Eine neue Ära für die Kin­der­be­treu­ung in unse­rem Orts­teil Oes­dorf hat begon­nen! Die hoch­mo­der­ne CHAM­PI­NI Sport- und Bewe­gungs­kin­der­ta­ges­ein­rich­tung öff­ne­te Anfang Mai 2023 offi­zi­ell ihre Türen. Sie wur­de von Bene­dikt Graf von Bent­zel, dem Ersten Bür­ger­mei­ster der Gemein­de Herolds­bach, fei­er­lich eröff­net und von Pfar­rer Klaus Weig­and geseg­net. Auch der stell­ver­tre­ten­de Land­rat Otto Sie­ben­haar nahm an der Eröff­nungs­ver­an­stal­tung teil und hob damit die Bedeu­tung die­ses weg­wei­sen­den Pro­jekts im Land­kreis Forch­heim noch­mals hervor.

Mit Bau­ko­sten in Höhe von ca. 1,9 Mio. Euro ist die CHAM­PI­NI Sport- und Bewe­gungs­kin­der­ta­ges­ein­rich­tung ein beein­drucken­des Pro­jekt, das durch eine För­de­rung durch den Frei­staat Bay­ern von ca. 922.000 Euro unter­stützt wur­de. Die­se finan­zi­el­len Inve­sti­tio­nen unter­strei­chen das Enga­ge­ment der Gemein­de Herolds­bach hoch­wer­ti­ge Bil­dungs- und Betreu­ungs­ein­rich­tun­gen für die Jüng­sten unse­rer Gemein­de bereitzustellen.

Die Errich­tung der neu­en CHAM­PI­NI Sport- und Bewe­gungs­kin­der­ta­ges­ein­rich­tung erfolg­te in einer rekord­ver­däch­ti­gen Bau- und Rea­li­sie­rungs­zeit von nur ca. 14 Mona­ten und inso­weit in bemer­kens­wert kur­zer Zeit von der Pla­nung bis zur Fer­tig­stel­lung. Dies ist ein beach­tens­wer­ter Erfolg, der die Ent­schlos­sen­heit und das Enga­ge­ment der Gemein­de, des Gemein­de­rats sowie aller am Bau Betei­lig­ten widerspiegelt.

Die Eröff­nungs­fei­er begann mit einer herz­li­chen Begrü­ßung durch den Ersten Bür­ger­mei­ster Bene­dikt Graf von Bent­zel, der die Bedeu­tung einer hoch­wer­ti­gen Kin­der­be­treu­ung für die Gemein­schaft beton­te. Wie der Erste Bür­ger­mei­ster zitier­te, sag­te bereits Kon­fu­zi­us: „Erzäh­le mir und ich ver­ges­se, zei­ge mir und ich erin­ne­re, lass mich erle­ben und ich ver­ste­he.“ Die­se Wor­te spie­geln die Phi­lo­so­phie des Betriebs­trä­gers wider, wel­che in unse­rer neu­en Sport- und Bewe­gungs­kin­der­ta­ges­ein­rich­tung ver­folgt wird. Er beton­te damit die Bedeu­tung des prak­ti­schen Erfah­rens und Erle­bens für die kind­li­che Ent­wick­lung, was sich wie­der­um auch an der beson­de­ren Aus­stat­tung, die auf Bewe­gung, Sport und Akti­vi­tät aus­ge­rich­tet ist, bemerk­bar macht.

Im Anschluss dar­an seg­ne­te Pfar­rer Klaus Weig­and die Ein­rich­tung, um dem Wohl der Kin­der und dem Gelin­gen des neu­en Pro­jekts auch gei­sti­gen Bei­stand zu geben. Sei­ne segens­rei­chen Wor­te schu­fen eine Atmo­sphä­re der Hoff­nung und Vor­freu­de für unse­re Zukunft – unse­re Kinder.

Die CHAM­PI­NI Sport- und Bewe­gungs­kin­der­ta­ges­ein­rich­tung zeich­net sich durch ihre moder­nen Ein­rich­tun­gen und hoch­qua­li­fi­zier­ten Päd­ago­gen aus. Die Räum­lich­kei­ten sind spe­zi­ell dar­auf aus­ge­legt, den Kin­dern Raum für Bewe­gung, Spiel und krea­ti­ves Ler­nen zu bie­ten. Es gibt gut aus­ge­stat­te­te Bewe­gungs­be­rei­che, Spiel­plät­ze im Frei­en und Indoor-Akti­vi­täts­räu­me, in denen die Kin­der ihre Ener­gie ent­fal­ten kön­nen. Die Kin­der­ta­ges­ein­rich­tung, die in Modul­bau­wei­se errich­tet wur­de, schafft durch den bewusst ein­ge­setz­ten Bau­stoff Holz, den Ober­lich­tern sowie den gro­ßen Fen­ster­flä­chen eine sehr ange­neh­me und behag­li­che Atmo­sphä­re, wodurch ein gelun­ge­ner Bezug zur direkt umlie­gen­den Natur erreicht wer­den konnte.

Ein enga­gier­tes Team von päd­ago­gi­schen Fach­kräf­ten steht den Kin­dern zur Sei­te und unter­stützt sie in ihrer Ent­wick­lung. Die CHAM­PI­NI Sport- und Bewe­gungs­kin­der­ta­ges­ein­rich­tung legt gro­ßen Wert auf die För­de­rung der moto­ri­schen Fähig­kei­ten, die Stär­kung des Selbst­ver­trau­ens und die Ent­wick­lung sozia­ler Kom­pe­ten­zen der Kinder.

„Wir sind sehr stolz auf die Eröff­nung der CHAM­PI­NI Sport- und Bewe­gungs­kin­der­ta­ges­ein­rich­tung hier in Oes­dorf. Unser Ziel ist es, den Kin­dern eine ein­zig­ar­ti­ge Lern­erfah­rung zu bie­ten, die ihre Lei­den­schaft für Sport und Bewe­gung weckt und ihnen gleich­zei­tig eine soli­de Grund­la­ge für ihre zukünf­ti­ge Ent­wick­lung bie­tet“, sag­te die Lei­te­rin der Ein­rich­tung, Petra Doliwa.

Wir freu­en uns sehr, dass unser Pro­jekt für unse­re Kin­der nun­mehr voll­endet wer­den konn­te und das neue Gebäu­de mit Leben befüllt ist. Wir spre­chen noch­mals allen Betei­lig­ten unser herz­li­ches Dan­ke­schön aus