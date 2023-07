Zum tra­di­tio­nel­len Som­mer­kon­zert an der Kli­nik Hohe War­te lädt die Kli­nik für Ortho­pä­die immer zu Beginn des ‚Festi­val jun­ger Künst­ler Bay­reuth‘ ein. Unter dem Mot­to ‚Musik. Magie. Hei­te­res Som­mer­kon­zert.‚ begrüßt Kli­nik­di­rek­tor PD Dr. Rei­ner Abel und sein Team in die­sem Jahr eini­ge Soli­stin­nen und Soli­sten des Jugend-Sym­pho­nie­or­che­sters der Ukrai­ne. Musik auf einem inter­na­tio­na­len Top-Niveau. Auf das Pro­gramm am Diens­tag, den 11. Juli 2023, darf man gespannt sein. Das Kon­zert fin­det ab 16 Uhr im Foy­er der neu­en The­ra­pie­zen­trums an der Kli­nik Hohe War­te statt. Der Ein­tritt ist frei, über Spen­den freu­en sich alle Beteiligten.

Das Jugend-Sym­pho­nie­or­che­ster der Ukraine

Das Jugend-Sym­pho­nie­or­che­ster der Ukrai­ne ist ein ein­zig­ar­ti­ges Pro­jekt, das jun­ge talen­tier­te Musi­ker im Alter von 12 bis 22 Jah­ren aus allen Tei­len der Ukrai­ne zusam­men­führt und för­dert. Das Orche­ster wur­de 2016 auf Initia­ti­ve der ukrai­ni­schen Diri­gen­tin Oks­a­na Lyniv gegrün­det. Ihre Idee wur­de von drei deut­schen Part­ner­insti­tu­tio­nen unter­stützt: dem Beet­ho­ven­fest Bonn, dem Bun­des­ju­gend­or­che­ster sowie der Deut­schen Wel­le. Die ersten Auf­trit­te des neu geschaf­fe­nen ukrai­ni­schen Ensem­bles fan­den gemein­sam mit dem Bun­des­ju­gend­or­che­ster 2017 mit Kon­zer­ten in Lviv, Kiew, Ber­lin und beim Beet­ho­ven­fest statt. In den fol­gen­den Jah­ren spiel­te das Orche­ster mehr­mals im Rah­men des Festi­vals Lviv­Mo­zArt in Lviv, in der Ukrai­ni­schen Natio­nal­phil­har­mo­nie in Kiew und der Natio­nal­oper in Odes­sa sowie beim Musik­ver­ein in Graz. Im August 2019 und 2022 war das Orche­ster beim Festi­val jun­ger Künst­ler in Bay­reuth als Resi­denz­or­che­ster zu Gast. Seit­her gilt das Orche­ster als eta­blier­ter Kul­tur­bot­schaf­ter der Ukrai­ne. Nach Aus­bruch des Krie­ges in der Ukrai­ne hat das Jugend­or­che­ster gemein­sam mit dem Slo­we­ni­schen Jugend­or­che­ster das gro­ße Eva­ku­ie­rungs­pro­jekt Music for the Future für jun­ge Musi­ker aus der gan­zen Ukrai­ne im slo­we­ni­schen Ljublja­na initiiert.