Fürth war der Aus­tra­gungs­ort der dies­jäh­ri­gen Lan­des­mei­ster­schaf­ten des Baye­ri­schen Kara­te Bun­des am ver­gan­ge­nen Sams­tag. Mit 8 Kämp­fern war das 1.Shotokan Kara­te Zen­trum Forch­heim ver­tre­ten. Und die Lei­stun­gen konn­ten sich sehen las­sen. Ins­ge­samt hol­ten die Forch­hei­mer 2‑mal Gold 1‑mal Sil­ber und ein­mal Bron­ze. Dazu gute Plat­zie­run­gen jeweils unter den ersten 5 Startern.

Zunächst waren die Kata Kämp­fer am Start. Juli­na Michel war in sehr guter Form und erreich­te das klei­ne Fina­le um Platz 3. Und das, mit 21 Star­te­rin­nen, einem der am stärk­sten besetz­ten Pools. Obwohl Juli­na eine erst­klas­si­ge Kata zeig­te, war an die­sem Tag ihre Geg­ne­rin noch zu stark und Juli­na unter­lag knapp. Jas­min Mar­ti­ni, die im glei­che Pool star­te­te zeig­te eine soli­de Kata konn­te aber, auf­grund ihres Trai­nings­rück­stan­des nicht in die vor­de­ren Plät­ze ein­grei­fen. Xenia Hey­ne, eben­falls im glei­chen Pool, zeig­te sich stark ver­bes­sert und konn­te sich gut im Mit­tel­feld platzieren.

Emma Kai­ser eben­falls in guter Form und stark ver­bes­sert, aber auch hier waren die Gegen­rin­nen ein­fach zu stark und Emma lan­de­te im Mit­tel­feld. Oli­ver Schnell muss­te bei den U 21 ran. Er konn­te sich in der Vor­run­de sehr gut prä­sen­tie­ren und erreich­te das klei­ne Fina­le um Platz 3. Hier muss­te er sich dann sei­nem Geg­ner geschla­gen geben und erreich­te einen guten 5.Platz.

Das Kata Team mit Emma Kai­ser, Jas­min Mar­ti­ni und Xenia Hey­ne sicher­te dann zu guter Letzt mit einer sehr syn­chro­nen Kata den 2. Platz und somit die Silbermedaille.

Dann waren die Kum­ite Kämp­fer am Start. Und hier hat­ten die Forch­hei­mer 2 hei­ße Eisen im Feu­er. Livia und Nova Lowry die als Kader­ath­le­ten des Deut­schen Kara­te Ver­ban­des und des Baye­ri­schen Kara­te Bun­des, bereits inter­na­tio­nal Wett­kampf­erfah­rung gesam­melt haben lie­ßen fast nichts anbren­nen. Livia stürm­te durch die Vor und Zwi­schen­run­de ohne Gegen­tref­fer und erst im Fina­le um Gold zeig­te dann sie vol­len Ein­satz und hol­te sou­ve­rän den Baye­ri­schen Mei­ster­ti­tel. Ihre Schwe­ster Nova zeig­te in der Vor­run­de ihre gan­ze Wucht und zog sicher in die näch­ste Run­de ein. Hier führ­te dann eine klei­ne Unauf­merk­sam­keit zu einer knap­pen Nie­der­la­ge, aber es reich­te trotz­dem für das klei­ne Fina­le um Platz 3, das Nova dann ganz sou­ve­rän mit 8:0 Punk­ten gewann. Dar­über hin­aus star­te­ten sowohl Livia als auch Nova in den Kum­ite Teams der KG Fran­ken und der KG Waldkraiburg/​Forchheim und hol­ten dort dann noch­mal Gold und Silber.

Inso­fern eine gute Bilanz für die Kämp­fer des 1.Shotokan Kara­te Zen­trums Forchheim.