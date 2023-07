Bogen­schüt­zin­nen der TS Bay­reuth gewan­nen am 9. Juli 2023 die Bron­ze­me­dail­le bei den Deut­schen Mei­ster­schaf­ten in Düs­sel­dorf. Das Her­ren­team beleg­te Rang 12.

Erfolg bei den Finals – auf schwim­men­de Zielscheiben

DÜS­SEL­DORF. Mit einer Klas­se­lei­stung erkämpf­te sich die Damen­mann­schaft der Bay­reu­ther Bogen­schüt­zen bei den Finals in Düs­sel­dorf einen kaum erwar­te­ten drit­ten Platz.

Die Finals – auch klei­ne Olym­pia­de genannt – sind ein High­light im bun­des­deut­schen Sport­ka­len­der. In die­sem Jahr ermit­tel­ten gleich 18 Sport­ar­ten zeit­gleich ihre Deut­schen Mei­ster. Im Bogen­schie­ßen stan­den die Mann­schafts­wett­be­wer­be auf dem Pro­gramm. Mit dabei: Sechs Bogen­schüt­zen der Bay­reu­ther Tur­ner­schaft. Die Bay­reu­ther gin­gen mit je einer Her­ren- und einer Damen­mann­schaft an den Start. Für die Bay­reu­ther Damen tra­ten Chri­sti­na Albrecht, Mela­nie Doe­ge und Katha­ri­na Schmidt an die Schieß­li­nie, bei den Her­ren waren es Neil Ben­nemann, Ste­fan Han­rie­der und Mario Schirrmeister.

In der Qua­li­fi­ka­ti­on für die KO-Run­de der jeweils besten acht Mann­schaf­ten beleg­ten die Bay­reu­ther Her­ren mit Rang 12 einen ehren­haf­ten Platz in der obe­ren Tabel­len­hälf­te und konn­ten danach ihren Ver­eins­kol­le­gin­nen die Dau­men drücken. Mit Erfolg. Albrecht, Doe­ge und Schmidt stan­den nach dem Vor­kampf auf Rang Vier und gin­gen in die KO-Run­de gegen die fünft­plat­zier­ten Damen des TSV Jahn Frei­sing. Dabei bewie­sen die Bay­reu­the­rin­nen die bes­se­ren Ner­ven und sieg­ten im ent­schei­den­den Ste­chen mit 28:23. Im End­kampf um die Medail­len tra­fen sie im Halb­fi­na­le auf die BSG Ebers­berg mit den Natio­nal­ka­der­schüt­zin­nen Eli­sa Tartler und Michel­le Krop­pen. Die Bay­reu­the­rin­nen lie­ßen sich von den pro­mi­nen­ten Namen aller­dings nicht beein­drucken und zwan­gen auch die­ses Éli­te-Team nach einem zwi­schen­zeit­li­chen 4:4 wie­der ins Ste­chen. Die­ses­mal unter­la­gen sie aber mit 21:27.

Bron­ze war jetzt noch mög­lich, die Auf­ga­be wur­de aller­dings nicht ein­fa­cher. Vor den ent­schei­den­den Duel­len wur­den die Ziel­schei­ben näm­lich auf schwim­men­den Pon­tons im Düs­sel­dor­fer Medi­en­ha­fen plat­ziert, die Schüt­zen visier­ten ihre Zie­le nun übers Was­ser hin­weg an.