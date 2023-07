Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Poli­zei schnappt Altkleider-Diebe

BAM­BERG. Am Diens­tag­abend, kurz nach 21.00 Uhr, wur­de die Poli­zei von einem auf­merk­sa­men Zeu­gen über einen Dieb­stahl aus einem Alt­klei­der­con­tai­ner Am Spinn­sey­er ver­stän­digt. Die Beam­ten konn­ten einen Mann und eine Frau antref­fen, die sich in einem nahen Gebüsch ver­steckt hat­ten. Sie hat­ten Beklei­dung im Wert von etwa 50 Euro gestoh­len, wes­halb sie sich wegen Dieb­stahls straf­recht­lich ver­ant­wor­ten müssen.

Haus­fas­sa­de und Klin­gel­schild beschmiert

BAM­BERG. Zwi­schen Mon­tag 16.00 Uhr und Diens­tag, 06.15 Uhr, wur­den in der Hei­lig­grab­stra­ße an einem Mehr­fa­mi­li­en­haus die Fas­sa­de sowie das Klin­gel­schild eines dort ansäs­si­gen Arz­tes mit brau­ner Far­be beschmiert. Die Poli­zei geht von einem Sach­scha­den in Höhe von etwa 1000 Euro aus.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129210 entgegen.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Am Diens­tag wur­de zwi­schen 05.30 Uhr und 16.30 Uhr in der Haupts­moor­stra­ße der Spie­gel eines dort gepark­ten grau­en Audi A 3 abge­fah­ren. Dem Fahr­zeug­hal­ter ist dadurch Sach­scha­den in Höhe von etwa 1500 Euro ent­stan­den. Der Unfall­ver­ur­sa­cher konn­te uner­kannt flüchten.

BAM­BERG. In einer Rechts­kur­ve in der Sturz­stra­ße hol­te am Diens­tag, gegen 14.40 Uhr, der Fah­rer einer Sat­tel­zug­ma­schi­ne nach links aus und stieß hier­bei gegen die lin­ke Sei­te eines dort gepark­ten wei­ßen VW Polo. Das Auto wur­de von dem Lkw etwa vier Meter mit­ge­zo­gen, bevor der Lkw ein­fach wei­ter­fuhr, obwohl er von Zeu­gen auf den Unfall auf­merk­sam gemacht wor­den ist. Auf­grund des abge­le­se­nen Kenn­zei­chens konn­te der ver­ant­wort­li­che Fah­rer schnell aus­fin­dig gemacht wer­den, der an dem Auto Sach­scha­den in Höhe von etwa 6000 Euro hin­ter­las­sen hatte.

BAM­BERG. An der Ein­fahrt zum Bahn­hofs­vor­platz wur­de am Diens­tag, zwi­schen 16.00 Uhr und 20.00 Uhr, ein Ver­kehrs­zei­chen umge­fah­ren. Obwohl Sach­scha­den in Höhe von etwa 200 Euro ange­rich­tet wur­de, flüch­te­te der Unfallverursacher.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Unbe­kann­ter zün­det Fahr­rad an

BAM­BERG. Am Diens­tag, kurz nach 15.00 Uhr, zün­de­te ein Unbe­kann­ter auf dem Fahr­rad­ab­stell­platz neben dem Bun­des­po­li­zei­ge­bäu­de in der Lud­wig­stra­ße ein Fahr­rad an. Das Feu­er brei­te­te sich schnell auf zwei angren­zend abge­stell­te Fahr­rä­der aus, was aber schnell gelöscht wer­den konn­te. Der ange­rich­te­te Sach­scha­den wird auf etwa 50 Euro beziffert.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

HALL­STADT. Am Diens­tag, den 11.07.2023, im Tat­zeit­raum zwi­schen 19.10 Uhr bis 19.45 Uhr, wur­de einer 23-jäh­ri­gen Frau aus dem Land­kreis Bam­berg der Geld­beu­tel aus der Hand­ta­sche gestoh­len, wäh­rend sich die­se beim Baden im Frei­bad in Hall­stadt befand. Als sie aus dem Becken wie­der an ihren Platz zurück­kehr­te, fehlt der genann­te Gegenstand.

Wer hat ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

BAU­NACH. Im Tat­zeit­raum von Mon­tag, den 10.07.2023, 21.00 Uhr, bis Diens­tag, 11.07.2023, gegen 07.00 Uhr, kam es in Bau­nach zu einem Dieb­stahl. Hier­bei wur­de das Orts­schild der Stadt Bau­nach, aus Fahrt­rich­tung Recken­dorf, ent­wen­det. Der ent­stan­de­ne Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf schät­zungs­wei­se 100 Euro.

