Nach den erfolg­rei­chen Früh­schop­pen im Innen­hof der Kai­ser­pfalz Forch­heim in den ver­gan­ge­nen Jah­ren, trau­te sich der Musik- und Spiel­manns­zug Forch­heim ein Jahr nach sei­nem Jubi­lä­ums­jahr an die Aus­rich­tung eines Wein­fe­stes. In der male­ri­schen Kulis­se des Innen­hofs der Kai­ser­pfalz Forch­heim fand das Fest am Sams­tag, den 08.07.2023 von 18 Uhr-23 Uhr statt.

Bei som­mer­li­chen Tem­pe­ra­tu­ren waren die Plät­ze in der Kai­ser­pfalz schnell voll besetzt. Den um die 150 Besu­chern wur­de ein Abend vol­ler kuli­na­ri­scher Genüs­se und gemüt­li­chen Bei­sam­men­sein gebo­ten. Das Ambi­en­te des histo­ri­schen Innen­hofs der Kai­ser­pfalz trug zusätz­lich zur ent­spann­ten Atmo­sphä­re bei und lud die Gäste zum Ver­wei­len ein.

Die Musi­ker des Musik- und Spiel­manns­zugs Forch­heim sorg­ten für die musi­ka­li­sche Unter­hal­tung und begei­ster­ten die Besu­cher mit ihrem viel­sei­ti­gen Reper­toire. Von Pol­kas über Wal­zer bis hin zu moder­nen Melo­dien der Beach Boys, Les Hum­phries und „An Tagen wie die­sen“ (Toten Hosen) war für jeden Geschmack etwas dabei und ani­mier­te die Besu­cher zum Schun­keln und Mitklatschen.

Mit der belieb­ten Pol­ka „Der Böh­mi­sche Traum“ setz­te der Musik- und Spiel­manns­zug Forch­heim den Schluss­punkt eines erfolg­rei­chen Abends. Die Besu­cher dank­ten den Musi­kern sowie den zahl­rei­chen Hel­fern, ohne die ein sol­cher Abend nicht rea­li­sier­bar wäre, mit „stan­ding ovations“.

„Wir sind über­wäl­tigt von der posi­ti­ven Reso­nanz und dem gro­ßen Zuspruch“, freu­ten sich die Vor­sit­zen­den Flo­ri­an Hölzl (1.Vorstand) und Ralf Schu­berth (2.Vorstand) des Musik- und Spiel­manns­zugs Forch­heim. „Es war ein wun­der­ba­rer Abend, an dem wir gemein­sam mit den Besu­chern fei­ern und unser musi­ka­li­sches und abwechs­lungs­rei­ches Kön­nen den Forch­hei­mern prä­sen­tie­ren konnten.“

Durch die Unter­stüt­zung der vie­len Hel­fer und dem begei­ster­ten Publi­kum steht einer Wie­der­ho­lung des Wein­fe­stes im näch­sten Jahr nichts im Wege.

Ver­an­stal­tungs­aus­blick 2023

Am 18.11.2023 fin­det eine Fort­set­zung des, im Vor­jahr zum ersten Mal statt­ge­fun­de­nen, Advent­kon­zer­tes in der Pfarr­kir­che St. Mar­tin statt.

Musik-und Spiel­manns­zug Forchheim