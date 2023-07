Zu einer mehr als gelun­ge­nen Gene­ral­pro­be für das gro­ße Jubi­lä­ums­fest vom 13. bis 16. Juli im Kul­tur­som­mer­quar­tier am Königs­bad wur­de für den Musik­ver­ein Forch­heim-Bucken­ho­fen (MVFB) das „Jugend-Wer­tungs­spiel-Event“ im und am Forch­hei­mer Ehren­bürg­gym­na­si­um am ver­gan­ge­nen Samstag.

Zum 50. Grün­dungs­ju­bi­lä­um des an akti­ven und pas­si­ven Mit­glie­dern größ­ten Musik­ver­eins In Nord­bay­ern über­trug die Nord­baye­ri­sche Blä­ser­ju­gend ihre neu ent­wickel­te Wer­tungs­spiel-Idee zur Aus­rich­tung an die Forch­hei­mer: Zu den alt­be­kann­ten Musik­vor­trä­gen vor einer bewer­ten­den Fach­ju­ry gesell­ten sich, über den gan­zen Tag ver­teilt, inter­es­san­te „Chal­lenges“, wel­che Kom­mu­ni­ka­ti­on, Team­geist, Geschick­lich­keit und musi­ka­li­sche Krea­ti­vi­tät im glei­chen Maße nötig machten.

Bewer­tet wur­de das Gan­ze mit dem glei­chen Punk­te­sy­stem wie dem des Musik­wett­be­werbs. Aus bei­den Lei­stun­gen errech­ne­te sich für die elf teil­neh­men­den Nach­wuchs­or­che­ster das Ergeb­nis-Ran­king. Am Ende stand in der Kate­go­rie Mit­tel­stu­fe unter gro­ßem Jubel das Jugend­blas­or­che­ster der Musik­schu­le Vol­kach auf dem Sie­ger­po­test, in der Unter­stu­fe hol­te sich den Sieg das Schü­ler­or­che­ster der Jugend-und Trach­ten­ka­pel­le Neun­kir­chen a. Br. und bei den Jüng­sten in der Grund­stu­fe gewann unter sechs Orche­stern das Junior­or­che­ster des gast­ge­ben­den Musik­ver­eins Forchheim-Buckenhofen.

MVFB-Vor­stands­vor­sit­zen­der Bernd Froe­se sprach für die Initia­to­rin von der Nord­baye­ri­schen Blä­ser­ju­gend, Tan­ja Bert­hold und Chri­sti­an Libe­ra, sowie für Ober­fran­ken-Prä­si­dent Tho­mas Kolb mit, als er erklär­te, dass an die­sem Tag rund 350 Sie­ger den Ort des Gesche­hens ver­las­sen. Alle hat­ten das gute Gefühl gewon­nen, einen wun­der­vol­len Tag unter Gleich­ge­sinn­ten ver­bracht zu haben. Ohne Kon­kur­renz­ge­dan­ken, dafür mit viel Empa­thie und Freu­de am Erfolg der Anderen.

Beste Vor­raus­set­zun­gen für den MVFB, zu sei­nem 50. Grün­dungs­fest in weni­gen Tagen, vom Don­ners­tag, den 13. Juli bis Sonn­tag, den 16. Juli, das Kul­tur­som­mer­qua­tier der Stadt gleich vier Tage lang mit mund­ge­bla­se­ner Musik zu erfüllen.

Los geht’s mit einer ful­mi­nan­ten Eröff­nungs­par­ty mit den „Despe­ra­te Brass Wives“, einer neun­köp­fi­gen Gir­lie-Blä­ser­grup­pe, die aus der benach­bar­ten Alpen­re­pu­blik anreist. Die Mädels ver­bin­den moder­nen rass­pop mit tra­di­tio­nel­len Ele­men­ten und ver­wan­deln damit jede Par­ty in einen Hexenkessel!

Andern­tags, am Frei­tag Abend wird’s fest­lich. Die Blä­ser­phil­har­mo­nie Forch­heim, das musi­ka­li­sche Flagg­schiff des MVFB, umrahmt mit einem beson­de­ren Musik­pro­grammm aus fünf Jahr­zehn­ten einen unter­halt­sa­men Fest­abend vor gela­de­nen Gästen, der zu einem kurz­wei­li­gen Kalei­do­skop der ver­gan­ge­nen 50 Jah­re wer­den wird.

Der Fest-Sams­tag star­tet um 10.00 Uhr mor­gens mit der Prä­sen­ta­ti­on der „Next Gene­ra­ti­on“, dem Aus­bil­dungs­sek­tor des Ver­eins. Bis in den Nach­mit­tag zei­gen mehr als 250 Kin­der und Jugend­li­che, was inter­es­sier­te Mädels und Jungs aus Forch­heim und Umge­bung erwar­ten dür­fen, wenn sie sich zum künf­ti­gen Mit­ma­chen in der Blä­ser­ju­gend des MVFB ent­schlie­ßen sollten.

Die Lokal­ma­ta­do­ren von der „Swin­ga­rai­ders Big­band“, längst erwach­sen aus der Schü­ler-Big­band der Jahr­tau­send­wen­de des Forch­hei­mer Ehren­bürg-Gym­na­si­ums, tra­gen am Sams­tag Abend groo­vi­gen Funk, mit­rei­ßen­den Swing und klas­si­sche Klän­ge aus 70 Jah­ren Jazz­ge­schich­te zum bun­ten Blä­ser­mu­sik-Cock­tail bei!

Fehlt nur noch eine Stil­rich­tung, die tra­di­tio­nel­le Blas­mu­sik der böh­misch-mäh­ri­schen Art. Die Freun­de von Marsch, Pol­ka und Wal­zer, exzel­lent dar­ge­bo­ten von der „Bucken­ho­fe­ner Blas­mu­sik“, kom­men am Sonn­tag beim Früh­schop­pen zwi­schen 11.00 und 14.00 Uhr auf ihre Kosten.

Die­ser schließt sich dem Fest­got­tes­dienst um 10.00 Uhr an, zele­briert vom Bucken­ho­fe­ner Pfar­rer Maria­das Kal­lu­ri und musi­ka­lisch gestal­tet von der eigens for­mier­ten MVFB-Kir­chen­band. „Gemein­sam statt ein­sam“ ist das Mot­to die­ser besinn­li­chen Stunde.

Zum Kaf­fee-Kon­zert am Nach­mit­tag des Fest­sonn­tags lädt schließ­lich das „Blas­or­che­ster Klang­fu­si­on“, ein erst 2016 ins Leben geru­fe­nes Erwach­se­nen-Blas­or­che­ster, bestehend aus ehe­mals Akti­ven, sowie vie­len „Neu­en“, die erst in spä­te­ren Jah­ren den Weg zum MVFB gefun­den haben.

Gegen 17.00 Uhr gehen die Fest­ta­ge mit einem gro­ßen Gemein­schafts­chor zu Ende, bei dem nahe­zu 200 Musi­ke­rin­nen und Musi­ker zwi­schen 7 und 77 zusam­men Musik machen wer­den. Ganz nach dem Mot­to „Gemein­sam statt einsam“!