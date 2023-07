Eine Offen­si­ve für die Bil­dung – Stra­te­gien für mehr Bildungsgerechtigkeit

DIE LIN­KE. KV Bam­berg-Forch­heim dis­ku­tiert mit Nico­le Gohl­ke, Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te und Spre­che­rin für Bil­dung und Wis­sen­schaft der Frak­ti­on DIE LIN­KE. im Bun­des­tag über das Bil­dungs­sy­stem in Bayern.

Die kata­stro­pha­le Lage in der Bil­dung macht eine neue Aus­rich­tung der Bil­dungs­de­bat­te not­wen­dig. Es darf bedarf nicht nur län­ger klei­ner „Schön­heits­kor­rek­tu­ren“, wir brau­chen drin­gend einen ech­ten Bil­dungs­auf­bruch mit Vor­schlä­gen, die nicht nur der Ver­wal­tung der Man­gel­wirt­schaft die­nen, son­dern den Kern der sozia­len Spal­tung in der Bil­dung und deren Neu­aus­rich­tung ins Visier neh­men. Die Coro­na-Pan­de­mie hat die Miss­stän­de in unse­rem Bil­dungs­sy­stem, von früh­kind­li­cher Betreu­ung bis zu den Hoch­schu­len, ver­deut­licht. Das Bil­dungs­sy­stem ist chro­nisch unter­fi­nan­ziert und der dra­sti­scher Fach­kräf­te­man­gel ist real aber drin­gend benö­tig­te Refor­men blei­ben aus.

Das Resul­tat: Fach­kräf­te feh­len, die Gebäu­de sind maro­de, die IT-Aus­stat­tung ist noch nicht auf dem Stand des 21. Jahr­hun­derts und die sozia­le Spal­tung nimmt zu. Eltern, Schüler:innen, Stu­die­ren­de und päd­ago­gi­sches Per­so­nal füh­len sich von der Poli­tik im Stich gelas­sen. Vie­le Jugend­li­che fal­len durchs Raster ohne eine beruf­li­che Per­spek­ti­ve oder die Chan­ce auf einen guten Aus­bil­dungs­platz. Die Poli­tik muss end­lich umden­ken, um sowohl die sozia­le Spal­tung als auch den Fach­kräf­te­man­gel in Deutsch­land zu überwinden.

Wir brau­chen eine umfas­sen­de Bil­dungs­of­fen­si­ve für Chan­cen­gleich­heit – für ein top Bil­dungs­sy­stem für alle. Als lang­jäh­ri­ge Spre­che­rin für Bil­dung und Wis­sen­schaft der Frak­ti­on DIE LIN­KE. im Bun­des­tag setzt sich Nico­le Gohl­ke im Bun­des­tag und in Bay­ern enga­giert für Chan­cen­gleich­heit ein.

The­ma: Bildungsgerechtigkeit