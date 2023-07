30 Jah­re Unesco-Welterbe

Was wis­sen wir eigent­lich über die aku­sti­schen Wer­te des Welt­erbes? Wie kön­nen Welt­erbe und erneu­er­ba­re Ener­gien eine Syn­er­gie bil­den? Und was hat es mit dem geret­te­ten Erbe in der Unte­ren Gärt­ner­stadt auf sich? Ant­wor­ten auf die­se Fra­gen und vie­les wei­te­res Wis­sens­wer­tes fin­den Inter­es­sier­te im zwei­ten Halb­jah­res­pro­gramm, das das Zen­trum Welt­erbe Bam­berg gemein­sam mit zahl­rei­chen wei­te­ren Betei­lig­ten anläss­lich des 30. Jubi­lä­ums der Auf­nah­me der „Alt­stadt von Bam­berg“ auf die Liste des Erbes der Mensch­heit ent­wor­fen hat.

Mit über 30 Ver­an­stal­tun­gen, Vor­trä­gen, Son­der­aus­stel­lun­gen, Füh­run­gen und Mit­mach­ak­tio­nen rückt das Pro­gramm auch in der zwei­ten Jah­res­hälf­te das Bam­ber­ger Welt­erbe mit all sei­nen Facet­ten in den Vor­der­grund: „Ob Heri­ta­ge Slam, Wein­fest im Wein­berg von St. Micha­el oder Son­der­füh­run­gen mit ein­ma­li­gen Ein­blicken in sonst ver­schlos­se­ne Bau­denk­mä­ler – unser zwei­tes Halb­jah­res­pro­gramm deckt vie­le Per­spek­ti­ven auf das Welt­erbe in Bam­berg auf“, so Dia­na Bütt­ner, kom­mis­sa­ri­sche Lei­te­rin des Zen­trum Welt­erbe Bamberg.

Indes gebe es in den Mona­ten zwi­schen Juli und Dezem­ber einen the­ma­ti­schen Schwer­punkt: „Nach­dem wir das Jubi­lä­um mit einem ‚White Din­ner‘ in der Gärt­ner­stadt bereits ful­mi­nant ein­ge­läu­tet haben, liegt der Fokus auch im zwei­ten Halb­jahr auf Bam­bergs grü­nem Erbe und den Aspek­ten der Nachhaltigkeit.“

Neben der Son­der­aus­stel­lung „Geret­te­tes Erbe: Bam­bergs Unte­re Gärt­ner­stadt“ im Gärt­ner- und Häcker­mu­se­um wer­den Füh­run­gen durch die Kräu­ter­gärt­ne­rei „Mus­särol“ ange­bo­ten und die frisch restau­rier­te Seba­stia­nika­pel­le der Gärt­ner für ein­zel­ne Füh­run­gen und Besich­ti­gun­gen geöffnet.

Stif­tungs­fest am 23. Juli 2023

Ein High­light bil­det das Stif­tungs­fest anläss­lich des 20. Grün­dungs­tags der Stif­tung Welt­kul­tur­er­be Bam­berg auf der Klo­ster­an­la­ge St. Micha­el am Sonn­tag, 23. Juli. Gäste haben hier bei gutem Wet­ter die Mög­lich­keit, die Tür­me des ehe­ma­li­gen Klo­sters zu besich­ti­gen. Einen wei­te­ren Höhe­punkt mit ein­ma­li­gen Ein­blicken in das Unte­re Müh­len­vier­tel bie­tet die Füh­rung „Was­ser­kraft und Welt­erbe“, die das Zen­trum Welt­erbe in Koope­ra­ti­on mit der Volks­hoch­schu­le am Sams­tag, 28. Okto­ber, anbie­tet. Neue Blick­win­kel auf das Welt­erbe ver­spre­chen die Son­der­vor­trä­ge: „Auf der Suche nach den Klän­gen des Welt­erbes: eine metho­di­sche Unter­su­chung zur Ermitt­lung des aku­sti­schen Wer­tes von Welt­erbe­stät­ten“ in der Volks­hoch­schu­le und die Fort­set­zung der Vor­trags­rei­he zu Imma­te­ri­el­len Kul­tur­er­be der Juni­or­pro­fes­sur für Euro­päi­sche Eth­no­lo­gie mit dem Schwer­punkt imma­te­ri­el­les Kulturerbe.

Muse­ums­werk­statt für Jugendliche

Für jun­ge Welt­erbe-Inter­es­sier­te haben die Muse­en der Stadt Bam­berg ein Ange­bot: Am Sams­tag, 23. Sep­tem­ber 2023, wird im Histo­ri­schen Muse­um die Füh­rung „Bam­berg und die Kunst“ mit einer Muse­ums­werk­statt für Jugend­li­che angeboten.

Info

Die genann­ten Ver­an­stal­tun­gen geben nur einen Ein­blick in das umfäng­li­che Jah­res­pro­gramm. Wer stets auf dem neue­sten Stand blei­ben möch­te, folgt dem Zen­trum Welt­erbe Bam­berg am besten auf sei­nen Social Media Kanä­len oder wirft einen Blick auf die Jubi­lä­ums­home­page https://​welt​erbe​.bam​berg​.de/​d​e​/​p​r​o​j​e​k​t​e​/​j​u​b​i​l​a​eum. Dort steht auch ein Fly­er für das zwei­te Halb­jah­res­pro­gramm zum Down­load bereit. Die kli­ma­neu­tra­le Druck­ver­si­on des Fly­ers ist an allen bekann­ten Aus­la­ge­stel­len erhältlich.