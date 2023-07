Sola­wi Geburts­tags­ki­no in der Kulturgärtnerei

Die Soli­da­ri­sche Land­wirt­schaft Bam­berg wird 5 Jah­re alt! Daher ergeht herz­li­che Ein­la­dung zum Sola­wi-Geburts­tag-Silent Open Air Kino am Don­ners­tag, den 13.07. um 20.30 Uhr im Innen­hof der Kul­tur­gärt­ne­rei in der Fär­ber­gas­se 28. Gezeigt wird der Film „Das Kom­bi­nat“, eine inspi­rie­ren­de Doku­men­ta­ti­on über die größ­te Sola­wi Deutsch­lands in Mün­chen. Vor der Film­vor­füh­rung gibt es eine Talk­run­de mit Bam­ber­ger Gärt­nern und Akti­ven der ersten Stunde.

Natur­kund­li­cher Spa­zier­gang- Pflan­zen­welt des Natur­schutz­ge­biets Bör­stig bei Hallstadt

Auf dem Spa­zier­gang am Sams­tag, den 15. Juli um 14:30 Uhr sol­len unter der Lei­tung von Diplom Geo­graph Her­mann Bösche die Natur­schön­hei­ten und Beson­der­hei­ten direkt vor den Toren Bam­bergs gemein­sam erkun­det wer­den. Dabei wer­den haupt­säch­lich Pflan­zen an ihren Wuchs­or­ten gezeigt und deren Stand­orts­be­din­gun­gen erläu­tert. Auch land­schafts­pfle­ge­ri­sche Aspek­te wer­den besprochen.

Ziel der Exkur­si­on sind die arten­rei­chen Sand­trocken­ra­sen und lich­ten Kie­fern­wäl­der im 13,72 ha gro­ßen NSG-Bör­stig. Danach ist eine Ein­kehr vor­ge­se­hen. Die Wan­der­strecke beträgt 3 km. Treff­punkt: Hall­stadt Park­platz am Auweg öst­lich Miche­lin­stra­ße und nörd­lich des Hall­stadter Freibades.

Eine Anmel­dung bis zum 14. Juli auf der Home­page des Bund Natur­schutz Bam­berg ist erfor­der­lich: bamberg@​bund-​naturschutz.​de