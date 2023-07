Die unglaub­li­che Ach­ter­bahn­fahrt des FC Ein­tracht Bamberg

Zwei fei­er­freu­di­ge Auf­stie­ge hat­te Marc Reisch­mann mit dem FC Ein­tracht Bam­berg schon mit­ge­macht. Doch was am 20. Mai im Bam­ber­ger Fuchs-Park-Sta­di­on pas­siert ist, macht aus dem rou­ti­nier­ten und sonst eher ruhi­gen Mit­tel­feld­spie­ler ein hoch­ex­plo­si­ves Gemisch aus Emo­ti­on und Lei­den­schaft. „Die­se Stim­mung, die­se Atmo­sphä­re – ein­fach unbe­schreib­lich“, sprüht Reisch­mann vor Begei­ste­rung. Mehr als 1000 Anhän­ger fei­er­ten auch eine hal­be Stun­de nach Schluss­pfiff die jun­gen Dom­rei­ter, die soeben das geschafft hat­ten, womit vor der Sai­son so gut wie nie­mand gerech­net hat­te: nahe­zu auf den Tag genau nach acht lan­gen Jah­ren in die Regio­nal­li­ga Bay­ern zurückzukehren.

Fast 70 Pro­zent sind FCE-Eigengewächse

Marc Reisch­mann ist eines der Gesich­ter, die für die unglaub­li­che Erfolgs­ge­schich­te des FC Ein­tracht ste­hen. Der 30-Jäh­ri­ge kam aus Baden-Würt­tem­berg zum Stu­die­ren nach Bam­berg und schloss sich 2017 dem Ver­ein an. Im dar­auf­fol­gen­den Jahr schaff­te er mit den Dom­rei­tern den Sprung von der Bezirks­li­ga in die Lan­des­li­ga – und setz­te im Mai 2019 mit dem Auf­stieg in die Bay­ern­li­ga noch eins drauf. Zu die­sen „Spie­lern der ersten Stun­de“ gehör­ten auch Felix Popp, Tobi­as Linz, Simon Koll­mer und Fabi­an Deller­mann, wobei die letz­ten drei wasch­ech­te Bam­ber­ger Eigen­ge­wäch­se sind. So wie fast 70 Pro­zent des Teams, das jetzt über­ra­schend die Mei­ster­schaft in der Bay­ern­li­ga Nord geholt hat. Ein Wert, der in Bay­ern und ver­mut­lich dar­über hin­aus ein­ma­lig sein dürf­te. Und der maß­geb­li­chen Anteil dar­an hat, war­um der FC Ein­tracht Bam­berg nach dem tie­fen Fall in die Bezirks­li­ga das Rück­fahrt-Ticket in die Regio­nal­li­ga gelöst hat.

Der letz­te Auf­tritt in der Regionalliga

Die Ach­ter­bahn­fahrt des FCE begann am 23. Mai 2015. Stim­mung woll­te im Fuchs-Park-Sta­di­on an die­sem Tag schon gar kei­ne mehr auf­kom­men: Seit lan­gem stand fest, dass der FC Ein­tracht Bam­berg aus der Regio­nal­li­ga Bay­ern abstei­gen wür­de. Die mit so gro­ßen Ambi­tio­nen und Erwar­tun­gen in die Sai­son gestar­te­te Mann­schaft war auf gan­zer Linie geschei­tert. Schuld an der Mise­re waren vor allem die vie­len Unent­schie­den, die das von Rober­to Pät­zold (spä­ter FC Ingol­stadt) trai­nier­te Team in der Tabel­le stets auf der Stel­le hat­te tre­ten las­sen. 14 Mal Remis – so vie­le Punk­te­tei­lun­gen stan­den bei kei­ner ande­ren Mann­schaft in der Regio­nal­li­ga auf dem End­ta­bleau. Und das bei nur vier Sie­gen. Inso­fern spiel­te es auch kei­ne Rol­le mehr, dass der FCE am letz­ten Spiel­tag gegen den TSV Buch­bach 2:4 ver­lor. Die Zuschau­er stell­ten sich nach dem Schluss­pfiff die Fra­ge, wann es wohl wie­der Viert­li­ga-Fuß­ball in Bam­berg geben würde …

