Wegen des Sam­bag­fe­sti­vals enfällt der Wochen­markt am 15. juli

Am kom­men­den Wochen­en­de steht das inter­na­tio­na­le Sambafe­sti­val in Coburg an. Am Sams­tag fin­det daher kein Wochen­markt statt. Die Markthändler*innen des Wochen­markts dann am 19. Juli wie­der vor Ort.

Der Gemü­se­markt am Frei­tag, 14. Juli, fin­det aber noch regu­lär von 8 bis 13 Uhr auf dem Markt­platz statt.