„Im Vor­zim­mer des Land­rats arbei­ten zu dür­fen, ist etwas ganz Besonderes“

Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner wür­digt Tätig­keit: „Sie ist eine Institution“

Den 15. Sep­tem­ber 1995 wird sie nie ver­ges­sen: Ein zufrie­de­nes Lächeln huscht über ihr Gesicht, wenn sie sich dar­an erin­nert. Damals, an sei­nem 54. Geburts­tag, frag­te sie der dama­li­ge Land­rat Rein­hard Leut­ner kurz vor dem Nach­hau­se­ge­hen, ob sie sich denn vor­stel­len kön­ne, den Dienst in sei­nem Vor­zim­mer auf Dau­er zu über­neh­men. Natür­lich konn­te sie das. 28 Jah­re war Ulri­ke Köst­ner Chef­se­kre­tä­rin im Büro des Land­rats – seit 1. Juli 2023 ist sie nun im Ruhestand.

„Köst­ner, Land­rats­amt Lich­ten­fels…- Ja, ich ver­ste­he, ich küm­me­re mich“, ruhig, ver­ständ­nis­voll – wie immer ant­wor­tet Ulri­ke Köst­ner dem Anru­fer am Tele­fon – auch an ihrem letz­ten Arbeits­tag im Amt. Die­ser ist für sie einer wie jeder ande­re auch. Zuge­ge­ben viel­leicht ein klei­nes biss­chen anders. Gewis­sen­haft und dis­zi­pli­niert – wie es eben ihre Art ist – hat sie auch für die­sen alles vor­be­rei­tet. Die Arbeits­kol­le­gin­nen und –kol­le­gen auch: Luft­bal­lons schwe­ben da in der Luft und Kar­ten, auf denen zu lesen ist: „We will miss you!“ („Wir wer­den Dich vermissen!“)

Ulri­ke Köst­ner ist bzw. war für die Anru­fe­rin­nen und Anru­fer die freund­li­che Stim­me am Tele­fon, gemein­sam mit ihrer Kol­le­gin Hel­ga Sei­fert war sie erste Ansprech­part­ne­rin auf dem Weg ins Büro des Land­rats. Sie koor­di­nier­te prä­zi­se Tref­fen, Ter­mi­ne, Tele­fo­na­te, Schrift­ver­kehr und noch viel mehr. Sie mach­te unmög­lich Schei­nen­des mög­lich, wenn es dar­um ging, einen Ter­min für den Land­rat zu vereinbaren.

Ein gutes Ver­trau­ens­ver­hält­nis, zu „ihren“ Land­rä­ten, aber auch zu Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen, zu Besu­che­rin­nen und Besu­chern, die ins Vor­zim­mer kom­men, das hat­te für Ulri­ke Köst­ner stets ober­ste Prio­ri­tät. Frü­her bei einem hei­mi­schen Unter­neh­men als aus­ge­bil­de­te Sekre­tä­rin tätig, wech­sel­te Ulri­ke Köst­ner vor fast 33 Jah­ren zum 1. Juli 1990 ans Land­rats­amt und war hier zunächst Schreib­kraft im Per­so­nal­bü­ro und Pro­to­koll­füh­re­rin im Per­so­nal­aus­schuss. Bis zu jenem 15. Sep­tem­ber 1995, an dem für sie ein neu­er Lebens­ab­schnitt begann. Sie erin­nert sich noch ger­ne an die Zeit bei Land­rat Rein­hard Leut­ner: „Mit sei­nem Wis­sen hat er mich immer sehr beeindruckt!“

Erfreut und dank­bar ist sie, dass auch nach dem Wech­sel an der Amts­spit­ze 2011 die Zusam­men­ar­beit mit dem „neu­en Land­rat“ Chri­sti­an Meiß­ner von Anfang an so wun­der­bar wei­ter­lief: Mit „ihren“ Land­rä­ten Rein­hard Leut­ner und Chri­sti­an Meiß­ner war die Chef­se­kre­tä­rin stets ein ein­ge­spiel­tes Team – das steht fest. „Es ist hier immer ein sehr ange­neh­mes Arbei­ten. Unser Land­rat ist sehr struk­tu­riert und dis­zi­pli­niert. Des­we­gen klappt alles auch so gut“, sagt sie.

