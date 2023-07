Mit einem rie­si­gen Fuß­ball­pro­gramm, mit einem ita­lie­ni­schen Abend und einer Schla­ger- und Rock-Par­ty sowie so man­che kuli­na­ri­sche Köst­lich­kei­ten fei­ert der TSV Kir­chen­lai­bach vom 14. bis 16. Juli sein tra­di­tio­nel­les Sport­fest auf dem TSV-Gelän­de an der Jahnstraße.

Das Fest beginnt am Frei­tag um 18 Uhr mit einem Fuß­ball­tur­nier der B‑Ju­gend-Spiel­ge­mein­schaf­ten TSV Kir­chen­lai­bach, Peg­nitz und Trem­mers­dorf. Ab 19 Uhr ist „Pas­sio­ne, emo­zio­ni e musi­ca ita­lia­na“ ange­sagt. Unter dem Mot­to „Not­te Ita­lia­na“ sind die Gäste ab 19 Uhr zum ita­lie­ni­schen Abend mit lecke­ren Piz­zen sowie ita­lie­ni­schen Wei­nen ein­ge­la­den. Dann wird Ita­lie­ni­sche Musik von Eros Ramaz­zot­ti über Adria­no Celen­ta­no bis Gian­na Nan­ni­ni erklin­gen. Ent­spre­chen­de Deko­ra­ti­on wird das Sport­heim und den Bier­gar­ten in ein ita­lie­ni­sches Flair tau­chen und das Sport­heim in ein Stück Ita­li­en verwandeln.

Am Sams­tag domi­niert zunächst den gan­zen Tag über König Fuß­ball. Bereits ab 10 Uhr mes­sen sich auf den bei­den Spiel­plät­zen beim „Cup de Culm“ jun­ge Fuß­bal­ler und Fuß­bal­le­rin­nen der F- und C‑Jugendmannschaften in gro­ßen Tur­nie­ren die Kräf­te und kämp­fen um die Sie­ger­po­ka­le. Höhe­punkt des Tages sind die letz­ten Vor­be­rei­tungs­spie­le der ersten und zwei­ten TSV-Gar­de. Für den Kreis­li­gi­sten in der Kreis­li­ga 2 Bay­reuth-Kulm­bach um Trai­ner Tho­mas Moder ist es die letz­te Stand­ort­be­stim­mung vor dem Sai­son­auf­takt beim BSC Saas Bay­reuth, wenn am Sport­fest­sams­tag um 15 Uhr Anstoß gegen den frisch gebacke­nen Bezirks­lig­sten FC Vor­bach um Trai­ner Micha­el Kauf­mann ist. Die zwei­te TSV-Mann­schaft, frisch gebacke­ner Auf­stei­ger in die Kreis­klas­se 5 Bay­reuth-Kulm­bach, trifft vor dem Sai­son­auf­takt beim SSV Kir­chen­pin­gar­ten in einem letz­ten Test­spiel um 17 Uhr auf die Reser­ve des FC Vorbach.

Der Sams­tag­abend ist dann auch der gebüh­ren­de Rah­men für die offi­zi­el­le Fei­er der Mei ster­schaft der zwei­ten TSV-Senio­ren­mann­schaft in der A‑Klasse VI Bay­reuth-Kulm­bach und den Auf­stieg in die Kreis­klas­se. Dabei wird der Ver­ein um Vor­sit­zen­den Man­fred Porsch die Mann­schaft und sein Trai­ner­team aus­zeich­nen. Der Erfolg ist umso bemer­kens­wer­ter, kann nach zehn Jah­ren eine TSV-Mann­schaft wie­der einen Auf­stieg fei­ern. Die Ver­eins­füh­rung wird aber auch die Gele­gen­heit nut­zen, ver­dien­te und lang­jäh­ri­ge Mit­glie­der zu ehren.

Als musi­ka­li­scher Höhe­punkt des Abends steigt um 21:30 Uhr die gro­ße Par­ty „Aint no Par­ty like a Musik­tie­re Par­ty“ mit einem Open End bis in die frü­hen Mor­gen­stun­den. Dann ste­hen hin­ter dem Plat­ten­tel­ler „Die 3 Musik­tie­re“. Da haben sich drei Freun­de gefun­den, die nicht nur auf dem grü­nen Rasen ihrer Lei­den­schaft frö­nen, son­dern auch Musik als ihr gemein­sa­mes Fai­ble ent­deckt haben. Zuletzt beim Bür­ger­fest 2022 auf dem TSV-Are­al haben Fabi­an Stangl (25), Luca Mey­er (24) und Simon Bau­ern­feind (25) (im Bild von rechts) mit dem pas­sen­den Sound für beste Stim­mung gesorgt und ihr Publi­kum in Wal­lung ver­setzt. Seit vier Wochen basteln sie an einer pas­sen­den Play­list für den Sport­fest-Sams­tag, die es in sich hat. Ein Blick im Vor­feld ver­rät: so einen Sound-Mix hat es noch nicht gege­ben. Da wer­den an die­sem Abend Bal­ler­mann-Klän­ge, rich­ti­ger Beat von Ibi­za Hou­se, Latin Hou­se und EDM den Rhyth­mus bestim­men. Dazu kom­men Rock-Klas­si­ker, Hea­vy-Metal- und Par­ty­num­mern aus den 80er und 90er Jah­ren sowie die aktu­el­le Chart­stür­mer. Dabei erstreckt sich die Palet­te von Gigi D’A­go­sti­no über die Atzen bis hin zu Micha­el Jack­son. Feh­len wer­den gewiss auch nicht Rock­klas­si­ker von Queen über ABBA und ACDC.

Am Sonn­tag um 10 Uhr wird das Fuß­ball­pro­gramm mit den gro­ßen Jugend­tur­nie­ren, dem „Cup de Culm“, der Bam­bi­nis und E‑Jugendmannschaften fort­ge­setzt. Zum krö­nen­den Abschluss des Fuß­ball­pro­gramms ermit­teln um 14 Uhr sechs D‑Jugendmannschaften ihren Turniermeister.

Der gesel­li­ge Teil des Sport­fe­stes am Sonn­tag beginnt um 9 Uhr mit einem Früh­schop­pen und endet um 16 Uhr mit einem gro­ßen Preis­schaf­kopf. Dabei win­ken den Schaf­kopf­freun­den Geld­prei­se im Wert von 1000 Euro. Dar­über hin­aus war­ten die TSV-Freun­de mit über 100 Sach­prei­sen auf. Für Attrak­ti­vi­tät sor­gen vor allem die hohen Geld­prei­se. Dem Erst­pla­zier­ten win­ken 500 Euro, dem Zweit­pla­zier­ten 250 Euro, dem Dritt­plat­zier­ten 150 Euro, dem Viert­pla­zier­ten 100 Euro (Ein­tritt: 12 Euro).

Für das leib­li­che Wohl ist an allen Tagen bestens gesorgt. An allen Tagen wer­den kuli­na­ri­sche Köst­lich­kei­ten aus dem Grill­pa­vil­lon zum Ver­zehr ange­bo­ten und gekühl­te alko­ho­lisch und alko­hol­frei Geträn­ke serviert.