Erfolg­rei­che Sanierung

Was nie­mand zu die­sem Zeit­punkt unter den FCE-Anhän­gern wuss­te: Der Fall aus der Regio­nal­li­ga Bay­ern war nur der Beginn einer schlei­chen­den Deka­denz des Tra­di­ti­ons­klubs aus dem Bam­ber­ger Osten, die mit der Insol­venz und zwei wei­te­ren Abstie­gen in Fol­ge ihren unrühm­li­chen Gip­fel fand. Als Glücks­fall für den Ver­ein erwies sich der Ein­stieg des lang­jäh­ri­gen Vor­stands­vor­sit­zen­den Jörg Schmal­fuß und des heu­ti­gen Vor­stands­spre­chers Sascha Dorsch. Bei­den gelang es in stun­den­lan­ger und ner­ven­auf­rei­ben­der ehren­amt­li­cher Arbeit, das Insol­venz­ver­fah­ren geord­net abzu­schlie­ßen und den Ver­ein von Grund auf zu sanieren.

Zurück zu den Wurzeln

„Das war für uns der Zeit­punkt, wo wir gesagt haben, wir star­ten ab sofort völ­lig neu durch“, blickt Sascha Dorsch auf den Som­mer 2017 zurück. Und das hieß, zurück zu den Wur­zeln, zurück zur DNA des FC Ein­tracht. Zurück zu dem, was der Ver­ein schon immer konn­te und wovon er schon immer pro­fi­tiert hat­te: Jun­ge Talen­te, die beim FC Ein­tracht groß gewor­den waren, an die erste Mann­schaft her­an­zu­füh­ren. Der Ver­ein pro­fi­tiert seit­dem von sei­ner auf­wän­di­gen Jugend­ar­beit im eigens pri­vat betrie­be­nen Dom­rei­ter-Lei­stungs­zen­trum, wo die Ver­ant­wort­li­chen aus einem Fun­dus von 22 Nach­wuchs­teams schöp­fen kön­nen. „Und wenn wir für die erste Mann­schaft jeman­den von extern holen, dann muss der vor allem cha­rak­ter­lich in unser Team­ge­fü­ge pas­sen“, betont Dorsch. Wer Geld ver­die­nen wol­le, müs­se sich einen ande­ren Klub suchen.

Team­geist als Erfolgsrezept

Die­se Phi­lo­so­phie ist letzt­lich ver­ant­wort­lich für den sport­li­chen Erfolg der ver­gan­ge­nen Jah­re. Mann­schaft­li­che Geschlos­sen­heit und Team­geist führ­ten von Auf­stieg zu Auf­stieg – gera­de in der vor kur­zem been­de­ten Bay­ern­li­ga-Sai­son, wo ohne Fra­ge Teams mit bes­se­ren Ein­zel­spie­lern als beim FCE auf­ge­lau­fen sind. Von den Etats mal ganz zu schwei­gen. Dazu kam ein glück­li­ches Händ­chen bei der Trai­ner­wahl. Erst Micha­el Hutz­ler, dann Juli­an Kol­beck und jetzt Jan Gern­lein. Jedem von ihnen gelang es, die Mann­schaft Stück für Stück wei­ter­zu­ent­wickeln. „Das Ver­trau­en bei Spon­so­ren und Gön­nern ist zurück, bei den Zuschau­er­zah­len sind wir stets unter den Top 2 der Liga – und die Dom­rei­ter sind als Mar­ke eta­bliert. Die har­te Arbeit der ver­gan­ge­nen Jah­re hat sich also aus­ge­zahlt“, lau­tet das Fazit von Sascha Dorsch.

Reif für die Regionalliga?

Sind die Dom­rei­ter, die immer­hin zu den Grün­dungs­mit­glie­dern der Regio­nal­li­ga Bay­ern gehö­ren, also für das neue Aben­teu­er bereit? „Es ist noch sehr viel zu tun, vor allem im Umfeld. Aber wir sind zuver­sicht­lich und freu­en uns auf die Regio­nal­li­ga“, sagt Dorsch. Und Chef­coach Jan Gern­lein ergänzt: „In erster Linie wol­len wir uns wie­der ein Stück wei­ter­ent­wickeln, auch wenn die Auf­ga­be ver­dammt schwer wird. Wir ver­spü­ren aber kei­nen Druck und gehen mit der glei­chen Demut an die Arbeit wie eine Klas­se tiefer!“

Text: Adri­an Grodel