Wei­sen­dorf (ots) – Am Diens­tag­nach­mit­tag ereig­ne­te sich in Wei­sen­dorf (Lkrs. Erlan­gen-Höch­stadt) ein töd­li­cher Ver­kehrs­un­fall. Ein 25-jäh­ri­ger Motor­rad­fah­rer ver­starb noch an der Unfallstelle.

Gegen 14:00 Uhr war die 65-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines Sko­da Okta­via auf der Staats­stra­ße 2259 von Wei­sen­dorf in Rich­tung Ger­hardsho­fen unter­wegs. Kurz vor Rezels­dorf woll­te sie nach links in Rich­tung Ober­rei­chen­bach abbie­gen. Im Kreu­zungs­be­reich kam es zum Zusam­men­stoß mit einem ent­ge­gen­kom­men­den Kraftrad.

Durch die Wucht der Kol­li­si­on erlitt der 25-jäh­ri­ge Motor­rad­fah­rer schwer­ste Ver­let­zun­gen. Trotz ein­ge­lei­te­ter Reani­ma­ti­ons­maß­nah­men ver­starb er noch an der Unfallstelle.

Die Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach nimmt den Unfall zur Stun­de (17:00 Uhr) vor Ort auf. Die Beam­ten wer­den hier­bei auf Anord­nung der Staats­an­walt­schaft von einem Sach­ver­stän­di­gen unter­stützt. Ein­satz­kräf­te der Feu­er­wehr Wei­sen­dorf sper­ren die Unfall­stel­le ab.