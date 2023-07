Ein gro­ßer Kin­der­ba­sar wird von den Bam­ber­ger Grü­nen am Sams­tag, 22. Juli 2023, von 10 bis 14 Uhr in der Kon­zert­hal­le ver­an­stal­tet. Dies zum zwei­ten Mal. Nach dem ersten Grü­nen Kin­der­ba­sar in der Alten Sei­le­rei im Jahr 2020, noch vor Coro­na, und mit gro­ßem Erfolg, wur­de nun mit der Kon­zert­hal­le ein deut­lich göße­rer Raum gewählt.

Ange­bo­ten wird von pri­vat an pri­vat alles rund um Baby & Kind: Spiel­zeug, Klei­dung, Bücher und alles, was Kin­der- und Eltern­her­zen begeh­ren bzw. wei­ter­ver­kau­fen wol­len. Der Ein­tritt für Inter­es­sier­te ist frei. Ver­kaufs­ti­sche für Eltern und Kin­der, die ver­kau­fen wol­len, gibt es für 12 Euro. Anmel­dung hier­für unter kinderbasar@​gruenes-​bamberg.​de.

Vor Ort ist für Ver­pfle­gung gesorgt, der Muli­stall infor­miert über Lasten­rä­der. Für Schwan­ge­re gibt es einen vor­ge­zo­ge­nen Ein­lass bereits um 9 Uhr.