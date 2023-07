Kopf­schmerz, Schwin­del, Übel­keit – War­um wir rei­se­krank wer­den und was dage­gen hilft

Bald begin­nen die Som­mer­fe­ri­en und damit auch die Rei­se­zeit. Die Freu­de auf den bevor­ste­hen­den Urlaub ist groß, doch allein der Gedan­ke an die Rei­se sorgt bei man­chen für Unwohl­sein. Sind sie erst mal unter­wegs, wer­den sie oft­mals müde, ihnen ist übel und sie haben Kopf­schmer­zen – typi­sche Sym­pto­me einer Rei­se­krank­heit. „Grund­sätz­lich kann eine Rei­se­krank­heit jeden Men­schen in jeder Pha­se sei­nes Lebens tref­fen, wenn die Bewe­gungs­rei­ze stark sind“, so Doris Spod­dig, Gesund­heits­exper­tin von der AOK in Bam­berg. Schät­zun­gen zufol­ge haben etwa fünf bis zehn Pro­zent der Bevöl­ke­rung ein erhöh­tes Risi­ko. „Die Anfäl­lig­keit ist alters­ab­hän­gig“, so Doris Spod­dig. „Kin­der unter zwei Jah­ren sind kaum betrof­fen, weil der Gleich­ge­wichts­sinn noch nicht so weit ent­wickelt ist. Beson­ders anfäl­lig sind dage­gen Kin­der zwi­schen zwei und zwölf Jah­ren. Danach sinkt die Nei­gung zur Rei­se­krank­heit wieder.“

Ver­wirr­te Sinne

Die soge­nann­te Rei­se­krank­heit wird auch Bewe­gungs­krank­heit genannt. Dabei bekommt das Gehirn Signa­le, die nicht zusam­men­pas­sen und der Kör­per reagiert unter ande­rem mit Übel­keit. Das Gleich­ge­wichts­or­gan im Innen­ohr und die Augen sen­den bei schau­keln­der Fahrt wider­sprüch­li­che Infor­ma­tio­nen an unser zen­tra­les Ner­ven­sy­stem. Die nicht über­ein­stim­men­den Sin­nes­ein­drücke und Signa­le unse­res Kör­pers wäh­rend der Rei­se ähneln den Alarm­si­gna­len bei einer Ver­gif­tung. Bei Tur­bu­len­zen und rasan­ten Kipp- und Nei­gungs­be­we­gun­gen wird das Brech­zen­trum im Hirn­stamm akti­viert. Übel­keit, als Sym­ptom der Rei­se­krank­heit, ist also kei­ne Krank­heit im klas­si­schen Sin­ne, son­dern viel­mehr eine star­ke Reak­ti­on unse­res Kör­pers auf die Viel­zahl der auf uns ein­pras­seln­den, wider­sprüch­li­chen Reize.

Tipps gegen Unwohlsein

Wer einer Rei­se­übel­keit vor­beu­gen will, soll­te aus­ge­ruht in den Urlaub fah­ren, vor der Abrei­se kei­nen Alko­hol trin­ken sowie auf fet­tes, schwer ver­dau­li­ches Essen ver­zich­ten. „Wich­tig ist auch die rich­ti­ge Wahl des Plat­zes“, so Doris Spod­dig. Im Auto hilft es, selbst zu fah­ren; anson­sten soll­te man als Bei­fah­rer vor­ne sit­zen. Kin­der unter 12 Jah­ren und klei­ner als 150 Zen­ti­me­ter Kör­per­grö­ße müs­sen dort aller­dings in einem pas­sen­den Kin­der­sitz gesi­chert wer­den. Ein Tipp für alle von Rei­se­übel­keit Geplag­ten: Bei Bus­tou­ren in Fahrt­rich­tung und bei Flü­gen über den Trag­flä­chen sit­zen. Auf dem Schiff ist es rat­sam, sich in der Mit­te oder an Deck auf­zu­hal­ten. „Zur Vor­beu­gung und auch im Akut­fall soll­te man den Blick nach vor­ne rich­ten und mit den Augen einen Punkt am Hori­zont fixie­ren“, so Doris Spod­dig. Falls mög­lich, ist es im Akut­fall auch sinn­voll, einen Rei­se­stopp ein­zu­le­gen, sich in Rücken­la­ge auf den Boden zu legen und die Augen zu schlie­ßen. Dann kann das Gleich­ge­wichts­sy­stem zur Ruhe kommen.

Als Haus­mit­tel gegen Rei­se­übel­keit kann Ing­wer die Beschwer­den deut­lich min­dern. Das haben Wis­sen­schaft­ler der Uni­ver­si­ty von Michi­gan in einer Stu­die her­aus­ge­fun­den. Dar­über hin­aus gibt es Medi­ka­men­te in Form von Kau­gum­mis, Tablet­ten oder Zäpf­chen. Die Mit­tel soll­ten vor­beu­gend, also recht­zei­tig vor Rei­se­an­tritt, ein­ge­nom­men wer­den. Da die­se aber auch mit Neben­wir­kun­gen ver­bun­den sein kön­nen, soll­ten die Betrof­fe­nen unbe­dingt vor­her ärzt­li­chen Rat ein­ho­len oder sich in der Apo­the­ke bera­ten lassen.