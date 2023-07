Der Forch­hei­mer FDP-Abge­ord­ne­te Seba­sti­an Kör­ber, MdL orga­ni­siert am Diens­tag, 18. Juli 2023, eine Tages­fahrt nach Mün­chen in den Baye­ri­schen Land­tag. Die Bus­rei­se star­tet in Forch­heim und ist kosten­los. Auf dem Pro­gramm ste­hen die Teil­nah­me an einer Ple­nar­sit­zung, ein Video­vor­trag über den Land­tag, Dis­kus­si­on mit dem Abge­ord­ne­ten, eine Füh­rung durch das Maxi­mi­lia­ne­um und die Mög­lich­keit Mün­chen auf eige­ne Faust zu ent­decken. Auch ein Mit­tag­essen in der Land­tags­gast­stät­te ist inklu­si­ve. Es sind noch Plät­ze frei.

Inter­es­sier­te mel­den sich bit­te bis 14.07.2023 im Abge­ord­ne­ten­bü­ro unter sebastian.​koerber@​fdpltby.​de oder tele­fo­nisch unter 09191/616345

an.