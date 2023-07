TSV Karl­stadt – TSV Mel­ken­dorf 5 : 4

Eine knap­pe und bit­te­re Aus­wärts­nie­der­la­ge muss­te die erste Her­ren­mann­schaft des Ten­nis­ver­eins TSV Mel­ken­dorf am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de hin­neh­men. In einem packen­den Wett­kampf gegen den TSV Karl­stadt konn­te sich das Heim­team mit einem End­ergeb­nis von 5:4 durchsetzen.

Bereits in den Ein­zeln deu­te­te sich eine sehr enge Par­tie an. Mario Küf­ner und Luca Pon­gratz kön­nen in der ersten Run­de kei­ne Punk­te lie­fern und müs­sen sich ihren Geg­nern geschla­gen geben. Den­nis Seitz hält die Mel­ken­dor­fer Fah­ne hoch und stellt auf das Zwi­schen­zeit­li­che 1:2 aus Mel­ken­dor­fer Sicht. In der zwei­ten Run­de zei­gen sich die Gäste stär­ker. Tobi­as Küf­ner und Max Anger­mann kön­nen punk­ten. Da Trn­ka sei­nen Geg­ner nicht schla­gen kann, steht es nach den Ein­zeln 3:3. Für einen Sieg benö­ti­gen die Mel­ken­dor­fer damit zwei der drei Dop­pel. Das Duo Tobi­as Küf­ner und Luca Pon­gratz kön­nen mit einer gewohnt star­ken Lei­stung einen Punkt lie­fern, nur lei­der bleibt es bei die­sem. Sowohl Küf­ner, M./ Seitz als auch Trnka/​Angermann kön­nen den ersehn­ten fünf­ten Punkt nicht liefern.

Damit ver­ta­gen die Her­ren die Ent­schei­dung um den Klas­sen­er­halt auf den letz­ten Spiel­tag der Sai­son. Hier tref­fen Sie auf der hei­mi­schen Anla­ge auf die TG Schweinfurt.

Ergeb­nis­se:

Albert – Trn­ka 6:3, 6:2; Sau­er – Küf­ner, M. 6:2, 6:3; Köh­ler – Küf­ner, T. 0:6, 4:6; Dutz – Pon­gratz 6:1, 6:2; Hegel- Anger­mann 5:7, 0:6; Trenk­wal­der – Seitz 1:6, 6:7

Albert/​Köhler – Trnka/​Angermann 6:4, 6:2; Sauer/​Trenkwalder – Küf­ner, T./Pongratz 2:6, 1:6; Dutz/​Kraft – Küf­ner, M./Seitz 6:4, 6:3