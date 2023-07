Die ILS Bayreuth/​Kulmbach hat am Don­ners­tag­abend gegen 19:25 Uhr die FF Donn­dorf, FF Eckers­dorf, FF Eschen, Feu­er­wehr der Stadt Bay­reuth, FF Lim­mers­dorf, FF Neu­städ­lein, FF Ober­waiz, FF Thur­n­au, THW Bay­reuth, Fach­be­ra­ter THW, sowie die Füh­rungs­kräf­te der Kreis­brand­in­spek­ti­on zu einem THL 4 alarmiert.

Zwei PKW sind auf der Staats­stra­ße BT 16 Eckers­dorf-Höhe Sim­mel­buch fron­tal zusam­men gesto­ßen. Ins­ge­samt befan­den sich in den bei­den Fahr­zeu­gen 3 Per­so­nen. Alle drei waren ein­ge­klemmt eine Per­son davon sehr schwer. Sie muss­te mit auf­wen­di­gen tech­ni­schen Ret­tungs­mit­teln wie Schneid- und Spreiz­ge­rät geret­tet wer­den. Den ver­ein­ten Kräf­ten der Feu­er­wehr des Land­krei­ses Bay­reuth und der Stadt Bay­reuth sowie des Ret­tungs­dien­stes, Chri­stoph 20 und des THW gelangt durch eine gewohnt rou­ti­niert, ruhi­ge und zügi­ge Vor­ge­hens­wei­se eine schnel­le Ret­tung aller Betei­lig­ten bevor sie an den Ret­tungs­dienst zur wei­te­ren medi­zi­ni­schen Behand­lung und anschlie­ßend in umlie­gen­de Kran­ken­häu­ser gebracht wer­den konn­ten. Die Unfall­ur­sa­che ist momen­tan noch Gegen­stand der poli­zei­li­chen Ermittlungen.

Kreis­brand­mei­ste­rin Ste­pha­nie Bleuse