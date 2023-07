Die Bam­berg Bas­kets müs­sen in der ersten Run­de des BBL Pokals bei den Art­land Dra­gons antre­ten. Das hat die heu­ti­ge Aus­lo­sung erge­ben. Das Spiel fin­det am 23. oder 24. Sep­tem­ber in der Art­land Are­na in Qua­ken­brück statt.

Im BBL Pokal kämp­fen ab der neu­en Sai­son die Clubs der easy­Cre­dit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga und nach 14 Jah­ren Pau­se eben­so sechs Teams der BAR­MER 2. Bas­ket­ball Bun­des­li­ga ProA um den ersten Titel der Sai­son. Neben den regu­lä­ren Start­plät­zen der easy­Cre­dit BBL-Mann­schaf­ten neh­men zusätz­lich die Plät­ze 17 und 18 der letz­ten Spiel­zeit sowie sechs ProA-Ligi­sten (inkl. der bei­den Auf­stei­ger) am Pokal­wett­be­werb teil.

In der ersten Pokal­run­de tre­ten die Zweit­li­gi­sten (inkl. der bei­den BBL-Abstei­ger) gegen die Plät­ze neun bis sechs­zehn der easy­Cre­dit BBL-Abschluss­ta­bel­le der Vor­sai­son an. Die Plät­ze eins bis acht neh­men an die­ser ersten Run­de nicht teil. Die dar­auf­fol­gen­den Achtel‑, Viertel‑, Halb­fi­nal- und Final­spie­le fin­den wie gewohnt statt. Die bei­den Halb­fi­nal­par­tien sowie das Fina­le wer­den am TOP FOUR-Wochen­en­de am 17. und 18. Febru­ar 2024 aus­ge­spielt. Alle Spie­le sind KO-Spiele.

Neben der Par­tie der Bam­berg Bas­kets gibt es noch fol­gen­de wei­te­re Begeg­nun­gen in der ersten Runde: