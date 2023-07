Der Kulm­Bus, der klei­ne Bru­der des Stadt­bus­ses in Kulm­bach, wird exklu­siv zum Kulm­ba­cher Bier­fest einen „Son­der­ein­satz“ fahren.

Auf Anre­gung von Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann wird es einen Kulm­Bus-Spe­zi­al geben. Kon­kret heißt das: Es kom­men alle Kulm­ba­che­rin­nen und Kulm­ba­cher wäh­rend der Bier­wo­che vom 29. Juli bis zum 6. August 2023 in den Genuss erwei­ter­ter Fahr­zei­ten bis in die Nachtstunden.

„Wir wol­len in Kulm­bach unse­ren Stadt­bus als umwelt­freund­li­che und zeit­ge­mä­ße Mög­lich­keit der Per­so­nen­be­för­de­rung dau­er­haft aus­bau­en“, begrün­det Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann die Aus­wei­tung des Kulm­Bus-Ange­bots. „Beson­ders beim Bier­fest ist die Nach­fra­ge nach Alter­na­ti­ven zum Auto natur­ge­mäß noch­mals höher. Mir ist wich­tig, hier ein tol­les, siche­res Ange­bot für alle Besu­che­rin­nen und Besu­cher zu schaf­fen.“ Des­halb erhält der Kulm­Bus nun pünkt­lich zum Bier­fest die­sen beson­de­ren Spe­zi­al­auf­trag. „Mein Dank an die­ser Stel­le geht vor allem an die Fir­ma Schütz, die seit Jah­ren unser ver­trau­ens­vol­ler und zuver­läs­si­ger Part­ner im Bereich Per­so­nen­be­för­de­rung in unse­rer Stadt ist“, so der OB.

Alex­an­der Schütz von der Geschäfts­lei­tung der ver­ant­wort­li­chen Stadt­bus Kulm­bach GmbH erklärt den genau­en Ablauf des Kulm­Bus-Spe­zi­al: „Erst­mals set­zen wir den Kulm­Bus in der Vari­an­te als Bier­fest-Spe­zi­al ein, um die Besu­che­rin­nen und Besu­cher teil­wei­se bis weit nach Mit­ter­nacht vom Stadl wie­der sicher nach Hau­se zu bringen.“

Die Kulm­ba­cher Braue­rei begrüßt den Ein­satz des neu­en Kulm­Bus-Spe­zi­al als zusätz­li­ches Beför­de­rungs­an­ge­bot der Stadt Kulm­bach aus­drück­lich: „Wir freu­en uns als Ver­an­stal­ter sehr dar­über, dass die Stadt neue Mög­lich­kei­ten schafft, damit die Gäste der Bier­wo­che gut und sicher heim­kom­men“, sagt Micha­el Schmid, Pro­jekt­lei­ter der Kulm­ba­cher Bierwoche.

Der Kulm­Bus-Spe­zi­al star­tet wäh­rend des gesam­ten Bier­fe­stes ab dem Gas­fa­brik­gäss­chen auf sei­nen Rund­kurs durch die Stad­tei­le. Die Linie des Kulm­Bus-Spe­zi­al ist eine Kom­bi­na­ti­on der regu­lä­ren Stadt­bus­li­ni­en 1, 2 und 3. So fährt er nachts um die 40 Sta­tio­nen im Stadt­ge­biet an, unter ande­rem Schwe­den­steg, Grün­wehr, Blaich, Blai­cher Stra­ße, H.-Limmer-Straße, Pör­bit­sch, Sand­stra­ße, L.-Sandler-Straße, Petz­manns­berg, Am Gar­ten­feld, Am Hei­den­knock, Berg­steig, Kreuzstein/​Dörnhöfer, Kreuzstein/​Sparkasse, Hans-Herold-Stra­ße, Hans-Mei­ser-Stra­ße, Hunds­an­ger und Pesta­loz­zi­stra­ße. Für die nächt­li­chen Kulm­Bus-Fahr­ten hin­aus in die Stadt­tei­le braucht es kei­ner­lei Vor­anmel­dung. Eine Kulm­Bus-Fahrt kostet 1,30 Euro.