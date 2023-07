Sie kom­men, tau­chen auf und ver­schwin­den auch wie­der. Soge­nann­te Pop-Up Stores, sprich tem­po­rä­re, zeit­lich befri­stet betrie­be­ne Laden­kon­zep­te brin­gen eine wert­vol­le Dyna­mik in die Innen­städ­te. Sie sind ein bedeu­ten­des Seg­ment und auch Impuls­ge­ber heu­ti­ger Städ­te. Die Idee dahin­ter: Leer­ste­hen­de, aktu­ell unge­nutz­te Ver­kaufs­flä­chen wer­den in Innen­städ­ten für eine gewis­se Dau­er ange­mie­tet und so mit neu­em Leben ver­se­hen. Die Flä­chen sind dabei eher pro­vi­so­risch initi­iert und die­nen Gründer:innen auch als Markteinstieg.

Doch was gibt es bei der Umset­zung eines Pop-Up Stores zu beach­ten? Wer küm­mert sich in Coburg um die Belan­ge der Interessent:innen? Wer sind die Ansprechpartner:innen bei der Eröff­nung eines Ladens auf Zeit? Um die Grün­dung eines Pop-Up Stores in der Cobur­ger Innen­stadt zu erleich­tern, hat das Stadt­ma­cher Team ein neu­es Online­an­ge­bot geschaf­fen. Unter www​.coburg​.de/​p​o​p​-up kön­nen ab sofort und rund um die Uhr wich­ti­ge, auf Coburg zuge­schnit­te­ne Infor­ma­tio­nen zur Grün­dung eines Pop-Up Stores abge­ru­fen wer­den. Neben dem Sam­meln wert­vol­ler Erst­in­for­ma­tio­nen ist es wich­tig, die Geschäfts­la­ge zu son­die­ren und sich näher mit den Gege­ben­hei­ten der hie­si­gen Innen­stadt ver­traut zu machen. Auf der Inter­net­sei­te sind alle Schrit­te von der Idee bis zur Eröff­nung eines Ladens auf­ge­führt und die dazu­ge­hö­ri­gen Kon­takt­per­so­nen zu fin­den. Zur Abrun­dung des Ange­bo­tes lässt sich der Leit­fa­den bequem mit­tels Down­load als pdf-Doku­ment speichern.

Die Stadt­ma­cher möch­ten mit die­sem neu­en, beson­de­ren Ser­vice den Ein­stieg für Pop-Up Betreiber:innen in Coburg noch trans­pa­ren­ter und ein­fa­cher gestal­ten sowie tem­po­rä­re Händler:innen in der Innen­stadt will­kom­men hei­ßen. Auf die not­wen­di­ge Unter­stüt­zung darf gezählt werden!