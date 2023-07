The­ma: Kindheit

In unse­rer Rei­he „Wasst des nuch?“ geht es um Sie und Ihre Erin­ne­run­gen. Hier ist der Raum für Ihre Geschich­ten und Erfah­run­gen. Dies­mal geht es um Kind­heit. An was erin­nern Sie sich noch ger­ne oder was hat es Ihnen schwer gemacht als Kind. Mit was haben Sie gespielt? Was haben Sie so ange­stellt und wel­che Ermah­nun­gen haben Sie nur all­zu oft gehört? Las­sen Sie uns gemein­sam zurückschauen.

Frei­tag 14.07.23, 18:00 Uhr

Wasst des nuch? – Sehen, Erin­nern, Erzählen

Treff­punkt: Histo­ri­sches Muse­um, Kirch­platz 4 in Bayreuth

Kosten: 1 € pro Pers.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter 0921/ 7640113 oder museumspaedagogik@​stadt.​bayreuth.​de

Histo­ri­sches Muse­um Bayreuth

Kirch­platz 4, 95444 Bayreuth

Tel.: 09 21/76 40 113

Fax: 09 21/76 40 123

E‑Mail: Museumspaedagogik@​stadt.​bayreuth.​de

Inter­net: www​.histo​ri​sches​-muse​um​.bay​reuth​.de

