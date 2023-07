Jun­ge Men­schen erschaf­fen Thea­ter­stücke und ler­nen Body Per­cus­sion – Spen­der ermög­li­chen Work­shops beim 73. Festi­val jun­ger Künst­ler Bayreuth

Das 73. Festi­val jun­ger Künst­ler Bay­reuth star­te­te am Sams­tag, 8. Juli, sein dies­jäh­ri­ges Edu­ca­ti­on-Pro­jekt für Fest­spiel­kin­der und Jugend­li­che. Fan­ta­sie­vol­le Geschich­ten und eige­ne Krea­tio­nen erwar­ten die Teil­neh­men­den bei ins­ge­samt drei Work­shops. Hier wer­den Thea­ter­stücke erschaf­fen, Musik­thea­ter auf die Büh­ne gebracht und bei einem Trom­mel­feu­er mit dem eige­nen Kör­per Musik gemacht. Die­se Tech­nik heißt Body Per­cus­sion. Das Ent­decken indi­vi­du­el­ler Fähig­kei­ten und Stär­ken sowie die För­de­rung des Selbst­be­wusst­seins der jun­gen Men­schen ste­hen hier im Vor­der­grund, wobei der Spaß und die Freu­de am eige­nen Tun dabei nicht zu kurz kommen.

Beson­de­ren Dank sprach Inten­dan­tin Dr. h. c. Sis­sy Tham­mer den lang­jäh­ri­gen För­de­rern die­ses Bil­dungs­pro­jekts, Heinz Otto von der gleich­na­mi­gen Stif­tung und Ralf Mey­er, für ihre dies­jäh­ri­gen Spen­den von je 1.000 Euro aus. Die­se Zuwen­dun­gen ermög­li­chen über­haupt erst, die­ses Edu­ca­ti­on-Pro­jekt für die Fest­spiel­kin­der auch heu­er durch­füh­ren zu können.

Drei Work­shops geplant

Unter Füh­rung des Ham­bur­ger Regis­seurs Maxi­mi­li­an Pon­ader, Char­lie Stol­ze­n­ber­ger und der Diplom-Sozi­al­päd­ago­gin Dolo­res Lon­ga­res-Bäum­ler wer­den im Zen­trum zwei Thea­ter­wer­ke erar­bei­tet: Zum einen „Die Ver­kehr­te Welt!“ – Wir erschaf­fen unse­re eige­ne Schat­ten­thea­ter­pro­duk­ti­on anläss­lich des 250. Geburts­ta­ges des Thea­ter­schrift­stel­lers Lud­wig­Tieck. Die­ser Work­shop ist für Kin­der zwi­schen 7 und 12 Jah­ren und fin­det vom 31. Juli bis 2. August statt. Hier wird aus allen Ideen der Teil­neh­mer ein fan­ta­sie­vol­les Schat­ten­thea­ter­stück auf die Büh­ne gezau­bert. Zum ande­ren wer­den sze­ni­sche Fan­ta­sien über Rach­ma­ni­nows Sin­fo­ni­sche Tän­ze aus Anlass des 150. Geburts­tags von Ser­gej Rach­ma­ni­now für Jugend­li­che zwi­schen 10 und 15 Jah­ren vom 3. bis 5. August in eige­ner Regie als Musik­thea­ter­vor­stel­lung präsentiert.

Der Trom­mel­work­shop – Trom­mel­feu­er! für Kin­der und Jugend­li­che ohne Alters­be­schrän­kung fin­det am 17. August am Men­zel­platz als Open Air statt. Hier wird mit dem eige­nen Kör­per Musik gemacht und die Tech­nik des Body Per­cus­sion erlernt. Die Lei­tung haben Pro­fes­so­rin Cor­ne­lia Monske von der Musik­hoch­schu­le Ham­burg und Dr. h. c. Sis­sy Tham­mer, die am Ende des Work­shops in die Eis­die­le einlädt.

Anmel­dung zu den Work­shops via E‑Mail an direktion@​youngartistsbayreuth.​com oder über Tele­fon 0171 3010203. Mehr Infos nach­fol­gend oder auf www​.youn​gartsist​bay​reuth​.com.