Wer hat ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Son­sti­ges

OBER­HAID. Am Sams­tag stell­te ein Tier­be­sit­zer Ver­let­zun­gen an sei­ner Kat­ze fest. Im Zuge einer tier­ärzt­li­chen Unter­su­chung der Kat­ze stell­te sich her­aus, dass sich bis zu 10 klei­ne­re Schrot­ku­geln am bzw. im Kör­per der Kat­ze befan­den. Die Poli­zei hat Ermitt­lun­gen nach dem Tier­schutz­ge­setz aufgenommen.

Wer hat ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Zum Über­ho­len aus­ge­schert und nicht nach hin­ten geschaut

Vier­eth-Trun­stadt­/­Stett­feld. Am Diens­tag­vor­mit­tag fuhr der 66-jäh­ri­ge Fah­rer eines Wohn­mo­bils auf der A70 in Rich­tung Schwein­furt. Da er einen Lkw über­ho­len woll­te, wech­sel­te er vom rech­ten auf den lin­ken Fahr­strei­fen. Dort kam aber von hin­ten ein Opel mit 64-jäh­ri­gem Fah­rer und deut­lich höhe­rer Geschwin­dig­keit an. Die­ser ver­such­te noch, durch eine Voll­brem­sung und Aus­wei­chens nach rechts einen Zusam­men­stoß zu ver­mei­den, traf aber das Wohn­mo­bil noch rechts am Heck. Das Wohn­mo­bil geriet dadurch ins Schleu­dern, prall­te zunächst nach rechts in die Außen­schutz­plan­ke, schleu­der­te zurück auf die Fahr­bahn, um dort auf die rech­te Sei­te zu kip­pen, gegen die Mit­tel­schutz­plan­ke zu rut­schen und quer auf dem lin­ken Fahr­strei­fen zum Still­stand zu kom­men. Glück­li­cher­wei­se wur­de nie­mand ver­letzt, aber bei­de Fahr­zeu­ge wur­den stark beschä­digt und muss­ten abge­schleppt wer­den. Der Gesamt­scha­den wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Die Poli­zei bedankt sich bei den frei­wil­li­gen Feu­er­weh­ren Ober­haid und Vier­eth für den Einsatz.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Unfall­flucht

Eber­mann­stadt. Am Diens­tag­nach­mit­tag beob­ach­te­te ein auf­merk­sa­mer Bür­ger einen Klein­trans­por­ter der Mar­ke Renault, der beim rück­wärts Aus­par­ken am Pend­ler­park­platz neben der B470 in Rüs­sen­bach gegen den Rohr­stän­der eines Ver­kehrs­zei­chens stieß, wodurch sich die­ser ver­bog. Der noch unbe­kann­te Fah­rer des rumä­ni­schen Klein­trans­por­ters ent­fern­te sich uner­laubt vom Unfall­ort, ohne die Poli­zei über den Vor­fall zu infor­mie­ren. Der Scha­den ist gering­fü­gig, die Ermitt­lun­gen wur­den aufgenommen.

Dieb­stahl

Igens­dorf. Im Zeit­raum von Sonn­tag­nach­mit­tag bis Diens­tag­mor­gen wur­de in Kir­ch­rüs­sel­bach das Kenn­zei­chen eines Motor­ra­des ent­wen­det. Der unbe­kann­te Täter ver­schaff­te sich Zutritt zur Gara­ge des Geschä­dig­ten und schraub­te das Kenn­zei­chen FO-XN59 von der Maschi­ne ab. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt ermit­telt und bit­tet um Hin­wei­se über ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen im genann­ten Zeitraum.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Im Zeit­raum von Mon­tag, 0:00 Uhr bis Diens­tag, 17:40 Uhr, wur­de in der Stra­ße Am Hau­se­ner Weg ein Maschen­draht­zaun umge­fah­ren. Auf einer Län­ge von 25 Metern wur­de der Zaun ver­mut­lich durch eine grö­ße­re land­wirt­schaft­li­che Maschi­ne oder einem grö­ße­ren Bau­fahr­zeug der­art beschä­digt, dass ein Scha­den von 5.000 Euro ent­stand. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim zu mel­den (09191/7090–0).

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Eine 17-jäh­ri­ge Schü­le­rin stell­te ihr City Bike am Mon­tag gegen 16:30 Uhr am hin­te­ren Aus­gang des Bahn­hofs, an der Bay­reu­ther Stra­ße, ord­nungs­ge­mäß gesi­chert ab. Als sie ihr Fahr­rad Diens­tag­nacht wie­der­ho­len woll­te, war die­ses zwi­schen­zeit­lich ent­wen­det wor­den. Hin­ter­las­sen wur­de nur ihr auf­ge­bro­che­nes Schloss. Bei dem Fahr­rad han­delt es sich um ein EXTE/​Santiago Street, blau/​silber und bei­de Rei­fen waren platt. Wer Hin­wei­se auf den Täter oder den Ver­bleib des Rades geben kann, möch­te sich bit­te bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim mel­den (09191/7090–0).

