Es sind beein­drucken­de Zah­len, die der renom­mier­te Bund frän­ki­scher Künst­ler vor­legt: 165 Wer­ke von 101 Künst­lern prä­sen­tie­ren die Bund-Ver­ant­wort­li­chen in ihrer 94. Jah­res­aus­stel­lung in den Räu­men der Kulm­ba­cher Plassenburg.

Ent­spre­chend groß war das Inter­es­se bei der Eröff­nung die­ser außer­ge­wöhn­li­chen Kunst­schau in der Gro­ßen Hof­stu­be der Plas­sen­burg. Der Fest­saal war bis auf den letz­ten Platz gefüllt, unzäh­li­ge Künst­le­rin­nen und Künst­ler, aber auch vie­le Kunst­in­ter­es­sier­te hat­ten den Weg auf die Plas­sen­burg gefunden.

Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann eröff­ne­te im Namen der Stadt Kulm­bach die­se gro­ße Kunst­schau. „Kulm­bach, die Plas­sen­burg und der Bund frän­ki­scher Künst­ler – das ist ein beson­de­rer Drei­klang, der ein­fach wun­der­bar zusam­men­passt“, so das Stadt­ober­haupt zum Aus­stel­lungs­auf­takt. „Wir sehen hier her­vor­ra­gen­de ‚Kunst made in Fran­ken‘ – und dies über die ver­schie­den­sten Gen­res hin­weg.“ OB Leh­mann bedank­te sich beim Bund frän­ki­scher Künst­ler für die beson­de­re Treue zu Kulm­bach und sei­nem Wahr­zei­chen, der Plassenburg.

Die 1. Vor­sit­zen­de des Bun­des frän­ki­scher Künst­ler, Ani­ta Mag­da­le­na Franz, beton­te, dass die Aus­wahl der aus­ge­stell­ten Wer­ke dies­mal alles ande­re als leicht­ge­fal­len sei. „Uns haben außer­ge­wöhn­lich vie­le Bewer­bun­gen erreicht, fast 300 Vor­schlä­ge reich­ten die Künst­le­rin­nen und Künst­ler bei uns ein. Dar­aus hat eine fach­kun­di­ge Jury nun eine viel­sei­ti­ge Aus­stel­lung geschaf­fen“, so Ani­ta Mag­da­le­ne Franz. „Unse­re Besu­che­rin­nen und Besu­cher fin­den in der Kunst­schau Expo­na­te unter­schied­lich­ster Art. Hier gibt es facet­ten­rei­che Male­rei, Skulp­tu­ren, Objek­te oder auch künst­le­risch bear­bei­te­te Foto­gra­fien.“ Par­al­lel zur Aus­stel­lung ent­stün­den aber auch zwei wei­te­re Kunstprojekte.

„Was ist Kunst?“ – die­ser kla­ren Fra­ge­stel­lung ging eigens Jut­ta Lan­ge, Orga­ni­sa­to­rin der belieb­ten Kulm­ba­cher Som­mer­kunst­wo­chen, in ihrer Fest­re­de zum Aus­stel­lungs­auf­takt in der Gro­ßen Hof­stu­be der Plas­sen­burg nach. Den musi­ka­li­schen Rah­men der Ver­nis­sa­ge bil­de­te das Damen-Orche­ster „Cap­puc­ci­no“.

Ein wei­te­rer Glanz­punkt der Kunst­schau des Bun­des frän­ki­scher Künst­ler auf der Plas­sen­burg ist die­ses Jahr eine Son­der­aus­stel­lung. Die in Nürn­berg gebo­re­ne und leben­de Künst­le­rin Ange­li­ka Kand­ler Seegy wird hier eigens ihre Wer­ke prä­sen­tie­ren. Kand­ler Seegy wuchs in einer künst­le­risch gepräg­ten Fami­lie auf und hat­te schon in ihrer frü­he­sten Kind­heit den Wunsch, Künst­le­rin zu werden.

Die Aus­stel­lung des Bun­des frän­ki­scher Künst­ler ist bis ein­schließ­lich Frei­tag, 1. Sep­tem­ber 2023, täg­lich von 10 bis 17:30 Uhr in der Gro­ßen Hof­stu­be der Kulm­ba­cher Plas­sen­burg zu sehen. Der Ein­tritt ist im Muse­ums­ein­tritt des dort mit­in­te­grier­ten Land­schafts­mu­se­ums Ober­main ent­hal­ten. Kin­der unter 18 Jah­ren sind frei. Die Finis­sa­ge der Jah­res­aus­stel­lung ist am Sams­tag, 2. Sep­tem­ber 2023, um 14.30 Uhr in der Gro­ßen Hof­stu­be zusam­men mit dem Lite­ra­tur­ver­ein Kulmbach.