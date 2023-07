Die Zukunft der haus­ärzt­li­chen Ver­sor­gung war zen­tra­les The­ma beim sieb­ten Gesund­heits­fo­rum der Gesund­heits­re­gi­onplus Cobur­ger Land. Das Forum dient der Rück­füh­rung der Ergeb­nis­se und Neu­ig­kei­ten aus den Fach­ar­beits­krei­sen der Gesund­heits­re­gi­onplus zum gro­ßen Kreis der Forums­mit­glie­der aus Gesund­heits­we­sen, Poli­tik und Bildung.

Land­rat Seba­sti­an Straubel begrüß­te als Haus­herr die Teil­neh­men­den im Land­rats­amt und stell­te eine Per­so­na­lie inner­halb der Gesund­heits­re­gi­onplus vor. Seit Mai ist dort die Fach­stel­le Pfle­ge­ma­nage­ment mit Vanes­sa Kai­ser wie­der besetzt. Der Land­rat sprach die vie­len drän­gen­den The­men in Gesund­heits­ver­sor­gung und Pfle­ge an, wies zugleich aber auch auf die kon­struk­ti­ven Aktio­nen und Vor­ha­ben der Gesund­heits­re­gi­onplus hin.

Am 7 Juli hat der „Tag der Pfle­ge­aus­bil­dung“ im Cobur­ger Land­rats­amt die span­nen­den Berufs­mög­lich­kei­ten im Bereich der Pfle­ge dar­ge­stellt und für die Gäste über Mit­mach-Aktio­nen erleb­bar gemacht.

Eben­falls im Juli fin­det die Ver­an­stal­tung „Nie­der­las­sung leicht gemacht“ statt: Ziel die­ser ist es, Stu­die­ren­de sowie Ärz­tin­nen und Ärz­te in Wei­ter­bil­dung zur Fach­ärz­tin oder zum Fach­arzt rund um die Nie­der­las­sung zu infor­mie­ren und mit der Poli­tik sowie Ärz­te­schaft vor Ort zu vernetzen.

Ull­rich Zuber vom Haus­arzt­ver­ein Coburg stell­te dar, wel­che Anrei­ze Ärz­tin­nen und Ärz­te von einer Nie­der­las­sung in der Regi­on über­zeu­gen kön­nen: „Die betriebs­wirt­schaft­li­che Sei­te muss schon stim­men. Aber viel ent­schei­den­der ist die Will­kom­mens­struk­tur und Unter­stüt­zung rund um Pra­xis- und Wohnraumsuche“.

Dr. Rei­ner Hof­mann vom Medi­zin­cam­pus Ober­fran­ken in Bay­reuth stell­te zwei Pro­jek­te vor: Im Pro­jekt „Ver­sorgt am Ort“ wird mit dezen­tra­len Pra­xis­stand­or­ten die Ver­sor­gung auf dem Land durch nicht­ärzt­li­ches Pra­xis­per­so­nal (NäPa) erprobt. Vor­aus­set­zung ist, dass die medi­zi­ni­sche Lei­stung vom Arzt oder der Ärz­tin an eine Fach­kraft dele­giert wer­den kann und ein Anspruch auf den Besuch eines Haus­be­su­ches besteht.

Über „Hap­pen“ – ein Adi­po­si­tas-Prä­ven­ti­ons­pro­gramm – ler­nen Medi­zin­stu­die­ren­de den All­tag in einer länd­li­chen Pra­xis ken­nen. Die Hoff­nung dabei ist, einen „Kle­be-Effekt“ bei den ange­hen­den Ärz­tin­nen und Ärz­ten zu errei­chen. Bei die­sem Punkt schal­te­te sich Dr. Georg Breu­er von der Medi­cal School der REGIO­MED Kli­ni­ken ein. Ihn inter­es­sier­te, ob es gewähr­lei­stet wird, dass beim ober­frän­ki­schen Cam­pus die Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten auch in das west­li­che Ober­fran­ken kom­men. Dr. Rei­ner Hof­mann ver­si­cher­te sei­ne Bereit­schaft, in die­sem Feld und in Bezug auf „Ver­sorgt am Ort“ zusam­men zu arbei­ten. Ver­pflich­ten kön­ne man die jun­gen Men­schen natür­lich nicht, sag­te Hof­mann: „Aber über posi­ti­ve Anrei­ze und Ver­net­zung ist es mög­lich, die Ärz­tin­nen und Ärz­te auch von eher länd­li­chen Regio­nen zu überzeugen.“

