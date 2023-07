Auf­ruf für Bro­wa­ry: Ein Buch von Herz zu Herz

Die Stadt Erlan­gen und der Ukrai­ne-Treff Erlan­gen laden alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ein, an der Akti­on „Ein Buch von Herz zu Herz“ teil­zu­neh­men. Dabei sol­len in Zusam­men­ar­beit mit der Soli­dar­part­ner­stadt Bro­wa­ry Kin­der- und Jugend­bü­cher zwi­schen den bei­den Städ­ten aus­ge­tauscht werden.

Bücher, die sich in gutem Zustand befin­den, kön­nen beim Ukrai­ne-Treff (Anton-Bruck­ner-Stra­ße 2; Mon­tag bis Frei­tag von 10:00 bis 15:00 Uhr) abge­ge­ben wer­den. Alle Bücher gehen an Schu­len und Kin­der­zen­tren in Bro­wa­ry, an denen Deutsch unter­rich­tet wird. In Bro­wa­ry wer­den bereits ukrai­ni­sche Bücher gesam­melt, die im Gegen­zug für die Biblio­thek des Ukrai­ne-Treffs Erlan­gen als „Her­zens­gruß“ aus der Ukrai­ne gedacht sind.

Lesen mit allen Sin­nen: Aus­stel­lung zu bar­rie­re­frei­er Literatur

Eine von Stu­die­ren­den der FAU erar­bei­te­te Aus­stel­lung rund um das The­ma „Bar­rie­re­frei lesen“ ist vom 13. Juli bis 15. August 2023 in der Erlan­ger Stadt­bi­blio­thek zu sehen. Sie zeigt bar­rie­re­freie Zugän­ge zur Lite­ra­tur: von Büchern in Groß­druck und Braille­schrift über Lite­ra­tur in Leich­ter und Ein­fa­cher Spra­che bis hin zu Gebär­den­sprach­poe­sie und inklu­si­ven Büchern für alle. Eine Expo­na­te-Samm­lung des Deut­schen Zen­trums für bar­rie­re­frei­es Lesen Leip­zig run­det die Aus­stel­lung ab. Die Ver­nis­sa­ge mit Impuls­vor­trä­gen fin­det am 13. Juli 2023 um 19:00 Uhr im Bür­ger­saal der Stadt­bi­blio­thek statt und wird in Gebär­den­spra­che gedol­metscht. Infor­ma­tio­nen: www​.stadt​bi​blio​thek​-erlan​gen​.de.

Ver­kehrs­be­schrän­kun­gen am Sonn­tag in Dechsendorf

Wegen des Fest­zugs zum 110. Geburts­tag der Sol­da­ten­ka­me­rad­schaft Erlan­gen-Dechs­endorf e. V. kommt es am Sonn­tag, 16. Juli, zu einer Rei­he von Ver­kehrs­be­schrän­kun­gen. Zwi­schen 10:00 und 12:30 Uhr kommt es auf der Strecke zwi­schen Katho­li­scher Kir­che, Camping‑, Natur­bad­stra­ße, Brühl, Berg­hang, Faust-von-Strom­ber­g‑, Bischofs­wei­her­stra­ße und Pfarr­heim zu Sperrungen.