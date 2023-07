Der Ver­ein AKTI­VE MIT­TE und dasLichtspiel-& Ode­on­team laden ein

Zuerst star­ten wir am 13. Juli mit dem SILENT-OPEN-AIR IN DER KUL­TUR­GÄRT­NE­REI – im sehr char­man­ten und atmo­sphä­ri­schen Innen­hof der ehe­ma­li­gen Rost­scheu­ne, die genau zwi­schen unse­ren Kinos, dem Ode­on und dem Licht­spiel, in „unse­rem“ Stadt­vier­tel liegt. Um dort auch den umlie­gen­den Bewoh­nern etwas zu bie­ten, wird es auch zwei Fami­li­en­aben­de geben. Pas­send zum Gärt­ner­vier­tel star­tet unser Open-Air mit der Pre­miè­re des Fil­mes „Das Kom­bi­nat“, einem span­nen­den Doku­men­tar­film über soli­da­ri­sche Land­wirt­schaft. Einen Live-Aben­teu­er­abend wird es auch geben: Die Bam­ber­ger Rad­fah­re­rin Ange­li­ka Gaufer, die von Faro bis ans Nord­kap fuhr, kommt am 2. Abend mit ihrem neu­en Vor­trag! Für alle ande­ren Kino-Aben­de wer­den an alle Gäste Kopf­hö­rer zu Film­be­ginn überreicht.

Som­mer­ki­no im Aufseesianum

Ende August kön­nen dann unse­re Film­per­len in Bam­bergs schön­stem Kino­saal genos­sen wer­den: beim SOM­MER­KI­NO IM AUF­SEE­SIA­NUM – idyl­lisch gele­gen zwi­schen der Neu­en Resi­denz und dem Micha­els­berg mit Blick über die gan­ze Stadt! Ter­min zum Vor­mer­ken: 28.08. bis 09.09.2023.

Der Ver­ein Akti­ve Mit­te bie­tet zum Silent-Open-Air in der Rost­scheu­ne kuli­na­ri­sche Köst­lich­kei­ten, aus­ge­wähl­te Geträn­ke, Kaf­fee, Süßig­kei­ten und fri­sches Popcorn.