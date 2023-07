Die Geburts­hil­fe am Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge ver­zeich­net zuletzt stei­gen­de Geburts­zah­len, und das aus gutem Grund. Beson­ders beliebt ist das Fami­li­en­zim­mer, das grund­sätz­lich in jedem Zim­mer der Frau­en­kli­nik ein­ge­rich­tet wer­den kann.

Am 22. Juni um 9.51 Uhr wur­de das klei­ne Mäd­chen Romy von ihren glück­li­chen Eltern Chri­sti­na und Mat­thi­as Konz begrüßt. Romy ist das zwei­te Kind der Fami­lie Konz und das 200. Baby in die­sem Jahr am Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge. Ihre gro­ße Schwe­ster Johan­na ist stolz und freut sich über den Fami­li­en­zu­wachs. Fami­lie Konz stammt aus Fuchs­mühl. „Die Geburt des 200. Babys in die­sem Jahr ist ein bedeu­ten­der Mei­len­stein für die Frau­en­kli­nik am Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge und auch ein Zeug­nis für die her­vor­ra­gen­de Arbeit unse­res Teams“, erklärt Dr. Maria Diet­rich, Chef­ärz­tin der Frau­en­kli­nik am Stand­ort Markt­red­witz. „Wir sind stolz dar­auf, den Fami­li­en in unse­rer Regi­on eine siche­re und ver­trau­ens­wür­di­ge Umge­bung für die Geburt ihrer Kin­der bie­ten zu können.“

Die Geburts­hil­fe am Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge ver­zeich­net zuletzt stei­gen­de Geburts­zah­len, und das aus gutem Grund. Beson­ders beliebt ist das Fami­li­en­zim­mer, das grund­sätz­lich in jedem Zim­mer der Frau­en­kli­nik ein­ge­rich­tet wer­den kann. „So kön­nen wir sicher­stel­len, dass jede Fami­lie die Mög­lich­keit hat, die­ses beson­de­re Ange­bot zu nut­zen. Teil­wei­se hat­ten wir bereits 3–4 Fami­li­en­zim­mer gleich­zei­tig belegt“ erklärt Dr. Diet­rich. Sie betont die enor­me Bedeu­tung der früh­zei­ti­gen Bin­dung zwi­schen Eltern und Kind und freut sich über die Mög­lich­keit, die­se durch das Fami­li­en­zim­mer zu unter­stüt­zen: „Wir sind sehr erfreut über die wie­der stei­gen­den Gebur­ten­zah­len und legen gro­ßen Wert dar­auf, die Müt­ter und ihre Neu­ge­bo­re­nen best­mög­lich zu unter­stüt­zen. Des­halb för­dern wir auch ambu­lan­te Ent­bin­dun­gen. Wäh­rend der kri­ti­schen Pha­se der Geburt sind die Frau­en und Kin­der bestens betreut, und wenn alles in Ord­nung ist, kann die Frau selbst­stän­dig ent­schei­den, wann sie nach Hau­se gehen möch­te. Die Ent­las­sung ist zwei Stun­den nach der Ent­bin­dung mög­lich, ger­ne kann die Wöch­ne­rin auch erst eini­ge Stun­den spä­ter nach Hau­se gehen.“

Ein wei­te­res Ange­bot, das ger­ne ange­nom­men wird, ist die Mög­lich­keit der U2-Unter­su­chung direkt in der Kli­nik. Die Eltern kön­nen die zwei­te Unter­su­chung ihres Babys direkt vor Ort durch­füh­ren las­sen, was einen zusätz­li­chen Kom­fort und eine umfas­sen­de Ver­sor­gung bie­tet. Dar­über hin­aus ist die Markt­red­wit­zer Geburts­hil­fe bestrebt, ein „baby­freund­li­ches Kran­ken­haus“ zu wer­den, was eine zusätz­li­che Zer­ti­fi­zie­rung erfor­dert. Dr. Maren Seibt, Ärz­tin in der Frau­en­kli­nik, lei­tet die­ses Pro­jekt zusam­men mit der stell­ver­tre­ten­den Sta­ti­ons­lei­tung der Sta­ti­on A4, Chri­sti­na Fraas und erklärt die Bedeu­tung die­ses Zer­ti­fi­kats: „Unser Ziel ist es, das Stil­len zu för­dern, die beste Ver­sor­gung für Mut­ter und Kind zu gewähr­lei­sten, eine opti­ma­le Beglei­tung zu bie­ten und eine frü­he Bin­dung zwi­schen Eltern und Kind zu ermög­li­chen. Wir möch­ten, dass das Baby früh­zei­tig und lan­ge bei der Mut­ter sein kann, um eine inten­si­ve Bin­dungs­pha­se zu ermöglichen.“

Im Wöch­ne­rin­nen­be­reich sind außer­dem Besu­che von Part­ner und Geschwi­ster­kin­dern ganz­tä­gig mög­lich. Dies soll die Fami­li­en­bin­dung unter­stüt­zen und eine ange­neh­me Atmo­sphä­re schaffen.