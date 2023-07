Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Betrun­ke­ne Män­ner belei­di­gen Tank­stel­len­mit­ar­bei­ter und Polizisten

COBURG. Zwei unter dem Ein­fluss von Alko­hol und Betäu­bungs­mit­tel ste­hen­de Män­ner gerie­ten in der Nacht zum Mon­tag in einer Tank­stel­le im Stadt­ge­biet mit dem Tank­stel­len­mit­ar­bei­ter in Streit. Einer der Män­ner belei­dig­te nicht nur den Tank­stel­len­päch­ter, son­dern auch die alar­mier­ten Polizeibeamten.

Ein 27-Jäh­ri­ger und ein 28-Jäh­ri­ger, die deut­lich erkenn­bar unter Alko­hol und Dro­gen­ein­fluss stan­den, betra­ten am Sonn­tag um 22:45 Uhr die Tank­stel­le in der Ernst-Faber-Stra­ße, um sich dort alko­ho­li­sche Geträn­ke zu kau­fen. Wäh­rend­des­sen kam es zu einem Streit­ge­spräch zwi­schen dem Tank­stel­len­päch­ter und den bei­den Män­nern. Der Tank­stel­len­päch­ter bat dar­auf­hin die bei­den, die Ört­lich­keit zu ver­las­sen. Da die bei­den der Auf­for­de­rung nicht nach­ka­men und die­se zudem den Tank­stel­len­mit­ar­bei­ter belei­dig­ten, rief die­ser die Polizei.

Bei der Iden­ti­täts­fest­stel­lung der bei­den Män­ner stell­ten die Beam­ten fest, dass der 28-Jäh­ri­ge mit Haft­be­fehl gesucht wur­de. Den offe­nen Betrag in Höhe von meh­re­ren hun­dert Euro konn­te der 28-Jäh­ri­ge letzt­end­lich auf­brin­gen und damit eine Inhaf­tie­rung vermeiden.

Der 27-Jäh­ri­ge Beglei­ter des Man­nes schien mit dem Ein­satz der Cobur­ger Poli­zi­sten vor Ort nicht ein­ver­stan­den zu sein. Er belei­dig­te und bedroh­te die Beam­ten und bespuck­te die­se. Da der Mann 1,6 Pro­mil­le intus und offen­sicht­lich auch noch Rausch­gift zu sich genom­men hat­te, nah­men die Beam­ten den 27-Jäh­ri­gen in Gewahr­sam. Auf Anord­nung der Cobur­ger Staats­an­walt­schaft wur­de eine Blut­ent­nah­me bei dem Mann im Cobur­ger Kli­ni­kum durch­ge­führt und im Anschluss die Gewahrs­am­nah­me auf der Cobur­ger Poli­zei­dienst­stel­le voll­zo­gen. In den frü­hen Mor­gen­stun­den des Mon­tags soll­te der Mann wie­der auf frei­en Fuß gesetzt wer­den. Hier­bei belei­dig­te er erneut die ein­ge­setz­ten Beam­ten und droh­te die­sen, dass er die­se umbrin­gen wer­de. Gegen den 27-Jäh­ri­gen wird jetzt nicht nur wegen Haus­frie­dens­bruchs, Belei­di­gung und Bedro­hung, son­dern auch wegen Kör­per­ver­let­zung ermittelt.

Flie­ge führt zu Fahrradsturz

COBURG. Nach einem Sturz von ihrem E‑Bike brach­te der Ret­tungs­dienst am Sonn­tag­abend eine 47-Jäh­ri­ge mit meh­re­ren Prel­lun­gen und Schürf­wun­den ins Cobur­ger Klinikum.

Die Frau war um 20:10 Uhr mit ihrem E‑Bike zwi­schen Her­grams­dorf und Scheu­er­feld unter­wegs. Auf Höhe der Kno­chen­müh­le flog der Frau eine Flie­ge ins Auge, so dass die­se die Kon­trol­le über das Zwei­rad ver­lor, den Len­ker ver­riss und dabei stürz­te. Am Zwei­rad der Frau ent­stand Sach­scha­den in Höhe von 300 Euro. Die Cobur­ger Poli­zi­sten nah­men einen Ver­kehrs­un­fall mit Per­so­nen­scha­den auf.

