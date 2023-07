Die Weilersbacher Grundschüler lernten Selbstverteidigung mit Okinawa-Karate

Das ursprüng­li­che Kara­te aus Oki­na­wa (Japan) ist eine Ver­tei­di­gungs­kunst und kein Angriffs­sport. Unter die­sem Leit­satz fand an der Grund­schu­le Wei­lers­bach ein mehr­stün­di­ger Schnup­per­kurs unter der Lei­tung von Mari­on Knör­lein und Hel­mut Sta­del­mann statt. Alle Schü­ler, erhiel­ten einen Ein­blick in die Kunst der Selbst­ver­tei­di­gung. Sich selbst zu ver­tei­di­gen, bedeu­tet nicht nur, den eige­nen Kör­per zu schüt­zen, son­dern auch Kon­flikt­si­tua­tio­nen aus dem Weg zu gehen und eben nicht mit roher Gewalt dar­auf zu reagie­ren. So lern­ten die Kin­der, sich gewalt­frei, mit ent­spre­chen­den Abwehr­tech­ni­ken, zu schützen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter: www​.kara​te​kampf​kunst​.de