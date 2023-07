Sommerkonzert des Nürnberger Quartetts "Blechquadrat" im Schloßpark Unterleinleiter

Äußerst viel­sei­tig prä­sen­tier­te sich das Nürn­ber­ger Quar­tett „Blech­qua­drat“ bei sei­nem Som­mer­kon­zert unter dem Mot­to „frisch-frän­kisch-frei“ im Schloß­park Unter­lein­lei­ter. Vor traum­haf­ter Kulis­se, bei herr­li­chem Wet­ter und bei her­vor­ra­gen­dem Besuch spiel­ten die Blech­blä­ser anspruchs­vol­le klas­si­sche und zeit­ge­nös­si­sche Musik aus meh­re­ren Jahrhunderten.

Humor­voll mode­rier­ten Chri­sti­an Bau­er, der auch als 1.Trompeter des Ensem­bles Hunds­haup­ten agiert, sowie Leon­hard Mei­sin­ger, der vie­le eige­ne Arran­ge­ments ein­brach­te, den Kon­zert­ab­lauf. Nach der Pau­se ertön­te ein Pot­pour­ri aus 10 Film­mu­si­ken, die es vom Publi­kum zu erra­ten galt. Lei­der konn­te kein Besu­cher alle rich­ti­gen Ant­wor­ten lie­fern, so dass die ver­lo­ste CD des Quar­tetts lei­der nur käuf­lich zu haben war. Die Besu­cher zeig­ten sich höchst erfreut über die bun­te Rei­se in die Blech­blä­ser­welt und dank­ten mit Rie­sen­ap­plaus für den unver­gess­li­chen Hör­ge­nuss. Erd­mu­te Knau­er vom Ver­ein „Kunst & Musik im Schloß­park“ dank­te den Künst­lern und lud zum näch­sten Kon­zert auf die Wald­wie­se des Schloß­parks für Sams­tag, 22. Juli,um 17.00 Uhr ein. Es wird die Grup­pe „Sax­ses­si­on“ mit „Sax in the City“ Saxo­phon­klän­ge von New York bis Bue­nos Aires darbieten.