Ein­bruch in der Nacht von Mon­tag auf Dienstag

Pox­dorf. Dem 46-jäh­ri­gen Ver­mie­ter eines Fir­men­ge­län­des in der Ker­s­ba­cher Stra­ße fiel gegen 04:45 Uhr ein auf­ge­he­bel­tes Fen­ster zum Büro auf. Durch die­ses gelang­ten die Täter in das Gebäu­de, durch­wühl­ten Roll­con­tai­ner und Schrän­ke. Aus einer unver­sperr­ten Geld­kas­set­te wur­den ca. 1.000 Euro ent­wen­det, der Sach­scha­den beläuft sich auf 800 Euro. Wer Hin­wei­se auf die Täter geben kann, möch­te sich bit­te mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung set­zen (09191/7090–0).

Unfäl­le

Forch­heim. Am Diens­tag­nach­mit­tag ereig­ne­te sich ein spek­ta­ku­lä­rer Unfall in Burk. Gegen 14:00 Uhr fuhr ein Omni­bus auf der Bur­ker Stra­ße, als er aus bis­lang unge­klär­ter Ursa­che nach einer leich­ten Links­kur­ve nach rechts von der Fahr­bahn abkam. Zunächst fuhr er über den Geh­weg in ein geschlos­se­nes Stahl­tor und anschlie­ßend fron­tal in die dor­ti­ge Gar­ten­mau­er. Eine 43-jäh­ri­ge Frau, die als Fahr­gast in dem Lini­en­bus saß, stieß durch den Zusam­men­stoß mit ihrem Gesicht gegen die Trenn­schei­be, ver­letz­te sich dadurch leicht und muss­te ins Kli­ni­kum ver­bracht wer­den. Der Gesamt­scha­den beläuft sich auf ca. 55.000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Auto beschä­digt und anschlie­ßend geflüchtet

HOCH­STADT A. MAIN – LKR. LICH­TEN­FELS. In der Zeit zwi­schen Mon­tag, 12:00 Uhr und Diens­tag, 08:30 Uhr wur­de ein wei­ßer Mer­ce­des, wel­cher im Erlen­weg abge­stellt war, beschä­digt. Die Fahr­zeug­hal­te­rin stell­te fest, dass sich in der Fah­rer­tür tie­fe Krat­zer befan­den und der lin­ke Außen­spie­gel ein­ge­klappt war.

Wer kann Hin­wei­se auf die Täter geben? Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/95200 entgegen.

Unfall­ver­ur­sa­cher gesucht

BAD STAF­FEL­STEIN, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Diens­tag­vor­mit­tag kam es in der Anger­stra­ße zu einer Ver­kehrs­un­fall­flucht. Hier­bei wur­de ver­mut­lich durch ein Fahr­rad eines unbe­kann­ten Täters der wei­ße Mitsu­bi­shi einer 40-Jäh­ri­gen, wel­cher zur Tat­zeit am Fahr­bahn­rand geparkt war, an der Stoß­stan­ge beschä­digt. Der Unfall­ver­ur­sa­cher fuhr anschlie­ßend wei­ter, ohne sich um den ent­stan­de­nen Sach­scha­den zu küm­mern. Die Scha­dens­sum­me beläuft sich auf rund 300 Euro. Zeu­gen der Ver­kehrs­un­fall­flucht oder der Ver­ur­sa­cher selbst wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Unbe­kann­te beschä­dig­ten Straßenlaterne

MICHEL­AU i.OFr. – LKR. LICH­TEN­FELS. In der Nacht von Don­ners­tag, 22.06, auf Frei­tag, 23.06, beschä­dig­ten bis­lang Unbe­kann­te in der Sie­mens­stra­ße eine Stra­ßen­la­ter­ne. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zu den Ver­ur­sa­chern geben kön­nen wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr.: 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­sor­gungs­an­la­ge mit Graf­fi­ti besprüht

RED­WITZ a. d. RODACH – LKR. LICH­TEN­FELS. In der Zeit von Diens­tag, 06.06., bis Don­ners­tag, 06.07., wur­de ein Strom­ver­tei­ler­ka­sten in der Wei­her­damm­stra­ße durch bis­lang unbe­kann­te Täter mit Graf­fi­ti besprüht. Der Sach­scha­den beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Zeu­gen, die Wahr­neh­mun­gen zu den Beschä­di­gun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 in Ver­bin­dung zu setzen.