Tech­ni­scher Defekt – Audi brennt voll­stän­dig aus

MEE­DER, MIRS­BACH, LKR. COBURG. Nach einem Fahr­zeug­brand am frü­hen Sonn­tag­abend im Gemein­de­teil Mirs­dorf konn­ten sich die bei­den Fahr­zeug­insas­sen noch recht­zei­tig aus dem Fahr­zeug befrei­en bevor die­ses in Voll­brand geriet.

Eine 50-Jäh­ri­ge sowie deren 22-jäh­ri­ger Mit­fah­rer waren am Sonn­tag um 17:30 Uhr auf der Orts­ver­bin­dungs­stra­ße zwi­schen Mirs­dorf und Otto­wind unter­wegs. Auf­grund eines tech­ni­schen Defekts geriet deren Audi auf frei­er Strecke in Brand. Die Insas­sen konn­ten das Fahr­zeug recht­zei­tig ver­las­sen. Die Feu­er­weh­ren aus Mee­der, Groß­wal­bur und Otto­wind lösch­ten das in Voll­brand gera­te­ne Fahr­zeug zwar zügig ab, aller­dings brann­te die­ses kom­plett aus. Den Sach­scha­den schät­zen die Beam­ten auf meh­re­re tau­send Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Unfall im Einmündungsbereich

Kro­nach – Der Fah­rer eines BMW befuhr am ver­gan­ge­nen Sonn­tag, gegen 18.45 Uhr den Inne­ren Ring in Kro­nach und woll­te an der Ein­mün­dung zur Kreuz­berg­stra­ße in Sel­bi­ge nach rechts ein­bie­gen. Für den BMW-Fah­rer galt das Ver­kehrs­zei­chen „Vor­fahrt gewäh­ren“. Zeit­gleich fuhr der Fah­rer eines Sko­das die Kreuz­berg­stra­ße in west­li­cher Fahrt­rich­tung und bog nach links in den Inne­ren Ring ab. Im wei­te­ren Ver­lauf kam es zum Zusam­men­stoß der bei­den Fahr­zeu­ge. Der ent­stan­de­ne Gesamt­sach­scha­den beläuft sich auf etwa 8000 Euro. Glück­li­cher­wei­se wur­de nie­mand verletzt.

Zu schnell unterwegs

Kro­nach – Am Sonn­tag, gegen 17.10 Uhr erweck­te der Fah­rer eines Rol­lers Piag­gio den Arg­wohn der Poli­zei­strei­fe. Der Fah­rer des Klein­kraft­ra­des befuhr mit sei­nem Fahr­zeug die Staats­stra­ße 2200 und wur­de auf Höhe Dör­fels einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen, da sein Rol­ler augen­schein­lich deut­lich schnel­ler fuhr als die ein­ge­tra­ge­nen 40 km/​h. Die Wei­ter­fahrt wur­de unterbunden.

Brand einer land­wirt­schaft­li­chen Fläche

Stock­heim – Am Sonn­tag, gegen 14.00 Uhr geriet ein Acker­feld im Bereich Burg­grub in Brand. Das Feu­er, wel­ches sich teil­wei­se auch auf ein angren­zen­des Wald­gründ­stück aus­wei­te­te, konn­te durch star­ken Feu­er­wehr­ein­satz unter Kon­trol­le gebracht wer­den. Im Vor­feld wur­de das Feld durch einen Mäh­dre­scher gedro­schen, ver­mut­lich liegt auch hier die Brand­ur­sa­che. Ins­ge­samt wur­den etwa 3 Hekt­ar Feld- und Wald­flä­che in Mit­lei­ten­schaft gezo­gen. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Bei dem Brand wur­den drei Per­so­nen leicht verletzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Hun­der­te Liter Bier im Asphalt

