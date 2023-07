Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

15-jäh­ri­ger Laden­dieb wird handgreiflich

COBURG. Beim Ver­such, Nah­rungs­er­gän­zungs­mit­tel mit einem Kauf­preis von 15 Euro aus einer Dro­ge­rie im Cobur­ger Stadt­ge­biet zu ent­wen­den, ertapp­te eine Mit­ar­bei­te­rin den 15-jäh­ri­gen Laden­dieb auf fri­scher Tat.

Der Schü­ler aus dem Land­kreis Son­ne­berg betrat um 11:30 Uhr die Dro­ge­rie in der Spi­tal­gas­se und frag­te eine Ver­käu­fe­rin nach dem Nah­rungs­er­gän­zungs­mit­tel, was die­se dem Jun­gen auch zeig­te. Bei der Fahrt mit dem Auf­zug ins Erd­ge­schoss steck­te der 15-Jäh­ri­ge das Nah­rungs­mit­tel in sei­nen Ruck­sack und ver­ließ die Dro­ge­rie ohne zu bezah­len. Die Dro­ge­rie­markt­mit­ar­bei­te­rin sprach den Jun­gen auf den Dieb­stahl an und hielt die­sen fest. Die­ser schlug der Ver­käu­fe­rin gegen den Arm und riss sich los. Anschlie­ßend flüch­te­te er zu Fuß. Die Ver­käu­fe­rin ver­let­ze sich dabei leicht.

Eine Strei­fe der Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on konn­te auf­grund der guten Beschrei­bung den Jun­gen im Stadt­ge­biet auf­grei­fen. Er ver­such­te sich zunächst fuß­läu­fig durch Flucht zu ent­zie­hen. Die poli­zei­li­che Ver­fol­gung ende­te schließ­lich mit einer Gewahrs­am­nah­me in der Juden­gas­se. Die Beam­ten durch­such­ten den Jun­gen sowie des­sen mit­ge­führ­te Sachen und stell­ten das Die­bes­gut sicher. Der 15-Jäh­ri­ge wur­de im Anschluss in die Obhut eines Bezie­hungs­be­rech­tig­ten übergeben.

Der Laden­dieb war nicht zum ersten Mal auf­fäl­lig. Bereits im März die­sen Jah­ren beging er einen Laden­dieb­stahl in einer Dro­ge­rie­markt­fi­lia­le in Son­ne­berg. Die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on ermit­telt nun wegen räu­be­ri­schen Dieb­stahl sowie wegen Kör­per­ver­let­zung. Da dem Jun­gen erst vor weni­gen Mona­ten ein zwei­jäh­ri­ges Haus­ver­bot für die Dro­ge­rie­markt­ket­te aus­ge­spro­chen wur­de, ermit­teln die Beam­ten zudem wegen Hausfriedensbruch.

Motor­rad­fah­rer mani­pu­liert an Auspuffanlage

WEIT­RAMS­DORF, LKR. COBURG. Bei der Kon­trol­le eines 22-jäh­ri­gen Cobur­gers am Diens­tag­abend in Weit­rams­dorf erkann­ten die Beam­ten Mani­pu­la­tio­nen an der Abgas­an­la­ge des Motor­rads. Die Fahrt des Motor­rad­fah­rers war damit zu Ende.

Bei der Kon­trol­le um 18 Uhr in der Alten­ho­fer Stra­ße schau­ten sich die Cobur­ger Poli­zi­sten das Zwei­rad des 22-Jäh­ri­gen genau­er an. Wäh­rend der Kon­trol­le wur­de ersicht­lich, dass die­ser eine Aus­puff­an­la­ge an das Motor­rad anbau­te, die nicht den recht­li­chen Vor­schrif­ten ent­sprach. Eine Geräusch­mes­sung vor Ort bestä­tig­te den Ver­dacht der Beam­ten. Die Geräusch­ent­wick­lung des Motor­rads war deut­lich erhöht. Es bestand der Ver­dacht des Erlö­schens der Betriebs­er­laub­nis des Motor­rads. Des­halb stell­ten die Beam­ten das Kraft­rad sicher. Die­ses wird nun einem Kraft­fahr­zeugs­ach­ver­stän­di­gen zur Erstel­lung eines Geräusch­gut­ach­tens vor­ge­führt. Die Cobur­ger Poli­zi­sten ermit­teln wegen eines Ver­sto­ßes nach der Straßenverkehrszulassungsordnung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Krad­fah­rer unter Drogeneinfluss

Mit­witz – Am Diens­tag, gegen 14.55 Uhr wur­de die Strei­fe der Poli­zei Kro­nach in Mit­witz auf einen Krad­fah­rer auf­merk­sam, wel­cher sich auf dem Park­platz eines Ein­kaufs­mark­tes im Bereich „Am Rie­gel“ auf­hielt und an des­sen Kraft­rad offen­sicht­lich kein Kenn­zei­chen ange­bracht war. Beim Ver­such, den Fah­rer einer Kon­trol­le zu unter­zie­hen, such­te der jun­ge Mann sein Heil in der Flucht, konn­te aber im wei­te­ren Ver­lauf gestellt wer­den. Das Kraft­rad war weder zuge­las­sen noch ver­si­chert und es wur­den augen­schein­lich lei­stungs­stei­gern­de Ver­än­de­run­gen dar­an vor­ge­nom­men. Der Fah­rer war nicht im Besitz einer Fahr­erlaub­nis und stand wei­ter­hin unter dem Ein­fluss von Betäu­bungs­mit­teln. Des Wei­te­ren konn­ten bei dem Mann wei­te­re Betäu­bungs­mit­tel und ein Spring­mes­ser auf­ge­fun­den wer­den. Das Kraft­rad wur­de sicher­ge­stellt und bei dem Fah­rer wur­de eine Blut­ent­nah­me durchgeführt.