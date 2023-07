Bernd Fricke legt aus gesund­heit­li­chen Grün­den sei­ne Ämter im Kreis­tag Bam­berg nie­der. Tho­mas Ochs aus Kem­mern über­nimmt den Fraktionsvorsitz.

Bernd Fricke, seit 2017 Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der der grü­nen Kreis­tags­frak­ti­on und 2. Bür­ger­mei­ster in Ste­gau­rach, hat schwe­ren Her­zens aus gesund­heit­li­chen Grün­den sei­nen Rück­tritt vom Frak­ti­ons­vor­sitz erklärt und auch sein Kreis­tags­man­dat nie­der­ge­legt. Fricke erklärt: „Ich bedaue­re die­sen Schritt sehr, aber für mich ist klar: Ich muss reagie­ren, die Gesund­heit geht vor. Ich dan­ke mei­nen Kolleg:innen in der Frak­ti­on für die gute und kon­struk­ti­ve Zusam­men­ar­beit und das gemein­sa­me Engagement.“

Das Amt des 2. Bür­ger­mei­sters und auch sein Gemein­de­rats­man­dat in Ste­gau­rach wird Bernd Fricke indes wei­ter­hin mit Freu­de aus­üben. Hel­ga Bie­ber­stein, stell­ver­tre­ten­de Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de, bedau­ert den Rück­tritt von Bernd Fricke sehr: „Wir ver­ste­hen und unter­stüt­zen Bernd in sei­nem Ent­schluss, kür­zer zu tre­ten. Im Namen aller Frak­ti­ons­mit­glie­der möch­te ich mich für die tol­le Zusam­men­ar­beit, das gro­ße Enga­ge­ment und das gemein­sam Erreich­te bedan­ken. Bernd war und ist ein Motor grü­ner Poli­tik im Land­kreis und wir sind froh, ihn auch wei­ter­hin an unse­rer Sei­te zu wissen.“

Die grü­ne Kreis­tags­frak­ti­on hat in ihrer jüng­sten Sit­zung ein­stim­mig Tho­mas Ochs aus Kem­mern zum neu­en Frak­ti­ons­vor­sit­zen­den gewählt. Tho­mas Ochs ist selbst­stän­di­ger Gitar­ren­bau­mei­ster und Diplom-Desi­gner, seit 2020 Mit­glied der Kreis­tags­frak­ti­on und Grün­dungs­mit­glied und Schrift­füh­rer des grü­nen Orts­ver­bands Kemmern.

Die Moti­va­ti­on für sein poli­ti­sches Enga­ge­ment nährt sich aus den immer dring­li­cher wer­den­den Her­aus­for­de­run­gen auch auf kom­mu­na­ler Ebe­ne: „Egal ob Energie‑, Wär­me- und Ver­kehrs­wen­de, Flä­chen­fraß, Sanie­rung unse­rer Gym­na­si­en, Pfle­ge­not­stand, Arten­schutz oder Kli­ma­schutz und ‑anpas­sung. Viel zu lan­ge ist auch im Land­kreis Bam­berg viel zu wenig pas­siert. Das ver­grö­ßert aber den Hand­lungs­druck für die jet­zi­ge und nach­fol­gen­de Gene­ra­tio­nen. Beim Flä­chen­fraß macht sich das beson­ders nega­tiv bemerk­bar: Anstatt weni­ger zu ver­sie­geln gehört der Land­kreis Bam­berg immer noch zu den bay­ri­schen Land­krei­sen, die am mei­sten zubau­en. Die Regi­on Bam­berg braucht kla­re­re Zie­le und vor allem mehr Enga­ge­ment in der Umset­zung wir­kungs­vol­ler Maß­nah­men. Dafür setzt sich die grü­ne Frak­ti­on ein, da wir über­zeugt sind: Die Regi­on Bam­berg kann hier viel mehr! Ger­ne habe ich die Wahl zum Frak­ti­ons­vor­sit­zen­den ange­nom­men, bin dank­bar für das gro­ße Ver­trau­en, das mei­ne Frak­ti­on mir geschenkt hat und freue mich auf die Zusammenarbeit.“