NEU­DROS­SEN­FELD / Lkr. Kulm­bach Die unzu­rei­chend gesi­cher­ten Ladung eines Sat­tel­auf­lie­gers führ­te am Mon­tag­mor­gen zu einer grö­ße­ren Auf­räum- und Rei­ni­gungs­ak­ti­on. Der 62jährige Fah­rer eines Sat­tel­zugs woll­te von der B85 aus Rich­tung Kulm­bach kom­mend, auf die A70 in Fahrt­rich­tung Bam­berg auf­fah­ren. Im Kur­ven­be­reich durch­bra­chen dann ca. 200 Bier­kä­sten die Bord­wand des Lkw und lan­de­ten auf der Fahr­bahn und dem angren­zen­den Grün­strei­fen. Im Rah­men der Unfall­auf­nah­me wur­de fest­ge­stellt, dass der Fah­rer eben­so wenig alko­ho­li­siert wie ein Groß­teil der Ladung war. Der Lkw hat­te über­wie­gend alko­hol­frei­es Bier gela­den. Sowohl die Fahr­bahn der B85 als auch die Auf­fahrt der A70 wur­den durch zahl­rei­che Fla­schen und Scher­ben ver­un­rei­nigt. Für die Ber­gung der hava­rier­ten Ladung beauf­trag­te die Spe­di­ti­on eine Fach­fir­ma. Das THW Kulm­bach wur­de zur Unter­stüt­zung der Ber­gung zur Unfallört­lich­keit hin­zu­ge­zo­gen. Wäh­rend der mehr­stün­di­gen Auf­räum­ar­bei­ten blieb die Auf­fahrt der A70 in Rich­tung Bam­berg voll gesperrt. Wäh­rend sich der Sach­scha­den am Lkw auf ca. 2000,- Euro beschränk­te, wesent­lich höher dürf­ten sich jedoch die Kosten für die Ber­gung der Ladung und Rei­ni­gung der Fahr­bahn belau­fen. Den Fah­rer erwar­tet zudem ein Buß­geld wegen eines Ladungssicherungsverstoßes.

Flä­chen­brand dank tat­kräf­ti­gem Ein­grei­fen schnell gelöscht

MAIN­LEUS / Lkr. Kulm­bach Am Mon­tag­nach­mit­tag wur­de durch Anwoh­ner des Main­leu­ser Orts­teils Will­mers­reuth ein Flä­chen­brand auf einem bereits abge­ern­te­ten Feld mit­ge­teilt. Die Feu­er­weh­ren aus Main­leus und Will­mers­reuth sowie aus umlie­gen­den Orts­tei­len rück­ten mit star­ken Kräf­ten zur Löschung des Bran­des an, der sich auf­grund des star­ken Win­des rasch aus­brei­te­te. Neben den Feu­er­weh­ren betei­lig­ten sich auch meh­re­re Land­wir­te tat­kräf­tig bei den Lösch­ar­bei­ten und ver­hin­der­ten durch den Ein­satz gro­ßer land­wirt­schaft­li­cher Arbeits­ge­rä­te eine wei­ter Aus­brei­tung des Flä­chen­bran­des. Durch das Feu­er ent­stand glück­li­cher­wei­se nur gerin­ger Sach­scha­den in Höhe von ca. 500,- Euro. Die Brand­ur­sa­che ist Gegen­stand lau­fen­der Ermitt­lun­gen der PI Kulmbach.

Gefähr­li­ches Über­hol­ma­nö­ver vor Kirch­leus – Zeu­gen gesucht

KULM­BACH Am Mon­tag­vor­mit­tag kam es durch ein gefähr­li­ches Über­hol­ma­nö­ver auf der B85 zwi­schen Kulm­bach und Kro­nach offen­bar zur Gefähr­dung meh­re­rer Fahr­zeu­ge. Gegen 10:45 Uhr über­hol­te ein aus Kulm­bach in Rich­tung Kro­nach fah­ren­der, sil­ber­far­be­ner VW Golf Plus kurz vor dem Orts­teil Kirch­leus trotz Gegen­ver­kehr meh­re­re Fahr­zeu­ge. Ver­kehrs­teil­neh­mer, die durch die­sen Über­hol­vor­gang gefähr­det wur­den, wer­den gebe­ten sich unter der Tele­fon­num­mer 09221/6090 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on in Kulm­bach zu melden.