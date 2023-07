Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Die Poli­zei sucht eine unfall­flüch­ti­ge Fußgängerin

Eine Fuß­gän­ge­rin war Aus­lö­ser eines Zusam­men­sto­ßes zwi­schen zwei Fahr­rad­fah­rern, die bei­de stürz­ten und sich leicht verletzten.

Am Frei­tag gegen 12:30 Uhr kam es in der Nürn­ber­ger Stra­ße im Bereich der Hen­ke­stra­ße zu einem Zusam­men­stoß zwi­schen zwei Rad­fah­rern, als ein 58-jäh­ri­ger Pedelec-Fah­rer einer Fuß­gän­ge­rin aus­wei­chen wollte.

Die Fuß­gän­ge­rin rann­te plötz­lich über die Fahr­bahn, in Rich­tung Bus­hal­te­stel­le. Um einen Zusam­men­stoß mit der Frau zu ver­mei­den, wich der 58-Jäh­ri­ge nach links aus und kol­li­dier­te dabei mit einer in glei­che Rich­tung fah­ren­den Fahr­rad­fah­re­rin. Die Rad­fah­re­rin und der E‑Bike-Fah­rer stürz­ten, dabei zogen sie sich leich­te Ver­let­zun­gen zu. Obwohl sie der Fuß­gän­ge­rin noch hin­ter­her­rie­fen, lief die­se unge­ach­tet wei­ter und stieg in einen Lini­en­bus, der in Rich­tung Büchen­bach davonfuhr.

Bei der Fuß­gän­ge­rin soll es sich um eine 50 bis 60 Jah­re alte Dame han­deln. Die Frau war ca. 165 cm groß und hat­te rot­blon­de / graue Haare.

Wer kann Anga­ben zu der Fuß­gän­ge­rin machen. Zeu­gen­hin­wei­se bit­te an die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt, Tele­fon 09131 / 760–114.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Fischer­hüt­te voll­stän­dig abgebrannt

Möh­ren­dorf – In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag brann­te eine Fischer­hüt­te an einem Wei­her voll­stän­dig ab. Die Eigen­tü­me­rin wur­de im Nach­gang auf den Vor­fall auf­merk­sam gemacht. Der Ver­ur­sa­cher ist bis­lang nicht bekannt. Nach bis­he­ri­gen Erkennt­nis­sen ist davon aus­zu­ge­hen, dass die Hüt­te in Brand gesetzt wur­de. Die Feu­er­wehr Möh­ren­dorf wur­de zum Ein­satz­ort hin­zu­ge­zo­gen, um die noch war­men Asche­re­ste voll­stän­dig abzu­lö­schen. Hin­wei­se zu dem Brand oder auf den Ver­ur­sa­cher nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760–514 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Unzu­frie­de­ne Kun­din belei­digt Personal

Am Sonn­tag­nach­mit­tag gegen 18.00 Uhr kam es in Höch­stadt in einem Fast Food Restau­rant zu einer Strei­tig­keit, zu der letzt­lich die Poli­zei hin­zu­ge­ru­fen wurde.

Zwei mit den zube­rei­te­ten Spei­sen unzu­frie­de­ne Frau­en aus Erlan­gen ver­schüt­te­ten in ihrer Wut zunächst Cola auf dem Tre­sen. Der Streit dar­über gip­fel­te dann in einer Belei­di­gung einer der Frau­en gegen den Schicht­lei­ter des Restau­rants, der Anzei­ge erstattete.

Motor­rad­fah­rer stürzt wegen Reh

Beim Zusam­men­stoß mit einem Reh stürz­te am Sams­tag­abend ein Motor­rad­fah­rer zwi­schen Ailers­bach und Box­brunn im Land­kreis Erlan­gen-Höch­stadt. Das wohl ver­letz­te Reh lief weg. Der Motor­rad­fah­rer zog sich bei dem Sturz leich­te Ver­let­zun­gen zu und fuhr wei­ter, ohne die Poli­zei zu ver­stän­di­gen. Erst nach­träg­lich mel­de­te er dies und wird des­halb nun angezeigt.

Die Ver­pflich­tung nach dem Baye­ri­schen Jagd­ge­setz, einen Wild­un­fall mit ver­letz­tem oder getö­te­tem Scha­len­wild unver­züg­lich beim Revier­in­ha­ber oder der näch­ster­reich­ba­ren Poli­zei­dienst­stel­le anzu­zei­gen, ist nach poli­zei­li­cher Erfah­rung nicht allen Fahr­zeug­füh­rern bekannt. Viel zu oft wird der Unfall erst gemel­det, wenn eine Beschei­ni­gung für die Ver­si­che­rung zur Repa­ra­tur des Scha­dens benö­tigt wird. Das Tier­wohl oder die Ansprü­che des Revier­in­ha­bers wer­den dabei oft nicht bedacht.