Die Frak­ti­on DIE LIN­KE. im Bun­des­tag ver­an­stal­tet am Frei­tag, den 14.07.2023, eine Kund­ge­bung auf dem Maxi­mi­li­ans­platz in Bam­berg. The­men sind unter ande­rem Bil­dungs­po­li­tik und die Arbeit der Links­frak­ti­on im Bun­des­tag. Die Kund­ge­bung fin­det von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr statt. Ver­tre­ten wird die Links­frak­ti­on hier­bei durch die baye­ri­sche Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Nico­le Gohl­ke (stell­ver­tre­ten­de Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de und Spre­che­rin für Bil­dung und Wissenschaft).

Eine offen­si­ve für die Bil­dung – Stra­te­gien für Bildungsgerechtigkeit:

DIE LINKE.Bamberg lädt am 14.07 um 19:00 Uhr zum Vor­trag und zur Dis­kus­si­on zum The­ma Bil­dungs­ge­rech­tig­keit ins Tam­bo­si, Pro­me­na­de­stra­ße 1 ein. Zu Gast ist unter ande­rem Nico­le Gohl­ke, die Spre­che­rin für Bil­dung und Wis­sen­schaft der Frak­ti­on DIE LIN­KE. im Bundestag.

Fach­kräf­te feh­len, die Gebäu­de sind maro­de, die IT-Aus­stat­tung ist noch nicht auf dem Stand des 21. Jahr­hun­derts und die sozia­le Spal­tung nimmt zu. Eltern, Schüler:innen, Stu­dis und päd­ago­gi­sches Per­so­nal füh­len sich von der Poli­tik im Stich gelas­sen. Vie­le Jugend­li­che fal­len durchs Raster. Hier­zu­lan­de hängt der Bil­dungs­er­folg weit­aus stär­ker vom Eltern­haus ab als in ande­ren Nationen.

Nico­le Gohl­ke kri­ti­siert die poli­ti­sche Untä­tig­keit: “Uns fliegt das Bil­dungs­sy­stem um die Ohren. Jetzt müs­sen wir kräf­tig in Bil­dung inve­stie­ren, damit der Bil­dungs­auf­bruch gelin­gen kann. Wir brau­chen drin­gend eine Aus­bil­dungs­of­fen­si­ve und ein 100-Mil­li­ar­den-Pro­gramm für Inve­sti­tio­nen in die Bil­dung. Und lasst uns end­lich auf­hö­ren mit der frü­hen Selek­ti­on im Schul­sy­stem.” Der gra­vie­ren­de Fach­kräf­te­man­gel an Schu­len und Kitas befeu­ert die Situa­ti­on zusätz­lich und führt zu einer noch grö­ße­ren sozia­len Spaltung.

Um gemein­sam dar­über zu spre­chen, was bes­ser lau­fen muss und wie das gelin­gen kann, hat DIE LINKE.Bamberg Nico­le Gohl­ke für einen Kurz­vor­trag mit anschlie­ßen­der Dis­kus­si­on eingeladen.

Inter­es­sier­te sind zu bei­den Ver­an­stal­tun­gen herz­lichst eingeladen.