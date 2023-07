Der Dop­pel­spiel­tag am letz­ten Wochen­en­de erwies sich für die 1. Her­ren des TC Bam­berg als der erwar­tet schwe­re Start in die neue Regio­nal­li­ga­sai­son. Am Sams­tag emp­fing man den erklär­ten Titel­fa­vo­ri­ten TLZ Espen­hain, der tat­säch­lich mit 4 Pro­fi­spie­lern auf­lief, die Posi­tio­nen von 193 bis 599 in der aktu­el­len Welt­rang­li­sten belegen.

Doch bevor es zu den hoch­klas­si­gen und teil­wei­se doch sehr umkämpf­ten Matches kam, genos­sen alle Spie­ler und Betreu­er die durch den Radio­mo­de­ra­tor und Sati­ri­ker Wolf­gang Reich­mann humor­voll prä­sen­tier­te Mann­schafts­vor­stel­lung, ein High­light das es in der Liga nur in Bam­berg gibt.

Auch wenn letzt­end­lich kein Match von den Bam­ber­gern gewon­nen wer­den konn­te so zeig­ten die Spiel­ver­läu­fe doch, dass die TCB­ler mit dem Niveau der Gäste immer wie­der gut mit­hal­ten konn­ten. Beson­ders zu erwäh­nen ist, dass der Nach­wuchs­spie­ler Las­se Höhn mit sei­nen 16 Jah­ren und in sei­nem ersten Regio­nal­li­ga­spiel gegen sei­nen spa­ni­schen Geg­ner, der vor weni­gen Jah­ren noch auf Posi­ti­on 178 stand, einen über­zeu­gen­den Ein­stand beim TC Bam­berg fei­er­te, indem er im ersten Satz bis zum 4:4 gleich­wer­tig war , dann aber das Break zum Satz­ver­lust hin­neh­men musste.

Der zwei­te Spiel­tag beim 1 FC Nürn­berg nahm einen ähn­li­chen Ver­lauf, obwohl mit Alex Bar­rena und Johan­nes Fleisch­mann dies­mal die Posi­tio­nen 1 und 2 der TCB-Mel­de­li­ste zur Ver­fü­gung stan­den. Somit muss man die Tabel­le der Regio­nal­li­ga ab jetzt von hin­ten auf­rol­len, was men­tal die kom­men­den Spie­le nicht ein­fa­cher macht.

Doch viel Zeit die Wun­den zu lecken ver­bleibt nicht, denn bereits an die­sem Wochen­en­de war­tet der näch­ste Dop­pel­spiel­tag auf die Spie­ler des TCB. Zunächst geht es am Sams­tag nach Leip­zig, wo der RC Leip­zig nach eben­falls zwei ver­lo­re­nen Par­tei­en auch auf posi­ti­ve Erfolgs­er­leb­nis­se hofft. Die Mann­schaft konn­te in der letz­ten Sai­son klar besiegt wer­den, hat sich aber für die­ses Jahr signi­fi­kant ver­stärkt und wir somit kein leich­ter Geg­ner sein.

Am Sonn­tag begrüß­te man die Mann­schaft des CaM Nürn­berg auf der Anla­ge in Hain. Mit Johan­nes Härt­eis steht dort ein Spie­ler auf Posi­ti­on 2, der auch schon für den TC Bam­berg auf­ge­schla­gen hat und der aktu­ell auf Posi­ti­on 515 der Welt­rang­li­ste steht. Für Spit­zen­ten­nis ist also gesorgt und die Spie­ler freu­en sich nicht nur wie­der auf Wolf­gang Reich­mann, son­dern auch auf mög­lichst vie­le Zuschau­er, die die Spie­le wie immer kosten­frei ver­fol­gen können.