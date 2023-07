Natur­for­scher­ta­ge: Stadt und Land­schafts­pfle­ge­ver­band informieren

Die Akti­ons­wo­che für Schu­len „Aller­Hand Sand – Natur erfor­schen am Exer­zier­platz“ hat am Mon­tag begon­nen. Zahl­rei­che Schü­le­rin­nen und Schü­ler erkun­den den Lebens­raum Sand. Bei einem Pres­se­ter­min am Frei­tag, 14. Juli, am Info-Pavil­lon (Sil­ber­gras­weg) infor­mie­ren Erlan­gens Umwelt- und Kli­ma­schutz­re­fe­ren­tin Sabi­ne Bock sowie der Land­schafts­pfle­ge­ver­band Mit­tel­fran­ken über das seit 2002 bestehen­de Pro­jekt. Sand­le­bens­räu­me wie das Natur­schutz­ge­biet Exer­zier­platz gehö­ren in Bay­ern zu den am mei­sten gefähr­de­ten Bio­top­ty­pen über­haupt. Zu den dort typi­schen Lebens­räu­men zäh­len Offen­san­de, Zwerg­strauch-Hei­den, Sand­ma­ger­ra­sen, Kiefern(wäldchen), Klein­ge­wäs­ser und Moor­be­rei­che. Um die Schutz­wür­dig­keit und Beson­der­hei­ten die­ses inner­städ­ti­schen Natur­schutz­ge­biets erleb­bar und ver­steh­bar zu machen, orga­ni­siert das Amt für Umwelt­schutz und Ener­gie­fra­gen zusam­men mit den Gebiets­be­treue­rin­nen des Land­schafts­pfle­ge­ver­bands Mit­tel­fran­ken die Akti­ons­ta­ge „Naturforscher*innen am Exerzierplatz“.

Spa­ten­stich für neu­es Feu­er­wehr­haus in Dechsendorf

Die Stadt Erlan­gen lädt am Frei­tag, 14. Juli, zum Spa­ten­stich für das neue Feu­er­wehr­haus in Dechs­endorf ein. An der Stel­le der bis­he­ri­gen, knapp 50 Jah­re alten Unter­kunft in der Teplit­zer Stra­ße, ent­steht ein moder­nes Gebäu­de, das künf­tig einen drit­ten Fahr­zeug­stell­platz, aus­rei­chend sani­tä­re Ein­rich­tun­gen sowie Schu­lungs­raum, Tech­nik- und Lager­räu­me umfasst. Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik, Bür­ger­mei­ster Jörg Vol­leth und Stadt­brand­rat Fried­helm Wei­din­ger wer­den den Spa­ten in die Hand nehmen.

Über die gesetz­li­chen ener­ge­ti­schen Anfor­de­run­gen hin­aus­ge­hend, hat das Ent­wurfs­kon­zept die Kli­ma­neu­tra­li­tät als Ziel. Bei der Rea­li­sie­rung sind u.a. nach­wach­sen­de Roh­stof­fe (Wand- und Decken­kon­struk­tio­nen in Holz­bau­wei­se), mikro­kli­ma­för­dern­de Dach- und Fas­sa­den­be­grü­nun­gen, Pho­to­vol­ta­ik­an­la­gen, ener­gie­ef­fi­zi­en­te Hei­zungs­sy­ste­me, öko­lo­gi­sche Dämm­ma­te­ria­li­en und ver­sicke­rungs­fä­hi­ge Boden­be­lä­ge im Außen­be­reich vorgesehen.

Rund 3,2 Mil­lio­nen Euro soll der Neu­bau kosten und den rund 50 Ehren­amt­li­chen anschlie­ßend ein zeit­ge­mä­ßes Arbeits­um­feld bie­ten. Zu ihrem Ein­satz­ge­biet gehö­ren neben dem nörd­lich­sten Stadt­teil Erlan­gens unter ande­rem die Bun­des­au­to­bahn A3. Auch die Ein­rich­tung eines Not­strom­ag­gre­gats für ein Bür­ger­ver­sor­gungs­zen­trum im Kata­stro­phen­fall („Leucht­turm“) sind in den Pla­nun­gen enthalten.