Aller­dings sei so man­ches frü­her auch sehr anstren­gend gewe­sen – bei­spiels­wei­se, dass Dik­ta­te noch blitz­schnell in Ste­no­gra­phie mit­ge­schrie­ben wer­den muss­ten, wäh­rend das heu­te Dik­tier­ge­rä­te erleich­tern. Die EDV habe inzwi­schen vie­les etwas ein­fa­cher gemacht, fin­det Ulri­ke Köst­ner. Nicht zuletzt auch die Ver­sen­dung von Seri­en­brie­fen und die Koor­di­na­ti­on von Ter­mi­nen, die nun elek­tro­nisch erfolgt – im Gegen­satz zu frü­her, als noch alles in Ter­min­bü­cher ein­ge­tra­gen wer­den muss­te. „Da syn­chro­ni­sier­te sich nichts mal schnell nur mit dem Drücken der Enter­ta­ste“, so die Chef­se­kre­tä­rin. Eines ist klar: Stress­re­si­stent soll­te sein, wer im Vor­zim­mer des Land­rats arbei­tet: Denn es kann schon mal vor­kom­men, dass inner­halb kür­ze­ster Zeit über­ra­schend ein Emp­fang orga­ni­siert wer­den muss.

Ter­mi­ne fin­den, obwohl es ein prop­pen­vol­ler Ter­min­ka­len­der kaum zulässt, dafür sor­gen, dass der Land­rat immer genü­gend Zeit hat, recht­zei­tig bei sei­nen Ter­mi­nen – auch außer­halb des Hau­ses – zu sein und auch alles Not­wen­di­ge im Gepäck hat, dafür sor­gen, dass alles ent­spannt wirkt, auch wenn hin­ter den Kulis­sen pure Hek­tik herrscht, das setzt gute (Selbst-)-Organisation, Dis­zi­plin und Mit­den­ken vor­aus – und: „Manch­mal braucht man auch ein dickes Fell“, sagt Ulri­ke Köstner.

Nach den 28 Jah­ren im Land­rats-Vor­zim­mer bilan­ziert sie: „Es war eine tol­le, span­nen­de, aber auch her­aus­for­dern­de Auf­ga­be. Im Vor­zim­mer des Land­rats arbei­ten zu dür­fen, ist ein­fach etwas ganz Beson­de­res! Mir hat das unglaub­lich viel Spaß!“, sagt Ulri­ke Köst­ner und lächelt noch ein­mal zufrie­den. Denn sie muss sich kei­ne Gedan­ken machen, wie es im Vor­zim­mer wei­ter­ge­hen wird, weil sie weiß: „Bei mei­ner Kol­le­gin Hel­ga Sei­fert ist unser Land­rat auch künf­tig in besten Händen.“

Sie selbst freut sich jetzt auch ein wenig auf den Ruhe­stand und will die nun kom­men­de Zeit genie­ßen – mit ihrem Mann, ihrer Fami­lie und Freunden.

Geschäfts­lei­ter Hol­ger Stingl, der Geschäfts­lei­ter a.D., Gün­ter Ebert, der Büro­lei­ter des Land­rats, Andre­as Grosch, und Land­rats­fah­rer Alex­an­der Lut­ter wür­dig­ten bei der Fei­er­stun­de die her­vor­ra­gen­de Zusam­men­ar­beit mit Ulri­ke Köst­ner und erin­ner­ten an die ein oder ande­re Bege­ben­heit von frü­her. Dass so vie­le Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen zum Abschied kamen, um ihr für den neu­en Lebens­ab­schnitt alles Gute zu wün­schen, sei der beste Beweis, wie sehr die Arbeit und das Wesen, wie sehr Ulri­ke Köst­ner per­sön­lich geschätzt wer­de und wie beliebt sie sei, so Land­rat Chri­sti­an Meißner.