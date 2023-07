WAS IST LOS AN DER UNI­VER­SI­TÄT BAMBERG?

VIER­TER VOR­TRAG POE­TIK­PRO­FES­SUR | QUE­ER GEFORSCHT | THEA­TER­STÜCK EMMA | KON­ZERT KAMMERCHOR

Bei „Que­er geforscht“ wer­den Pro­jek­te und For­schungs­er­geb­nis­se vor­ge­stellt. Quel­le: Colourbox

POE­TIK­PRO­FES­SUR MIT LUTZ SEI­LER: VIER­TER VOR­TRAG – 12. JULI 2023, 20.00 UHR AN DER UNI­VER­SI­TÄT 2, RAUM 00.25, 96047 BAMBERG

Der dies­jäh­ri­ge Poe­tik­pro­fes­sor Lutz Sei­ler hält sei­nen vier­ten Vor­trag mit dem Titel „Pink Floyd und der Hund im Gedicht“. Die­se letz­te Poe­tik­vor­le­sung fun­giert gleich­zei­tig als Eröff­nungs­vor­trag des For­schungs­kol­lo­qui­ums, das vom 13. – 14. Juli 2023 im Künst­ler­haus Vil­la Con­cor­dia unter dem Titel _„wer hin­ten geht / hat sei­ne eige­ne welt“ – Lutz Sei­lers lite­ra­ri­sche Arbeit_​statt­fin­det. Orga­ni­siert wird die Poe­tik­pro­fes­sur von der Pro­fes­sur für Neue­re deut­sche Lite­ra­tur­wis­sen­schaft und Lite­ra­tur­ver­mitt­lung (Prof. Dr. Chri­stoph Jür­gen­sen und Dr. Julia Ingold) mit freund­li­cher Unter­stü­zung des Inter­na­tio­na­len Künst­ler­hau­ses Vil­la Concordia.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen inklu­si­ve Tagungsprogramm:

https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​g​e​r​m​-​l​i​t​1​/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​/​a​r​t​i​k​e​l​/​p​o​e​t​i​k​p​r​o​f​e​s​s​u​r​-​2​0​2​3​-​l​u​t​z​-​s​e​i​l​er/

QUE­ER GEFORSCHT – FOR­SCHUNGS­AR­BEI­TEN ZU GESCHLECHTS­IDEN­TI­TÄT UND SEXU­EL­LER ORI­EN­TIE­RUNG – 12. JULI 2023, 18.15 UHR – MAR­KUS­STRA­ßE 8A, RAUM 00.10, 96047 BAMBERG

Die Vor­trags­ver­an­stal­tung „Que­er geforscht“ fin­det jähr­lich als Teil des Rah­men­pro­gramms des Bam­ber­ger Chri­sto­pher Street Day statt. In der Ver­an­stal­tung kön­nen Per­so­nen, die zu den The­men Geschlechts­identität und Sexu­el­ler Ori­en­tie­rung for­schen, ihre Pro­jek­te und Forschungs­ergebnisse in kur­zen Spot­light-Vor­trä­gen prä­sen­tie­ren. Im Anschluss an die Vor­trä­ge sowie im Nach­gang der Ver­an­stal­tung gibt es Zeit und Raum für Fra­gen und Austausch.

Wei­te­re Informationen:

https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​a​n​t​i​d​i​s​k​r​i​m​i​n​i​e​r​u​n​g​/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​e​n​/​q​u​e​e​r​-​g​e​f​o​r​s​c​ht/

BAM­BERG UNI­VER­SI­TY ENG­LISH DRA­MA GROUP PRES­ENTS: „EMMA“. ADAPT­ED FOR THE STAGE BY SAN­DRA FENI­CHEL ASHER 14. UND 15. JULI 2023, 19 UHR – 16. JULI 2023, 13 UHR UND 18 UHR AN DER UNI­VER­SI­TÄT 7, RAUM 01.05, 96047 BAMBERG

Die Bam­berg Uni­ver­si­ty Eng­lish Dra­ma Group prä­sen­tiert an drei Tagen Jane Austens Werk “Emma”, das von San­dra Feni­chel Asher für die Büh­ne adap­tiert wur­de. Das Stück in eng­li­scher Spra­che wird sowohl am Frei­tag, den 14. Juli 2023, als auch am Sams­tag, den 15. Juli 2023, um 19 Uhr auf­ge­führt. Wei­te­re Auf­füh­run­gen fin­den am Sonn­tag, den 16. Juli 2023, jeweils um 13 Uhr und 18 Uhr statt. Kar­ten sind im Sekre­ta­ri­at des Lehr­stuhls für eng­li­sche Lite­ra­tur­wis­sen­schaft sowie an der Abend­kas­se erhält­lich. Das Sekre­ta­ri­at hat mon­tags von 9–12 Uhr und von 14–16 Uhr, sowie mitt­wochs und don­ners­tags von 9–12 Uhr geöff­net. Die Tickets kosten sechs Euro – für Student*innen ermä­ßigt drei Euro.

NACHT­GE­SANG – KON­ZERT DES KAM­MER­CHORS – 15. JULI 2023, 21 UHR – DOMI­NI­KA­NER­STRA­ßE 2A, AULA DER UNI­VER­SI­TÄT BAM­BERG, 96049 BAMBERG

In der außer­ge­wöhn­li­chen Atmo­sphä­re der ehe­ma­li­gen Domi­ni­ka­ner­kir­che lässt der Kam­mer­chor der Uni­ver­si­tät an die­sem spä­ten Som­mer­abend die Nacht in all ihren Facet­ten erklin­gen. Unter Lei­tung von Uni­ver­si­täts­mu­sik­di­rek­tor Wil­helm Schmidts wer­den unter ande­rem a cap­pel­la Wer­ke von Eric Whi­tacre, Fan­ny Hen­sel und Hein­rich von Her­zo­gen­berg auf­ge­führt. Die Kar­ten sind zu je zehn Euro – ermä­ßigt fünf Euro erhältlich.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​k​o​n​z​e​r​te/