Schüt­zen­ge­sell­schaft 1673 Erlan­gen-Bruck fei­ert 350. Geburtstag

Stol­ze 350 Jah­re alt ist die Schüt­zen­ge­sell­schaft 1673 Erlan­gen-Bruck e. V. die­ser Tage. Das wird mit einem Fest am Sams­tag, 15. Juli, am Schüt­zen­haus gefei­ert. Die Glück­wün­sche der Stadt über­brin­gen Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik und Bür­ger­mei­ster Jörg Volleth.

Spar­kas­se ver­ab­schie­det stell­ver­tre­ten­den Vorstandsvorsitzenden

Der lang­jäh­ri­ge stell­ver­tre­ten­de Vor­stands­vor­sit­zen­der der Spar­kas­se Erlan­gen Höch­stadt Her­zo­gen­au­rach, Rein­hard Lug­schi, ist vor weni­gen Tagen in den Ruhe­stand getre­ten. Bei einer offi­zi­el­len Ver­ab­schie­dungs­fei­er am Sams­tag, 15. Juli, in der Hann­ber­ger Wehr­kir­che über­bringt Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik die guten Wün­sche der Stadt.

Stadt und SPD geden­ken Karl-Heinz Hiersemann

Anläss­lich sei­nes 25. Todes­ta­ges (15. Juli) geden­ken Stadt und SPD-Kreis­ver­band am Sonn­tag, 16. Juli, des frü­he­ren Vize­prä­si­den­ten des Baye­ri­schen Land­tags, Karl-Heinz Hier­se­mann. In Wür­di­gung sei­ner Ver­dien­ste zum Woh­le der Stadt legt Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik am Sonn­tag, 16. Juli, in stil­lem Geden­ken einen Kranz am Neu­städ­ter Fried­hof nieder.

Der Rechts­an­walt Hier­se­mann war einer der Väter der Städ­te­part­ner­schaft Jena-Erlan­gen noch zu DDR-Zei­ten. 1972 bis 1979 gehör­te er dem Stadt­rat an, ab 1974 bis zu sei­nem Tod 1998 saß der in Bres­lau Gebo­re­ne für die SPD im Baye­ri­schen Land­tag. Als Mana­ger des Hand­ball-Zweit­li­gi­sten CSG (Christ­li­che Sport­ge­mein­schaft) gewann er in den 1990er Jah­ren Spit­zen der Erlan­ger Wirt­schaft für einen Spon­so­ren­pool. Die Vier­fach­turn­hal­le im Berufs­schul­zen­trum (Drausnick­stra­ße) wur­de 1999 nach ihm benannt.

ATSV fei­ert 125. Geburtstag

Der All­ge­mei­ne Turn- und Sport­ver­ein (ATSV) 1898 Erlan­gen e. V. fei­ert am Sonn­tag, 16. Juli, sei­nen 125. Geburts­tag. Die Glück­wün­sche der Stadt über­bringt Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik beim Frühschoppen.

Isla­mi­sche Gemein­de weiht Erwei­te­rungs­bau ein

Im Jahr 2017 hat­te die Erwei­te­rung der Moschee der Isla­mi­schen Gemein­de begon­nen. Jetzt fin­det am Sonn­tag, 16. Juli, die offi­zi­el­le Ein­wei­hung statt. Einer Ein­la­dung dazu folgt Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik.

Ten­nen­lo­her Feu­er­wehr zeigt Können

Bei einem Tag der offe­nen Tür zei­gen die Ein­satz­kräf­te der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Ten­nen­lo­he am Sams­tag, 15. Juli, ab 10:00 Uhr ihr Kön­nen. Schau­übun­gen und u.a. eine Hüpf­burg für Kin­der gehö­ren zum Pro­gramm. Bür­ger­mei­ster Jörg Vol­leth stat­tet der Ver­an­stal­tung einen Besuch ab. Die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Ten­nen­lo­he ist eine von 13 ehren­amt­li­chen Ein­hei­ten im Stadt­ge­biet. Nahe­zu 500 Frau­en und Män­ner sind dort wich­ti­ger Bestand­teil der kom­mu­na­len Gefah­ren­ab­wehr der Universitätsstadt.