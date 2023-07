SEIT DEM 1. JULI 2023 GEHÖRT DER OBER­FRÄN­KI­SCHE IHK-PRÄ­SI­DENT UND UNTER­NEH­MER DR. MICHA­EL WAAS­NER DEM KURA­TO­RI­UM DER UNI­VER­SI­TÄT BAY­REUTH AN.

Die Mit­glie­der des Kura­to­ri­ums wer­den durch die Hoch­schul­lei­tung für die Dau­er von fünf Jah­ren bestellt. Das Kura­to­ri­um hat die Auf­ga­be, die Belan­ge der Uni­ver­si­tät in der Öffent­lich­keit zu ver­tre­ten und sie in ihrer Arbeit zu bera­ten. Nun wur­de Dr. Micha­el Waas­ner von der Hoch­schul­lei­tung als neu­es Mit­glied in das Gre­mi­um berufen.