„Auch Hei­li­ge sind nicht ohne Sünde“

Zum Hein­richs­fest hat Weih­bi­schof Her­wig Gös­sl den hei­li­gen Hein­rich als Vor­bild für Glau­ben und Ver­ant­wor­tung gewür­digt. Zugleich mache das Leben des Bis­tums­grün­ders deut­lich, dass auch ein Hei­li­ger nicht ohne Sün­de und Feh­ler lebe: „Kein Hei­li­ger hat im Leben alles ver­wirk­licht, was Jesus gelehrt und vor­ge­lebt hat. Immer bleibt ein Defi­zit zwi­schen dem Herrn und sei­nem Jün­ger“, sag­te Gös­sl am Sonn­tag in sei­ner Fest­pre­digt auf dem Dom­platz. Das sei in gewis­ser Wei­se auch tröst­lich: „Denn es zeigt, dass nie­mand per­fekt sein muss.“ Es ent­la­ste und ermu­ti­ge zugleich, das vom Evan­ge­li­um umzu­set­zen, was man begrif­fen habe.

Kai­ser Hein­rich sei nicht immer nur fried­fer­tig und demü­tig unter­wegs gewe­sen, er habe zu den Mäch­ti­gen und Ton­an­ge­ben­den sei­ner Zeit gehört. „War er des­we­gen unchrist­lich, wie das heu­te sehr schnell Men­schen zuge­schrie­ben wird, deren Ver­hal­ten nicht zu den eige­nen Vor­stel­lun­gen passt? Ich mei­ne nicht“, sag­te Gös­sl. Hein­rich sei tief erfüllt gewe­sen vom Geist Jesu Chri­sti. „Für ihn war Jesus Chri­stus nicht nur eine Idee, son­dern ein leben­di­ges Gegen­über, jemand, vor dem er selbst die Knie beu­gen und dem er sich als Kai­ser unter­ord­nen konn­te.“ Die Ver­ant­wor­tung vor Gott bewah­re nicht vor Fehl­ent­schei­dun­gen, aber sie gebe dem Leben der Men­schen Ori­en­tie­rung und Halt, ganz gleich in wel­cher gesell­schaft­li­chen, poli­ti­schen oder kirch­li­chen Stel­lung sie stehen.

Der Weih­bi­schof füg­te hin­zu: „Wir erfah­ren in unse­ren Tagen das Leben in viel­fa­cher Wei­se als bedroht: durch Krie­ge, Krank­hei­ten oder den Kli­ma­wan­del, der die Lebens­grund­la­gen vie­ler Men­schen ver­nich­tet.“ Die Kir­che habe sicher nicht die Lösung für alle kom­pli­zier­ten Lebens­fra­gen, aber sie habe eine Ori­en­tie­rung und die kla­re Opti­on für das Leben des Men­schen von sei­ner Zeu­gung bis zum natür­li­chen Tod, für ein Leben in und mit der Natur und damit gegen deren Aus­beu­tung und Zer­stö­rung. „Ich bin über­zeugt: Wir wer­den nur dann gemein­sam in eine gute Zukunft kom­men, wenn wir uns vom Geist des Herrn Jesus Chri­stus füh­ren und stär­ken lassen.“

Ange­sichts der hoch­som­mer­li­chen Tem­pe­ra­tu­ren rief Gös­sl dazu auf, sich im Schat­ten des Doms wohl­zu­füh­len und dies auch im über­tra­ge­nen Sin­ne zu ver­ste­hen. Drei Tage lang war der Bam­ber­ger Dom­berg ein fröh­li­ches und bun­tes Fest­ge­län­de. Das Pro­gramm begann stim­mungs­voll am Frei­tag­abend mit christ­li­cher Pop­mu­sik der Band „Sin­nergie“ der Werk­statt Neu­es Geist­li­ches Lied auf dem Dom­platz. Am Sams­tag­nach­mit­tag fand der Motor­rad­got­tes­dienst der Motor­rad­ge­mein­schaft Jako­bus mit den „Beth­le­hem All­stars“ statt. Im voll besetz­ten Dom wur­de das Musi­cal: „…die Stim­me des Anfangs hören“ auf­ge­führt. Die­ses beson­de­re Musik­pro­jekt der Frau­en­pa­sto­ral ent­stand im Zuge der Aus­stel­lung „Frauen.Taten.Werke“ im Diö­ze­san­mu­se­um und stellt einen musi­ka­li­schen Dia­log mit zwei her­aus­ra­gen­den Frau­en der Kir­chen­ge­schich­te dar: Maria von Mag­da­la und Mary Ward. In der Alten Hof­hal­tung genos­sen die Besu­che­rin­nen und Besu­cher bei Kaf­fee, Kuchen und Gegrill­tem Live-Musik der „Fri­ends of Varie­ty“. Es spiel­te die Trom­mel­grup­pe „Ram­ba Zam­ba“ der Lebenshilfe.

Am Sonn­tag nach dem Fest­got­tes­dienst, der von den Chö­ren der Dom­mu­sik ein­drucks­voll beglei­tet wur­de und in dem auch für einen guten neu­en Erz­bi­schof gebe­tet wur­de, ver­la­ger­te sich das bun­te Pro­gramm in den Hof der Jugend in der Dom­prop­stei, auf die DJK-Sport­büh­ne vor dem Bischofs­haus, den Vor­platz des Diö­ze­san­mu­se­ums sowie auf die Dom­platz­büh­ne, wo Ver­ei­ne und Ver­bän­de ihr Kön­nen zeig­ten. Über 50 Ver­ei­ne und Initia­ti­ven betei­lig­ten sich mit einem eige­nen Stand und Aktio­nen. Die Mit­glie­der des Betrof­fe­nen­bei­rats von Geschä­dig­ten durch sexu­el­len Miss­brauch nutz­ten das Fest zu Begeg­nung und Austausch.

Ein beson­de­res High­light in die­sem Jahr waren die PLAY­MO­BIL-Son­der­fi­gu­ren des Kai­ser­paa­res Hein­rich und Kuni­gun­de, die ab sofort exklu­siv im Diö­ze­san­mu­se­um zu kau­fen ist. Vor einer Foto­wand konn­ten sich die Besu­che­rin­nen und Besu­cher mit dem Motiv der neu­en Figu­ren ablich­ten lassen.

Eine von der Mäd­chen­kan­to­rei musi­ka­lisch gestal­te­te Pon­ti­fi­kal­ves­per mit Weih­bi­schof Gös­sl run­de­te das Fest ab. Die Erlö­se und Kol­lek­ten des Festes kom­men die­ses Jahr dem Online-Bera­tungs­an­ge­bot U25 für sui­zid­ge­fähr­de­te Jugend­li­che und jun­ge Erwach­se­ne zu Gute. Im näch­sten Jahr steht das Hein­richs­fest im Zei­chen des 1000. Todes­tags von Hein­rich II.