Kin­der für Gesund­heit begeistern

Der Grund­stein für ein gesun­des Leben lässt sich bereits in jun­gen Jah­ren legen. An der Grund­schu­le Kem­mern ler­nen die Schü­le­rin­nen und Schü­ler der 1. Klas­se mit dem Prä­ven­ti­ons­pro­gramm Klasse2000, was sie selbst dafür tun kön­nen, gesund zu blei­ben und sich wohl­zu­füh­len. Das Pro­gramm hat jetzt mit der Über­ga­be der Paten­schafts­be­stä­ti­gung durch Sabri­na Förtsch, Team­lei­te­rin Markt und Gesund­heit von der AOK in Bam­berg an die Schul­lei­te­rin Gise­la Koschwitz, Grund­schu­le Kem­mern, begon­nen. „Ziel des umfas­sen­den Prä­ven­ti­ons­pro­gram­mes ist es, bei den Mäd­chen und Buben ein gesun­des, star­kes und selbst­be­wuss­tes Auf­wach­sen zu ermög­li­chen und früh­zei­tig wich­ti­ge Gesund­heits- und Lebens­kom­pe­ten­zen zu för­dern“, so Doris Spod­dig, Ernäh­rungs­exper­tin der AOK Bam­berg und Forch­heim. So beein­flus­sen Ernäh­rung und Bewe­gung nicht nur kurz­fri­stig die Gesund­heit der Kin­der. Gera­de in jun­gen Jah­ren bil­den sich Ess- und Bewe­gungs­ge­wohn­hei­ten her­aus, die nach­hal­tig das gesund­heit­li­che Wohl­be­fin­den in spä­te­ren Jah­ren beein­flus­sen können.

Vie­le kind­ge­rech­te Gesundheitstipps

Schü­ler, Eltern aber auch Lehr­kräf­te kön­nen ergän­zend zu den Unter­richts­vor­schlä­gen und Begleit­ma­te­ria­li­en zusätz­lich die Lern-Web­site www​.kla​ro​-labor​.de nut­zen. Hier fin­den die Kin­der Vor­schlä­ge für Bewe­gungs­pau­sen, Ent­span­nungs­ge­schich­ten und wei­te­re Tipps aus dem Klas­se2000-Pro­gramm, die sie inter­ak­tiv bear­bei­ten kön­nen. „Die Schü­le­rin­nen und Schü­ler ler­nen spie­le­risch, wor­auf es bei einem gesun­den Lebens­stil ankommt. Zudem kön­nen wir das von der AOK geför­der­te Schul­pro­gramm Klasse2000 ohne gro­ßen Auf­wand in unse­ren Schul­all­tag inte­grie­ren“, freut sich Gise­la Koschwitz.

Klasse2000 ist das bun­des­weit größ­te Pro­gramm zur Gesund­heits­för­de­rung in der Grund­schu­le. „Die AOK för­dert in ganz Bay­ern 631 neue Paten­schaf­ten des Schul­pro­gramms Klasse2000. Mit aktu­ell ins­ge­samt knapp 2.200 Grund­schul­klas­sen und rund 45.000 Kin­dern sind wir der größ­te Ein­zel­pa­te im Frei­staat“, so Sabri­na Förtsch. Das Pro­gramm star­tet stets in der ersten und endet nach der vier­ten Klas­se. Bereits seit 2015 för­dert die AOK pro Jahr­gangs­stu­fe und Grund­schu­le bis zu zwei Klassen.