Edu­ca­ti­on-Work­shop 1: „Die Ver­kehr­te Welt!“ – Wir erschaf­fen unse­re eige­ne Schattentheaterproduktion

Für die Alters­grup­pe von 7 bis 12 Jahren

Ter­min: 31. Juli bis 2. August 2023

Anläss­lich des 250. Geburts­tags des außer­ge­wöhn­li­chen Thea­ter­schrift­stel­lers Lud­wig Tieck erfin­den wir ein eige­nes Schat­ten­thea­ter­stück nach sei­ner Komö­die „Die ver­kehr­te Welt“. In den ver­gan­ge­nen Jahr­hun­der­ten gab es immer wie­der Thea­ter­stücke zu die­sem The­ma: Wie sähe eine Welt aus, die auf den Kopf gestellt wird? In der plötz­lich völ­lig ande­re Regeln gel­ten? Wir machen uns gemein­sam Gedan­ken, wie so eine Welt aus­se­hen könn­te, mit lusti­gen Ideen und mit ern­sten Ideen, wie unse­re Welt für alle Men­schen fröh­li­cher sein kann. Flie­gen da Fische am Him­mel? Sin­gen Men­schen mit­ein­an­der, anstatt zu spre­chen? Ist es eine Welt ohne Geld? Eine Welt ohne Gren­zen? Aus allen unse­ren Ideen zau­bern wir ein fan­ta­sie­vol­les Schat­ten­thea­ter­stück, für das wir gemein­sam alles basteln, was wir uns dafür aus­ge­dacht haben.

Lei­tung: Maxi­mi­li­an Pon­ader, Char­lie Stolzenberger

Edu­ca­ti­on-Work­shop 2: Sze­ni­sche Fan­ta­sien über Rach­ma­ni­nows Sin­fo­ni­sche Tänze

Für die Alters­grup­pe 10 bis 15 Jahre

Ter­min: 3. bis 5. August 2023

Wir las­sen uns von der wun­der­vol­len Musik von Ser­gej Rach­ma­ni­now, der 2023 sei­nen 150. Geburts­tag fei­ert, zu sze­ni­schen Bil­dern inspi­rie­ren. Wir hören die Musik und erzäh­len uns die Bil­der und Geschich­ten, die uns dabei in den Kopf kom­men. Wir bil­den Teams, in denen wir sel­ber Regis­seu­re sind, Cho­reo­gra­fen, Büh­nen- und Kostüm­bild­ner, Licht­ge­stal­ter, und ver­wan­deln unse­re Ideen in die Wirk­lich­keit: Als Ergeb­nis wer­den wir eine klei­ne Musik­thea­ter­vor­stel­lung prä­sen­tie­ren, gespielt und getanzt, in der wir von den vie­len Far­ben der fröh­li­chen und fried­li­chen Begeg­nun­gen von Men­schen erzäh­len, die aus den unter­schied­lich­sten Wel­ten an irgend­ei­nem Ort unse­rer Fan­ta­sie aufeinandertreffen.

Lei­tung: Maxi­mi­li­an Pon­ader, Char­lie Stolzenberger

Edu­ca­ti­on Work­shop 3: Trom­mel­feu­er! Trom­meln und Body Percussion

Für alle Altersgruppen

Ter­min: 17. August, 16:00 Uhr, Bay­reuth, Men­zel­platz 8, Open Air

Hier ler­nen unse­re jun­gen Teilnehmer:innen ele­men­ta­re Grund­rhyth­men der Musik ken­nen. In dem Work­shop auf dem Men­zel­platz wer­den auf spie­le­ri­sche Wei­se die wich­ti­gen Schlag- und Spiel­tech­ni­ken ver­mit­telt. Neben dem Trom­meln auf den Schlag­in­stru­men­ten ler­nen die Jugend­li­chen auch Musik mit dem Kör­per zu erzeu­gen. Die­se Tech­nik heißt Body Percussion.

Lei­tung: Prof. Cor­ne­lia Monske und Ensemble

Die Edu­ca­ti­on-Pro­jek­te wer­den betreut von Dipl.-Päd. Dolo­res Longares-Bäumler.