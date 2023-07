TSV Total – Ebs spor­telt und spielt am 23. Juli 2023 am Kohl­furt­weg – 10.00 bis 18.00

Der TSV 1910 Eber­mann­stadt lädt gemein­sam mit der Stadt Eber­mann­stadt zum gro­ßen Sport­fest und zur fei­er­li­chen Eröff­nung der Sport­Box ein.

Am Sonn­tag, den 23. Juli fin­det ab 10.00 Uhr das Sport­event „TSV Total – Ebs spor­telt und spielt“ statt. Krea­ti­ve sport­li­che Ange­bo­te aller TSV Abtei­lun­gen sor­gen für einen kurz­wei­li­gen Ver­gnü­gungs­tag in bester Lage am Kohl­furt­weg. Zum Jubi­lä­ums­jahr der Stadt Eber­mann­stadt möch­te sich der TSV 1910 Eber­mann­stadt e.V. mit sei­nen viel­fäl­ti­gen Abtei­lun­gen prä­sen­tie­ren und sowohl Bürger*innen als auch Gäste jeden Alters zum Mit­ma­chen und Ken­nen­ler­nen einladen.

Ergänzt wird das Pro­gramm des TSV Eber­mann­stadt durch wei­te­re sport­li­che High­lights wie dem Auf­tritt des Deut­schen Mei­sters im Calis­the­nics Sport.

Die Besucher*innen erwar­tet außer­dem die Eröff­nung der neu­en ebser Aktiv­pro­me­na­de am Kohl­furt­weg ein­schließ­lich einer Calis­the­nics Anla­ge und der Sport­Box. Eben­so Eröff­net wird der mobi­le Pumptrack, der pünkt­lich zum Feri­en­start für vier Wochen allen Bürger:innen und Besucher:innen der Stadt als Sport­ge­län­de zur Ver­fü­gung ste­hen wird.

Initi­iert wur­de die Ver­an­stal­tung durch die Stadt­rä­tin Andrea Hutz­ler und Franz Bezold (Abtei­lung Fuß­ball), die in Koope­ra­ti­on mit der Eber­mann­städ­ter Jugend­pfle­ge die Ver­an­stal­tung organisieren.

Eber­mann­stadt ist Fair­trade Stadt und das zeigt sich auch auf dem Sport­ge­län­de. So sind Bäl­le aus dem fai­ren Han­del nicht nur im Sor­ti­ment des TSVs und damit auch Sport­tag im Ein­satz, son­dern fort­an auch in der Sport­Box am neu­en öffent­li­chen „Out­door Fit­ness­raum“ Eber­mann­stadts zu finden.

Am 23. Juli wird im Rah­men des Pro­gramms „ReStart – Sport bewegt Deutsch­land“ des Deut­schen Olym­pi­schen Sport­bun­des die neue Sport­Box eröff­net. Die Sport­Box wird in Zukunft öffent­lich und jeder­zeit für alle Sport­in­ter­es­sier­ten zur Ver­fü­gung ste­hen. Dadurch wird in Eber­mann­stadt eine kosten­lo­se und nied­rig­schwel­li­ge Sport- und Bewe­gungs­mög­lich­keit geschaf­fen, von der alle pro­fi­tie­ren wer­den. Im Anschluss führt der deut­sche Mei­ster Thanh Nguy­en ein Schnup­per­trai­ning durch, in dem die Besucher*innen die Gerä­te der Sport­box direkt selbst testen können.

„Wir freu­en uns auf ein groß­ar­ti­ges Event mit zahl­rei­chen Teilnehmer*innen. Der Ein­tritt ist natür­lich kosten­frei“ (Katha­ri­na Kurth-Lipfert).

Wäh­rend der Coro­na Pan­de­mie wur­de deut­lich, wie wich­tig es ist eine Mög­lich­keit zu haben, im Außen­be­reich Sport trei­ben zu kön­nen und hier­für not­wen­di­ge Trai­nings­flä­chen und Bewe­gungs­räu­me zur Ver­fü­gung zu haben. Im Rah­men des ReStart Pro­gramms* hat der DOSB eine Antrags­run­de für alle Kom­mu­nen in Koope­ra­ti­on mit Sport­ver­ei­nen zur Bewer­bung auf ein öffent­li­ches Ver­lei­h­an­ge­bot (Sport­Box) geöff­net. Gemein­sam mit der Stadt Eber­mann­stadt ist es dem TSV Eber­mann­stadt gelun­gen, die­ses zu erhal­ten. Aus­ge­stat­tet sind die Sport­bo­xen mit Trai­nings­e­quip­ment, mit dem Men­schen nied­rig­schwel­lig Sport im Frei­en trei­ben können.

„ Sport und sozia­le Kon­tak­te sind der Reich­tum Unse­rer Gesell­schaft. Des­halb ist unse­re ehren­amt­li­che Ver­eins­tä­tig­keit so wich­tig und sinn­voll!“ (Andrea Hutzler).

Das offe­ne und damit nied­rig­schwel­li­ges Sport­an­ge­bot inklu­diert auch den sozia­len Aspekt des Zusam­men­kom­mens. Auch so kann Inte­gra­ti­on gelin­gend erfol­gen. Denn Sport ver­bin­det und baut Brücken. Nicht nur in Ebermannstadt.

ReStart

Das Pro­gramm „ReStart – Sport bewegt Deutsch­land“ wird mit 25 Mil­lio­nen Euro vom Bun­des­mi­ni­ste­ri­um des Innern und für Hei­mat bis Ende 2023 geför­dert. Das Pro­gramm besteht aus ver­schie­de­nen Säu­len und Modu­len (Pro­gramm­bau­stei­nen), die die Ver­bän­de, Ver­ei­ne, Ehren­amt­li­che, Ver­eins­mit­glie­der, Kom­mu­nen und Bürger*innen anspre­chen sol­len. Ziel ist es u.a., nach der Coro­na-Pan­de­mie wie­der mehr Men­schen in Deutsch­land in Bewe­gung zu brin­gen und für den Ver­eins­sport zu begei­stern, den Aus­bil­dungs­stau bei Übungsleitenden/Trainer*innen und Schiedsrichter*innen aus­zu­glei­chen und die Ver­eins­ent­wick­lung zu unter­stüt­zen. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter: https://​www​.dosb​.de/​s​p​o​r​t​e​n​t​w​i​c​k​l​u​n​g​/​r​e​s​t​art