus der Hand und ging noch mit einer 2:1 Nie­der­la­ge vom Platz. Das zwei­te Test­spiel konn­te hin­ge­gen mit einem 4:0 Sieg in Kasen­dorf erfolg­reich bestrit­ten wer­den und bedeu­te­te gleich­zei­tig den drit­ten Sieg der Vor­be­rei­tung. Mit dem TOTO-Pokal­spiel gegen den SV Bucken­ho­fen wird es nun zum ersten Mal wie­der ernst für die Dom­rei­ter. Coach Jan Gern­lein möch­te das Spiel, wie jedes Pflicht­spiel gewin­nen: „Für die Mann­schaft und den Ver­ein ist es toll sol­che Spie­le zu haben, in denen es um etwas geht. Wir wol­len eine Run­de wei­ter­kom­men und eine gute Lei­stung zeigen“.

Der Pokal als gro­ße Chance

Der TOTO-Pokal ist der Ver­bands­po­kal des BFV und wird seit 1998 aus­ge­spielt. Der Gewin­ner des Wett­be­werbs kann sich einen der bei­den Start­plät­ze des BFV für die erste Haupt­run­de des DFB-Pokals sichern. Rekord­sie­ger des Pokal­wett­be­werbs ist der SSV Jahn Regens­burg mit sie­ben Titeln. Amtie­ren­der Titel­trä­ger ist der FV Iller­tis­sen, auf den der FCE zum Regio­nal­li­ga­auf­takt tref­fen wird. Der FV konn­te den Titel bereits 2022 für sich ent­schei­den und den Pokal somit ver­tei­di­gen. Als Lohn spielt die Mann­schaft Mit­te August in der ersten Run­de des DFB-Pokals gegen den Zweit­li­gi­sten For­tu­na Düsseldorf.

Das ist der Geg­ner SV Buckenhofen

Der SV Bucken­ho­fen aus dem Kreis Erlangen/​Pegnitzgrund spielt in der Lan­des­li­ga Nord­ost. In die­se war die Mann­schaft erst ver­gan­ge­nes Jahr auf­ge­stie­gen, nach­dem man 2022 die Bezirks­li­ga Mit­tel­fran­ken Nord gewin­nen konn­te. In der Pre­mie­ren­sai­son gelang dem SV ein soli­der neun­ter Platz. Trai­ner in Bucken­ho­fen ist seit Juni 2020 Tobi­as Eis­grub. Auch FCE Trai­ner Gern­lein weiß um die Qua­li­tä­ten des anste­hen­den Geg­ners: „Bucken­ho­fen hat eine star­ke Sai­son in der Lan­des­li­ga gespielt und sich gut ver­stärkt. Wir wer­den sie kei­nes­wegs unter­schät­zen“. In der aktu­el­len Vor­be­rei­tung zeig­te das Team bereits ordent­li­che Auf­trit­te und spiel­te zuletzt gegen die DJK Don Bos­co Bam­berg 2:2.